В Коноше разгорелись кладбищенские страсти

Прокуратурой Коношского района проведена проверка законности изданных распоряжений главы МО «Коношское» об изменении разрешенного использования трех земельных участков с видом «ритуальная деятельность» на «отдых (рекреация)».
Установлено, что на этих землях находится кладбище, участки поставлены на кадастровый учет с видом разрешенного использования «ритуальная деятельность». Однако вопреки требованиям Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в целях дальнейшей организации их использования без учета определения санитарно-защитной полосы органом местного самоуправления изменен вид разрешенного использования земельного участка на «отдых (рекреация)», включающий возможность обустройства этих мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.
На незаконные муниципальные акты прокуратурой района принесены протесты, которые администрацией городского поселения удовлетворены, распоряжения отменены.