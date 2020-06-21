"Новая реальность". Чиновник Вахрушев предлагает жителям Архангельска забыть про кино и рестораны

Берите пример с меня, который обходится без этих глупостей.
Примерно так можно перевести на доступный язык сегодняшний спич начальника регионального оперштаба по контролю за пандемией коронавируса, на котором до сих пор висят обязанности заместителя губернатора по социальным вопросам, произнесенный им сегодня на брифинге.
Артем Вахрушев:
— Мне, например, ни рестораны, ни кинотеатры не нужны. Моя жизнь никак не изменилась как жителя Архангельска. Я как работал по 15 часов в сутки и хожу «дом-работа», «дом-работа», так и продолжаю делать.
Просто гимн трудоголика!
Более важная информация.
Анонсированное на 15-е число открытие общепита в областной столице вряд ли состоится из-за эпидемиологической обстановки – суточная заболеваемость не сдает свои позиции. И даже на открытых верандах никаких банкетов-свадеб, в представлении чиновника такие точки существуют исключительно «дляпожрать».
Так же герой дня не советует населению и думать о курортах.
Он же не думает… он работает!
Новая реальность – жить, как Вахрушев!
P.S. Тем временем заключенным архангельских колоний разрешили свидания. Вот ко без ресторанов обходится...