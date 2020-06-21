Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Новая реальность". Чиновник Вахрушев предлагает жителям Архангельска забыть про кино и рестораны

Берите пример с меня, который обходится без этих глупостей.

Примерно так можно перевести на доступный язык сегодняшний спич начальника регионального оперштаба по контролю за пандемией коронавируса, на котором до сих пор висят обязанности заместителя губернатора по социальным вопросам, произнесенный им сегодня на брифинге.

Артем Вахрушев:

— Мне, например, ни рестораны, ни кинотеатры не нужны. Моя жизнь никак не изменилась как жителя Архангельска. Я как работал по 15 часов в сутки и хожу «дом-работа», «дом-работа», так и продолжаю делать.

Просто гимн трудоголика!

Более важная информация.

Анонсированное на 15-е число открытие общепита в областной столице вряд ли состоится из-за эпидемиологической обстановки – суточная заболеваемость не сдает свои позиции. И даже на открытых верандах никаких банкетов-свадеб, в представлении чиновника такие точки существуют исключительно «дляпожрать».

Так же герой дня не советует населению и думать о курортах.

Он же не думает… он работает!

Новая реальность – жить, как Вахрушев!

P.S. Тем временем заключенным архангельских колоний разрешили свидания. Вот ко без ресторанов обходится...

 

14 август 13:48 | : Скандалы

Главные новости


Ирина Чиркова: Я расскажу правду о себе
Архангельские коммунисты решили «слить» и районные выборы
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (145)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20