Администрацию Архангельска оштрафовали за неприем ребенка в детсад

Прокуратурой г. Архангельска в ходе проверки по обращению гражданина в деятельности администрации МО «Город Архангельск» выявлены нарушения требований законодательства при комплектовании дошкольных образовательных учреждений.
Установлено, что в 2017 г. гражданин обратился в администрацию города с заявлением о постановке дочери на учет для зачисления в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 147 «Рябинушка». При наступлении желаемой даты для зачисления в детский сад в связи с отсутствием в нем мест комиссией по комплектованию муниципальных образовательных учреждений принято решение направить ребенка в другой детский сад.
Несмотря на то, что родители несовершеннолетней выразили отказ от места в другом детском саду и намерение ожидать место для ребенка в детском саду № 147, администрацией города несовершеннолетняя из очереди в желаемый детский сад исключена.
По результатам проверки прокуратурой города в администрацию муниципального образования внесено представление, однако в установленный законом месячный срок нарушения устранены не были, права несовершеннолетней не восстановлены.
В этой связи заместителем прокурора города в отношении администрации МО «Город Архангельск» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).
Постановлением суда администрация города привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.
Судебный акт вступил в законную силу.