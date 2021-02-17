Прокуратура потребовала от властей Коношского района дать людям отдохнуть у речки

Прокуратурой Коношского района в ходе проверки исполнения законодательства при обеспечении гражданам доступности к водным объектам и безопасного пребывания на них выявлено, что органами местного самоуправления не принимается мер по созданию, оборудованию мест массового отдыха населения муниципального образования «Ерцевское» на водных объектах, расположенных в этом поселении.
В связи с этим прокуратурой района главе муниципального района внесено представление, требования которого органом местной власти не исполнено.
Прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением к администрации МО «Коношский муниципальный район» о признании бездействия незаконным и возложении на ответчика обязанности создать, оборудовать места массового отдыха населения на водных объектах на территории муниципального образования «Ерцевское».
Решением суда, не вступившим в законную силу, исковые требования прокуратуры района удовлетворены.