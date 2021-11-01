Андрею Бральнину предъявлено 17 эпизодов взяточничества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение бывшему главе муниципального образования «Котлас» Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных частями 4, 5, 6 ст. 290 УК РФ (17 эпизодов получения должностным лицом взяток в значительном, крупном и в особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Напомним, что в начале марта 2021 года при поддержке сотрудников ФСБ России в городе Москве задержали экс-главу МО «Котлас» по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
Следствием установлено, что экс-глава муниципального образования в 2014-2021 годах неоднократно получал незаконное денежное вознаграждение от индивидуальных предпринимателей, представителей коммерческих организаций как в виде денег, так и в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, за совершение действий в их пользу по осуществлению предпринимательской деятельности в строительной сфере на территории г.Котласа, включая беспрепятственную выдачу документов по введению объектов в эксплуатацию.
По версии следствия, в результате указанных противоправных действий обвиняемый получил незаконное вознаграждение на общую сумму более 18 миллионов рублей. При допросах он признал свою вину.
В ходе следствия наложен арест на объекты недвижимости, оформленные на обвиняемого, членов его семьи и знакомых, общей стоимостью более 10 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.