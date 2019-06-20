Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Грефнулся. Главный кассир России хочет отменить экзамены в школах

Бывший глава Минэкономразвития РФ, а ныне «старший по Сбербанку» Герман Греф выступил с «революционным предложением, вообще отменить школьные экзамены, так как они «отбивают у детей охоту к школе».

По его мнению, ученики зацикливаются на сдаче экзаменов в ущерб общим знаниям.

При этом он забыл упомянуть, что такое положение вещей возникло после введения ЕГЭ, когда дальнейшая судьба выпускника зависит от успешного прохождения тестов по избранным предметам.

Практикующие учителя уже ответили теоретику-экономисту отповедями:

Лев Айзерман: «Отмена экзаменов невозможна. Иначе возникнет вопрос: „А как аттестововать?“. По школьным отметкам? Это еще хуже. Отдать это вузу? Начнется коррупция, всякие подготовительные курсы и прочее».  

Геннадий Любич: «Пусть он не лезет в наши дела, если он не компетентен. Его высказывания в который раз вызывают у меня удивление и смех».

05 сентябрь 11:04 | : Скандалы

Главные новости


"Ангел" и ад. Древарх как новый герой Поморья
СРОЧНО: В Архангельск приходит новый владыка. Митрополит Даниил переведен в Курганскую область
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (46)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20