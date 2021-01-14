Новый Беломорканал? «Русскую Арктику» хотят очистить руками зеков

Управление Федеральной Службы Исполнения Наказаний планирует использовать труд заключенных для очистки Арктики от мусора. Подобная практика уже внедряется в Красноярском крае, в частности, в городе Норильске.
В планах стоит и национальны парк «Русская Арктика», расположенный на Земле Франца-Иосифа, что входит в состав Архангельской области. Там, по оценкам экологов, находится 15 стихийных свалок мусора, как правило, состоящих из пустых бочек из-под топлива общим весом до 10 тонн.
До этого подобными работами занимались в летнее время волонтеры от различных общественных и экологических организаций.
Разработчики новой программы не скрывают, что за новым проектом стоят не только природоохранные интересы (к слову, хорошо финансируемые из госбюджета), но и большие деньги от туристического бизнеса. В качестве примера приводится норвежский остров Шпицберген, который в год посещают 70 тысяч туристов, а в национальный парк «Русская Арктика» приезжает всего одна тысяча человек. Соответственно и разница в доходах…
Стоит отметить, что тяжелые работы в условиях Крайнего Севера оплачиваются по высшей тарифной ставке. О которой людям, находящимся в заключение, можно даже и не мечтать.
Наблюдатели сравнивают новую инициативу УФСИН со сталинским проектом «Беломоро-Балтийский канал». На строительстве последнего было задействован, по разным оценкам, труд от 125 000 до 280 000 заключенных. Из них погибли от 12 300 (официальные архивные данные) до 50 000 (подсчеты независимых историков) человек.
Напомним, что по мнению медиков длительное нахождение в арктических широтах, где, как известно, проводились испытания ядерного оружия, грозит онкологическими заболеваниями.
(на фото: «освобожденный» труд на строительстве Беломорканала)