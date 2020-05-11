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У Александра Донского разгромили московскую Галерею Терпимости

На это жалуется пресс-служба бывшего мэра Архангельска:

- В воскресенье 9 июля 2020 года. Москва на Арбате разгромили Галерею Социальной Терпимости «ГОЛУБЫЕ ЕЛИ».

 Галерея проработала всего 9 дней.  Ее автор – отец русского перфоманса, бывший мэр Архангельска Александр Донской  посвятил её терпимости во всех проявлениях – к свободной любви, проституции, сексуальным меньшинствам и к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. 

 Но с терпимостью в столице оказалось хуже, чем представлял художник. В день открытия выставки Донского облили неизвестной жидкостью. Это был лишь первый тревожный звоночек. В понедельник власти демонтировали вывески, в пятницу полиция потребовала закрытая галереи, и воскресенье галерею разгромили. 

 Скоротечная жизнь культурного проекта и расправа над Александром Донским наводят на мысль, что над терпимостью в российском обществе еще работать и работать.

 А так все бодро начиналось... (видео с открытия выставки)

10 август 07:43 | : Скандалы

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