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Прокуратура потребовала от властей Коношского района дать людям отдохнуть у речки

Прокуратурой Коношского района в ходе проверки исполнения законодательства при обеспечении гражданам доступности к водным объектам и безопасного пребывания на них выявлено, что органами местного самоуправления не принимается мер по созданию, оборудованию мест массового отдыха населения муниципального образования «Ерцевское» на водных объектах, расположенных в этом поселении.

В связи с этим прокуратурой района главе муниципального района внесено представление, требования которого органом местной власти не исполнено.

Прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением к администрации  МО «Коношский муниципальный район» о признании бездействия незаконным и возложении на ответчика обязанности создать, оборудовать места массового отдыха населения на водных объектах на территории муниципального образования «Ерцевское».

Решением суда, не вступившим в законную силу, исковые требования прокуратуры района удовлетворены.

02 июль 13:12 | : Скандалы

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