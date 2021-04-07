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В Лешконском районе дети жили в ужасных условиях по вине чиновников

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Архангельского областного суда оставлено без изменения решение Лешуконского районного суда от 19.02.2021 об удовлетворении искового заявления прокурора Лешуконского района в интересах трех  несовершеннолетних о признании незаконным заключения Межведомственной комиссии МО «Лешуконское» по результатам обследования жилого помещения.

В ходе мониторинга соблюдения жилищных прав граждан прокуратурой Лешуконского района установлено, что межведомственной комиссией МО «Лешуконское» неполно проверено фактическое состояние одного из жилых помещений, где проживают дети в д. № 30 по ул. Победы с. Лешуконское – не обследованы фундамент здания, не проведены инструментальные и иные исследования несущих и ограждающих конструкций.

Комиссией установлена деформация стен, отклонение их от вертикали, полы имеют значительный уклон, в результате чего дверные проемы перекосило, имеется частичное разрушение кровли. Следствием деформации стен, окон, дверных проемов, половых и потолочных перекрытий является нарушение температурно – влажностного режима.

По результатам обследования составлено заключение от 17.11.2020 №27 о признании жилого помещения подлежащим капитальному ремонту.

Суды первой и апелляционной инстанции исковые требования прокурора удовлетворили, обязав межведомственную комиссию провести надлежащую оценку соответствия дома установленным требованиям.

Решением суда вступило в законную силу.

 

25 май 11:43 | : Скандалы

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