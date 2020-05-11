У Александра Донского разгромили московскую Галерею Терпимости

На это жалуется пресс-служба бывшего мэра Архангельска:
- В воскресенье 9 июля 2020 года. Москва на Арбате разгромили Галерею Социальной Терпимости «ГОЛУБЫЕ ЕЛИ».
Галерея проработала всего 9 дней. Ее автор – отец русского перфоманса, бывший мэр Архангельска Александр Донской посвятил её терпимости во всех проявлениях – к свободной любви, проституции, сексуальным меньшинствам и к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Но с терпимостью в столице оказалось хуже, чем представлял художник. В день открытия выставки Донского облили неизвестной жидкостью. Это был лишь первый тревожный звоночек. В понедельник власти демонтировали вывески, в пятницу полиция потребовала закрытая галереи, и воскресенье галерею разгромили.
Скоротечная жизнь культурного проекта и расправа над Александром Донским наводят на мысль, что над терпимостью в российском обществе еще работать и работать.
А так все бодро начиналось... (видео с открытия выставки)