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«У вас мертвые руки». В Архангельской области лажовый антисептик угрожал жизни и здоровью граждан

По данным прокуратуры Архангельской области, в ходе проверки санитайзеров на прилавках магазинов был выявлен кожный антисептик для обработки рук «Antisepts», в котором содержание метанола составляет до 69% при 3,5% допустимых.

«По результатам лабораторных исследований, при использовании данный товар вызывает острые отравления со смертельным исходом», — сообщили в ведомстве.

Как выяснили органы дознания, вредный продукт поступал в торговые сети из Свердловской области от производителя ИП Калинин А.В. Сейчас он изъят в 13 магазинах региона.

29 декабрь 11:35 | : Скандалы

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