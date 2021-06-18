Инспектор ДПС из Нарьян-Мара разъезжал с пьяной подругой за рулем

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему инспектору дорожно-патрульной службы отдельного взвода ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Установлено, что 12 июля 2020 года около 23 часов на автодороге сообщением город Нарьян-Мар- поселок Красное инспектор ДПС будучи при исполнении своих служебных обязанностей в составе автопатруля сел в легковой автомобиль, которым управляла его знакомая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Представитель власти, в нарушение своих должностных обязанностей, не предпринял необходимых мер по пресечению и предупреждению правонарушения, включая отстранение нетрезвого водителя от управления транспортным средством. В пути следования водитель не справилась с управлением, допустив съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия и неисполнения инспектором ГИБДД своих должностных обязанностей погибла женщина- водитель и ее пассажирка.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии- поселении с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.