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Социальный дом в Березнике признан опасным для жизни

После обращения активистов регионального отделения Народного фронта в правительство Архангельской области межведомственная комиссия министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства произвела обследование помещений многоквартирного дома на улице Павлина Виноградова, 206, корпус 3, в поселке Березник и признала их непригодными для проживания. В 2019 г. после первого сигнала Народного фронта чиновники пришли к выводу, что дом соответствует строительным нормам и жить в нем вполне можно.

Межведомственная комиссия установила, что состояние жилых помещений дома и несущие конструкции не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан в связи с нарушениями проектной документации при строительстве жилого дома, который был сдан в 2016 г.

Народный фронт обратился к губернатору региона Александру Цыбульскому с предложением изыскать возможность и в ближайшее время предоставить людям качественное жилье. В доме проживают семьи с детьми, частично он заселен совершеннолетними сиротами.

В 2019 г. именно эти жилые помещения эксперты Народного фронта рекомендовали администрации района не выкупать у застройщика, так как уже тогда обнаружили в них большое количество нарушений, связанных с вентиляцией, теплоснабжением, канализацией и водоснабжением. Как установили специалисты межведомственной комиссии, проектной документации не соответствовала конструкция кровли и чердачного перекрытия, а вместо утеплителя «Пеноплекс» уложен утеплитель из минеральной ваты. В вскрытой части стены утеплитель отсутствовал вообще, а фактическая толщина наружной стенки лицевого кирпича оказалась меньше требуемой, которая предусмотрена проектной документацией.

В ноябре 2021 г. представители Народного фронта снова выехали в поселок Березник, осмотрели жилые помещения и провели рабочее совещание совместно с представителями профильного министерства правительства региона, прокуратуры, администрации района, на котором резко раскритиковали сложившуюся ситуацию.

«Было выявлено образование трещин в стенах, промерзание стен в карнизной и притолочной частях, в связи с чем в квартирах было холодно. На стенах образовалась черная плесень. Все наши опасения двухлетней давности подтвердились. Но самое страшное – это отсутствие тепла. Система отопления, смонтированная в здании, не обеспечивала бесперебойность теплоснабжения во время отключения электроснабжения, – прокомментировал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Архангельской области Сергей Альбицкий. – Власти не проконтролировали работу подрядной организации, которая имела к тому времени уже подмоченную репутацию со строительством социального жилья в селе Холмогоры. В 2020 году людей пришлось переселить из «нового аварийного» жилья. В результате впустую потрачены десятки миллионов бюджетных средств, выделенных по программе переселения граждан из ветхого жилья. Считаем, что надзорные органы должны привлечь виновных к ответственности».

Межведомственная комиссия предложила администрации Виноградовского района до переселения людей принять меры для безопасного проживания – выполнить ремонт котла в котельной, организовать систему наблюдения за состоянием наружных стен, произвести откачку сточных вод, выполнить теплоизоляцию трубопровода системы отопления.

Общественники связались с жителями дома и выяснили, что в квартирах по-прежнему прохладно, жильцы используют для обогрева электроприборы. Должных мер администрация района не принимает. В настоящее время в доме проживают пять семей и шесть несовершеннолетних детей.  

28 январь 11:46 | : Скандалы

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