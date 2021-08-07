Власти Красноборского района срывают госпрограмму развития села

Прокуратурой Красноборского района выявлены нарушения федерального законодательства при реализации государственный программы «Комплексное развитие сельских территорий», а рамках которой осуществлен капитальный ремонт стадиона в с. Красноборск.
Установлено, что заказчиком в лице администрации МО «Красноборский муниципальный район» не организована надлежащая претензионная работа в отношении исполнителя – ООО «Мир профиля» по факту выявленных недостатков, выразившихся в незакреплении нескольких элементов металлического ограждения и размещении геотекстильного материала на песчаной поверхности.
Также установлено ослабление контроля за содержанием данного стадиона со стороны администрации МО «Алексеевское» – непринятии своевременных мер по ремонту трибун и малых архитектурных форм; неразмещение информационных табличек.
Указанные нарушения могли привести к риску получения травм жителями и гостями района, в связи с чем в адрес глав администраций МО «Красноборский муниципальный район» и «Алексеевское» внесены представления.
По результатам рассмотрения представлений выявленные нарушения устранены.