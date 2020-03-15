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Депутат Черненко: Архангельские автобусы в период самоизоляции – источник заразы

Вице-спикер АрхГорДумы Олег Черненко считает общественный транспорт самым небезопасным средством передвижения на период пандемии коронавируса. Все дело в гигиене. Но у администрации города, по-видимому, другое мнение…

- На последней сессии Архгордумы в виде депутатского запроса представил к обсуждению и принятию мер со стороны Администрации города вопрос об обеспечении безопасности граждан, вынужденных совершать поездки в общественном транспорте в период неблагополучной эпидемиологической ситуации. Горожане возмущались, что из-за сокращения количества техники на маршрутах автобусы переполняются пассажирами; в итоге соблюдать рекомендуемую «социальную» дистанцию не получается.

Также в последующих обращениях в мою приемную жители города сообщали об антисанитарии в общественном транспорте, непозволительной и в обычное время, а в период эпидемии и тем более. Контроль за соблюдением предписаний властей по поводу дезинфекции салонов в некоторых случаях и вовсе отсутствовал – добровольно мыть салоны за условные триста рублей в день (в случае с перевозчиком - ИП) никто из сотрудников не собирался.

Я надеялся на адекватные меры по решению возникшей проблемы со стороны властей города. Но получаю снова одни отговорки: в отчетах автобусы идеально чистые (проверяют по журналам даты проведения дезинфекции), кондукторы ежедневно отрабатывают допнагрузку – моют «до блеска» салоны.

А что автобусов не хватает – так и пассажиропоток снизился в период изоляции, считают власти. И увеличение количества невыполненных рейсов допустимо, так как в городе из-за ограничительных мер нет необходимых запчастей (хотя при желании никто не запрещал осуществлять закупку необходимых деталей через интернет-магазины)…

Примечательно ещё то, что депутатский запрос направлялся на имя Главы города, а ответ подписан замом. Видимо, Игорь Викторович подписывать такую бредятину остерегся. Зато заместитель Главы В.С. Акишин подписал, думаю, не глядя.

В общем, по ответу чиновников создается впечатление, что все проблемы, связанные с деятельностью общественного транспорта, безосновательно выдумывают горожане. Власти в этом случае предложили один выход – недовольным остаться дома. Тогда и им, видимо, не придется столь «усердствовать» в решении очередной проблемы…  

13 май 11:39 | : Скандалы

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