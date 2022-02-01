Чиновник районной администрации Архангельской области попался на мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации одного из районов Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, в 2020 году подозреваемый лично подготовил смету к договору с индивидуальным предпринимателем на выполнение работ по обустройству объекта размещения твердых коммунальных отходов, в которую включил затраты на приобретение резервуара. В последующем по инициативе подозреваемого вместо предусмотренного сметой резервуара на объекте установлен бывший в употреблении, не представляющий никакой ценности резервуар, не подлежащий повторному применению. Затем подозреваемый организовал подписание необходимых документов, на основании которых 180 тысяч рублей необоснованно перечислено за резервуар индивидуальному предпринимателю, а тот эти денежные средства передал подозреваемому, обратившему их в свою собственность.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК Отд МВД России «Вилегодское».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Истребованы необходимые документы.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.