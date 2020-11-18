Вот это поворот. Минздрав не видит в снижении стипендий архангельским студентам ничего странного

Напомним, снижение студентам-бюджетникам денежного поощрения (стипендий) на 40%, объявленное ректоратом СГМУ в конце февраля, вызвало широкий резонанс. Особенно общество возмутил комментарий ректора вуза Любови Горбатовой, высказавшейся в том плане, что «студенты и так не голодают».
Урезание объяснялось финансовыми проблемами СГМУ после сокращения финансирования вуза.
К проблеме подключился губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который пообещал задействовать все возможные ресурсы, чтобы студентам, готовящимся стать врачами в местных больницах, где отмечается ощутимая нехватка специалистов, не сокращали стипендии. Тем более, что «в областном бюджете эти средства предусмотрены в полном объеме».
Тем не менее, один из обездоленных студентов отправил в Минзрав РФ запрос о правомочности подобных действий администрации родного универа. Конкретно - снижался ли объём выделяемых средств на стипендиальное обеспечение обучающихся.
В ответ пришла ссылка на постановление правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда». На ее основании Минздрав заключил, что размер академических и социальных стипендий, назначенных обучающимся СГМУ с февраля 2021 года, был не ниже установленных законом нормативов.
О том, как прожить на эти копейки молодым людям, загруженным учебой, федеральное ведомство умалчивает…