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В Приморском районе замечена очередная свалка мусора

В 2020 году в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу поступила информация из Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуры о выявлении нарушения земельного законодательства.

Управлением был проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование, а затем внеплановая выездная проверка земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 9748 кв. м, расположенного в Приморском районе Архангельской области, в ходе которых информация подтвердилась.

На участке была обнаружена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. На площади 305,8 кв. м были свалены бочки с отходами нефтепродуктов, твердые коммунальные отходы и отходы строительства и ремонта.

Остальная часть участка не использовалась для сельскохозяйственного производства и заросла борщевиком Сосновского и древесно-кустарниковой растительностью.

За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ была привлечена владелица участка – жительница Архангельска.  Ей был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, ей было выдано предписание в срок до 15 июня 2021 года устранить выявленные нарушения: провести на участке агротехнические мероприятия по очистке участка от сорной и древесно-кустарниковой растительности и ликвидировать свалку.  

27 январь 11:24 | : Скандалы

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