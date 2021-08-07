Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельском районе расплодились больные пчелы

11 октября 2021 года госинспекторами Североморского межрегионального управления Россельхознадзора в рамках эпизоотического мониторинга отобрано 4 пробы подмора пчёл в крестьянском фермерском хозяйстве, расположенном в  Вельском районе Архангельской области. Пробы направлялись для исследования на варроатоз в ФГБУ «Ленинградская МВЛ».

         02 ноября 2021 в результате исследования выявлен возбудитель варроатоза пчёл 1 степени поражения. Для принятия мер реагирования информация направлена в Инспекцию по ветеринарному надзору г. Архангельск  и ГБУ АО «Устьянская райСББЖ».

Согласно Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел (утв. Минсельхозпродом РФ от 17.08.1998 г.№13-4-2/1362), варроатоз - инвазионная болезнь пчелиной семьи, вызываемая гамазовым клещом Varroa jacobsoni. Возбудитель поражает взрослых особей пчелиной семьи и расплод. При заболевании появляются уродливые, неспособные к полету трутни и пчелы, что приводит к ослаблению пчелиных семей. При сильной степени поражения наблюдают гибель расплода, выбрасывание из гнезд погибших пчелиных и трутневых личинок. Осенью и зимой пораженные клещом семьи проявляют беспокойство и часто погибают в первую половину зимовки.

            Диагноз на варроатоз ставят на основании визуального обнаружения клещей на пчелах, в расплоде и воско-перговой крошке со дна улья в условиях пасеки или ветеринарной лаборатории с учетом эпизоотической ситуации.
Жизнеспособность пчелиных семей прогнозируют по трем степеням поражения: слабая - до двух, средняя - до четырех и сильная - свыше четырех клещей на 100 пчелах и в 100 ячейках трутневого или пчелиного расплода из середины гнезда.
 Хозяйства, имеющие семьи пчел с первой степенью поражения, считают условно благополучными и в ветеринарной отчетности показывают как благополучные.

Независимо от степени поражения пчелиных семей ежегодно планируют и проводят их обработки, отражая соответствующей записью в ветеринарно-санитарном паспорте пасеки и ветеринарной отчетности. Кроме того, руководители хозяйств и владельцы пасек обязаны осуществить комплекс ветеринарно-санитарных, лечебных, а также зоотехнических и организационно-хозяйственных мероприятий:
- неукоснительно выполнять требования  выше указанной Инструкции;
- проводить противороевые мероприятия, направленные на недопущение слета роев.

В соответствии с вышеназванной инструкцией, карантинные мероприятия накладываются только при третьей степени поражения семей пчел клещами варроа.  

15 ноябрь 11:28 | : Скандалы

Главные новости


Архангельская область: хроники обезлюживания
Женщина твоего кошмара в «Медее» Александра Зельдовича

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (168)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20