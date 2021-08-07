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Глава МО "Емецкое" оштрафована на 5 тыс. рублей за разгильдяйство

Установлено, что в нарушение действующего законодательства глава МО «Емецкое», являясь субъектом размещения информации в ГИС ЖКХ от имени органа местного самоуправления, не проконтролировала поступление и регистрацию обращения в информационной системе, а также направление ответа на поступившее обращение гражданина.

В этой связи прокуратурой в отношении главы муниципального образования возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Холмогорского судебного района Архангельской области должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения  и оштрафовано на 5 тыс.  рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу.

12 ноябрь 14:38 | : Скандалы

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