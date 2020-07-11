Горе-археологи или кому мешают архангельские новостройки

Продолжаются споры вокруг строительства ЖК «River Park» в столице Поморья. Подрядчика, Группу «Аквилон» обвиняют чуть ли не в святотатстве – как же, развели работы на месте главного архангельского монастыря.
Впрочем, именно местное духовенство сохраняет спокойствие и не вмешивается в дела светские.
Тогда на сцену выходят любители старины. Они тоже представители общества, что дает отдельным изданиям право говорить о новой точке кипения гражданского протеста и проводить прямые аналогии со строительством полигона на станции Шиес. Неважно… лишь бы кипело, ведь в Ленском районе страсти сходят на нет.
Особой страстностью выделяется главред толстого журнала «Двина» Михаил Попов, первый раздувший тему, что строительство ведется на месте разрушенного после революции Михайло-Архангельского монастыря. Как же так, взывает литератор, «нашу память и историю отправляют на свалку» (опять Шиес).
Однако у милейшего Михаила Константиновича в «портфолио» нет специального исторического образования. Специально для него и других сторонников протеста, упирающих на «стирание памяти», издание EADaily провело небольшой экскурс в историческую науку.
Так вот, Михайло-Архангельский монастырь при своем основании (кстати, не в ХII, а на рубеже ХIV и ХV веков) располагался совсем в другом месте — а именно в центре современного Архангельска у Гостиных дворов, т. е. в настоящем его историческом центре, а не в районе улицы Урицкого, которая раньше до 1917 года была крайней городской окраиной. На эту окраину Михайло-Архангельский монастырь и был переведен из центра города после того, как сгорел при пожаре в 1636 году. Здесь монастырь и стоял, пока в начале 1930 года его строения были полностью снесены в рамках тогдашней антиклерикальной политики, замешанной на антинациональном нигилизме. Позднее на месте бывшей территории монастыря в начале 1960-х годов были возведены два кирпичных пятиэтажных жилых дома типа «хрущевка», а также после войны еще одно здание — выполненное в стиле сталинского ампира четырехэтажное помещение штаба 10-й армии ПВО.
Простое изучение сохранившихся фотографий Архангельско-Михайловского монастыря конца ХIХ — начала ХХ века свидетельствует о том, что Ривер-Парк строится «Аквилоном» вне территории монастырского комплекса. Имеющиеся планы города с конца ХVIII века также подтверждают, что Ривер-Парк возводится на бывшем пустыре перед монастырем.
То есть, новая стройка ведется на месте снесенных застройщиком деревянных зданий — «деревяшек» двухэтажных бараков, построенных до войны, и до последнего времени портивших своим ужасным видом городской пейзаж. Исходя из этого обстоятельства, культурный слой, если бы он и был на пустыре перед монастырем, то все равно был нарушен в советское время тогдашним строительством деревянного жилья.
Впрочем, у этого протеста тоже есть свои интересанты. Более подробно об их мотивации читайте здесь.