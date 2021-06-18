Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье мошенники собирают с населения деньги, прикрываясь именем правительства области

О вопиющем случае обмана граждан рассказала пресс-служба областной администрации:

- 13 августа, по телефону прямой линии правительства Архангельской области два гражданина сообщили о поступлении на их электронную почту писем в виде официального обращения от регионального правительства. Оба письма содержат просьбу о финансовой помощи Архангельской области в приобретении вакцин от COVID-19.

По сообщению обратившихся граждан, электронные письма оформлены на бланке правительства Архангельской области, содержат лжерегистрационные номера и не существующий в правительстве области номер телефона. Данные письма поступили в адрес крупных предприятий региона в виде выставленного на оплату счета.

Правительство Архангельской области призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников и помнить, что все вакцинальные комплексы от COVID-19 поступают в регион исключительно через взаимодействие регионального минздрава с федеральным ведомством и не предполагают финансовое участие граждан, предприятий и организаций, не осуществляющих полномочия в медицинской сфере на территории субъекта Федерации.

При требовании расчета по подобным лжезапросам рекомендуем обращаться в правоохранительные органы.

 

14 август 07:14 | : Скандалы

Главные новости


«Остаюсь коммунистом». В Архангельской области начались чистки партийных рядов
Приключения дантиста Сени

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (163)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20