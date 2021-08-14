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Злостным неплатильщикам алиментов по Северодвинску можно готовиться к посадкам

В  филиале по городу Северодвинску уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области прошел прием с представителем Федеральной службы судебных приставов.  

На учете в  филиале по г. Северодвинску состоит 78 человек, имеющих обязанность погасить вред, причиненный преступлением. Общая сумма ущерба составляет  свыше 57 миллионов  рублей, из них погашено  лишь восемь с половиной.  Также среди подопечных филиала УИИ есть 85 состоящих на учете, которые не платят средства на содержание своих детей.

В день регистрации осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, представители УИИ организовали совместный прием с сотрудником отдела региональной ФССП. Состоящие на учете смогли получить информацию об имеющейся у них задолженности. Осужденным, которые уклоняются от возмещения вреда путем сокрытия доходов, было разъяснено, что по решению суда им может быть продлен испытательный срок или отменено условное осуждение. Также с  данной категорией проводилась профилактическая беседа о необходимости трудоустройства.  

06 декабрь 12:14 | : Скандалы

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