Сергею Родионову предъявлено обвинение в получении взятки. Видео задержания

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Архангельской области и НАО. Речь идет о руководителе управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Сергей Родионов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника, совершенное в особо крупном размере, с вымогательством взятки), а также представителю коммерческой организации, который был взят вместе с Родиновым в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с апреля по ноябрь 2019 года на территории города Архангельска и города Санкт-Петербурга обвиняемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение в пользу взяткодателя и представляемых им лиц незаконных действий, а именно снижения размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении коммерческой организации, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома. Кроме того, вознаграждение требовалось за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с УФНС России по АО и НАО, а также за способствование указанным действиям в силу своих служебных полномочий.
Видео задержания - здесь: https://www.youtube.com/watch?v=QhA9EsCNk9I&feature=youtu.be
При передаче очередной части взятки в размере 1 млн рублей взяткополучателя и посредника задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области в кафе «Der Hleb» на проспекте Ломоносова в Архангельске. При этом часть взятки, которая составляла долю посредника, пришлось изымать из банковского терминала, при помощи которого он положил денежные средства на свой банковский счет.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе обысков по месту жительства Родионова и его близких родственников изъято более 10 миллионов рублей. Проверяется информация о движении денежных средств на его банковских счетах.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Мероприятия проводились во взаимодействии с Центральным аппаратом ФНС России.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подследственных меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: http://tv29.ru/new/index.php/bk-obshchestvo/21562-v-arkhangelske-glavnogo-nalogovika-rodionova-arestovali-na-dva-mesyatsa-za-vzyatochnichestvo