В Поморье мошенники собирают с населения деньги, прикрываясь именем правительства области

О вопиющем случае обмана граждан рассказала пресс-служба областной администрации:
- 13 августа, по телефону прямой линии правительства Архангельской области два гражданина сообщили о поступлении на их электронную почту писем в виде официального обращения от регионального правительства. Оба письма содержат просьбу о финансовой помощи Архангельской области в приобретении вакцин от COVID-19.
По сообщению обратившихся граждан, электронные письма оформлены на бланке правительства Архангельской области, содержат лжерегистрационные номера и не существующий в правительстве области номер телефона. Данные письма поступили в адрес крупных предприятий региона в виде выставленного на оплату счета.
Правительство Архангельской области призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников и помнить, что все вакцинальные комплексы от COVID-19 поступают в регион исключительно через взаимодействие регионального минздрава с федеральным ведомством и не предполагают финансовое участие граждан, предприятий и организаций, не осуществляющих полномочия в медицинской сфере на территории субъекта Федерации.
При требовании расчета по подобным лжезапросам рекомендуем обращаться в правоохранительные органы.