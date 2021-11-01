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Главбух пинежского муниципалитета попалась на присвоении денег, но легко отделалась

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера администрации одного из муниципальных образований Пинежского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение).

По версии следствия, летом 2017 года подозреваемая совершила хищение путем присвоения денежных средств на общую сумму более 90 тысяч рублей, составив бухгалтерские документы под видом оплаты услуг для нужд администрации по договорам гражданско- правового характера, которые в действительности не оказывались.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация. Производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России по Пинежского району. Ранее заподозренная привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, приговором суда она была осуждена к лишению свободы условно.

18 январь 09:54 | : Скандалы

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