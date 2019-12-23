Хай по православному. Священник предложил отправлять девочек вместо школы сразу замуж

Известный мракобес и эпатажник протоиерей Дмитрий Смирнов, считает, что православным девочкам школьный аттестат – лишняя обуза, их сызмальства нужно готовить к замужеству и деторождению.
«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», - заявил на голубом глазу представитель РПЦ.
В качестве позитивного примера священнослужитель рассказал об одной из своих прихожанок, которая не отдала свою старшую дочь в школу, а заставила нянчить младших детей.
Стоит отметить, что сей служитель культа в последнее время не на шутку увлекся провокационными заявлениями, вызывающими неоднозначную реакцию в обществе (хотя некоторые политики, в частности, старожил ГосДумы Елена Лахова, видят в этом «защиту традиционных нравственных ценностей»).
Особый резонанс вызвал смирновский пассаж, в котором он назвал женщин, состоящих в гражданском браке, «бесплатными проститутками». За что получил отповедь от депутата Елены Вторыгиной, представляющей в нижней палате Федерального Собрания интересы Архангельской области:
«Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. По разным причинам сегодня гражданские браки. Да, я, может, тоже это не приветствую как женщина, мне бы хотелось, чтобы мои дети и девочки, выходящие замуж, все-таки были в браке».
В свою очередь российские мужчины высказывают мнение, что черный монах Смирнов просто не в курсе светских реалий – жена как правило обходится им финансово гораздо дороже, чем жрица любви (за исключением, разве что, элитных).
Мнения наблюдателей разделились. Одни считают, что Смирнову место не на амвоне, а в психиатрической клинике закрытого типа. Другие, что у данного священнослужителя налицо синдром профессионального выгорания, ему на старости лет захотелось информационной славы. Третьи, что протоиерей еще в юности перепутал религию, которой собирался служить – с такими завихрениями ему самое место в радикальном исламе.