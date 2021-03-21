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Таможня против секты. Иеговисты используют моряков для переброски экстремистской литературы

Американские и европейские миссионеры запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы» вербуют новых адептов среди российских экипажей морских судов во время стоянки в иностранных портах. Об этом ИА «RUSNORD» сообщил в региональном центре «Гражданская безопасность» Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС).

Пропаганда убеждений сопровождается распространением религиозной литературы, в том числе журналов «Сторожевая Башня», «Пробудитесь» и прочей продукции подконтрольного секте издательства «Watchtower Bible and Tract Society of New York» Печатные издания Свидетелей Иеговы внесены в Федеральный список экстремистских материалов и запрещены к ввозу на территорию России.

«Так, в середине апреля сотрудники Мурманской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району выявили и изъяли на зашедшем в порт иностранном судне целую партию экстремистской литературы. Об этом писали местные СМИ. И это уже не первый случай. В период с 2019 по 2021 гг. было зафиксировано свыше 10 подобных фактов, в том числе на судах, приходящих в Архангельск. - рассказал собеседник агентства.

«На лицо целенаправленное использование каналов морских трансграничных перевозок для подпитки литературой экстремистской организации, действующей в России подпольно, на нелегальном положении. При этом грубо нарушается Устав Евразийского экономического союза, запрещающий перемещение через таможенную территорию любых материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности», - отметили в центре «Гражданская безопасность».

Напомним, в 2017 году Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», запретив его деятельность и деятельность всех 395 отделений секты на территории России.

«Учение и религиозная практика «Свидетелей Иеговы» представляет чрезвычайную угрозу для социальной и психической жизни адептов. Рядовые члены вынуждены тратить огромное количество времени на проповедь. Это фактически лишает их способности к нормальной социальной конкуренции, выбрасывая на обочину.

Организация совершенно невосприимчива к критике в свой адрес. Инакомыслие наказывается, осмелившийся подвергнуть сомнению основы учения, подвергается исключению и социальной изоляции со стороны все остальных членов, включая членов семьи. Вольная трактовка библейского учения о крови и запрет на ее переливание приводят людей к гибели. Доктрина «теократической войны» вместе с учением о государстве и традиционных конфессиях как порождении дьявола носят прямо экстремистский характер», - пояснили в антисектантском центре.

(фото www.b-port.com) 

29 апрель 08:58 | : Скандалы / Верую

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