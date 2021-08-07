В Вельском районе расплодились больные пчелы

11 октября 2021 года госинспекторами Североморского межрегионального управления Россельхознадзора в рамках эпизоотического мониторинга отобрано 4 пробы подмора пчёл в крестьянском фермерском хозяйстве, расположенном в Вельском районе Архангельской области. Пробы направлялись для исследования на варроатоз в ФГБУ «Ленинградская МВЛ».
02 ноября 2021 в результате исследования выявлен возбудитель варроатоза пчёл 1 степени поражения. Для принятия мер реагирования информация направлена в Инспекцию по ветеринарному надзору г. Архангельск и ГБУ АО «Устьянская райСББЖ».
Согласно Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел (утв. Минсельхозпродом РФ от 17.08.1998 г.№13-4-2/1362), варроатоз - инвазионная болезнь пчелиной семьи, вызываемая гамазовым клещом Varroa jacobsoni. Возбудитель поражает взрослых особей пчелиной семьи и расплод. При заболевании появляются уродливые, неспособные к полету трутни и пчелы, что приводит к ослаблению пчелиных семей. При сильной степени поражения наблюдают гибель расплода, выбрасывание из гнезд погибших пчелиных и трутневых личинок. Осенью и зимой пораженные клещом семьи проявляют беспокойство и часто погибают в первую половину зимовки.
Диагноз на варроатоз ставят на основании визуального обнаружения клещей на пчелах, в расплоде и воско-перговой крошке со дна улья в условиях пасеки или ветеринарной лаборатории с учетом эпизоотической ситуации.
Жизнеспособность пчелиных семей прогнозируют по трем степеням поражения: слабая - до двух, средняя - до четырех и сильная - свыше четырех клещей на 100 пчелах и в 100 ячейках трутневого или пчелиного расплода из середины гнезда.
Хозяйства, имеющие семьи пчел с первой степенью поражения, считают условно благополучными и в ветеринарной отчетности показывают как благополучные.
Независимо от степени поражения пчелиных семей ежегодно планируют и проводят их обработки, отражая соответствующей записью в ветеринарно-санитарном паспорте пасеки и ветеринарной отчетности. Кроме того, руководители хозяйств и владельцы пасек обязаны осуществить комплекс ветеринарно-санитарных, лечебных, а также зоотехнических и организационно-хозяйственных мероприятий:
- неукоснительно выполнять требования выше указанной Инструкции;
- проводить противороевые мероприятия, направленные на недопущение слета роев.
В соответствии с вышеназванной инструкцией, карантинные мероприятия накладываются только при третьей степени поражения семей пчел клещами варроа.