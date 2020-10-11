«У вас мертвые руки». В Архангельской области лажовый антисептик угрожал жизни и здоровью граждан

По данным прокуратуры Архангельской области, в ходе проверки санитайзеров на прилавках магазинов был выявлен кожный антисептик для обработки рук «Antisepts», в котором содержание метанола составляет до 69% при 3,5% допустимых.
«По результатам лабораторных исследований, при использовании данный товар вызывает острые отравления со смертельным исходом», — сообщили в ведомстве.
Как выяснили органы дознания, вредный продукт поступал в торговые сети из Свердловской области от производителя ИП Калинин А.В. Сейчас он изъят в 13 магазинах региона.