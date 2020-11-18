Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вот это поворот. Минздрав не видит в снижении стипендий архангельским студентам ничего странного

Напомним, снижение студентам-бюджетникам денежного поощрения (стипендий) на 40%, объявленное ректоратом СГМУ в конце февраля, вызвало широкий резонанс. Особенно общество возмутил комментарий ректора вуза Любови Горбатовой, высказавшейся в том плане, что «студенты и так не голодают».

Урезание объяснялось финансовыми проблемами СГМУ после сокращения финансирования вуза.

К проблеме подключился губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который пообещал задействовать все возможные ресурсы, чтобы студентам, готовящимся стать врачами в местных больницах, где отмечается ощутимая нехватка специалистов, не сокращали стипендии. Тем более, что «в областном бюджете эти средства предусмотрены в полном объеме».

Тем не менее, один из обездоленных студентов отправил в Минзрав РФ запрос о правомочности подобных действий администрации родного универа. Конкретно - снижался ли объём выделяемых средств на стипендиальное обеспечение обучающихся.

В ответ пришла ссылка на постановление правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда». На ее основании Минздрав заключил, что размер академических и социальных стипендий, назначенных обучающимся СГМУ с февраля 2021 года, был не ниже установленных законом нормативов.

О том, как прожить на эти копейки молодым людям, загруженным учебой, федеральное ведомство умалчивает…

05 апрель 12:12 | : Скандалы

Главные новости


В лесах Архангельской области обнаружена таинственная секта
Ломоносов, Пикуль - наше всё. Ещё раз о поморских мифах

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (50)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20