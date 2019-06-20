Грефнулся. Главный кассир России хочет отменить экзамены в школах

Бывший глава Минэкономразвития РФ, а ныне «старший по Сбербанку» Герман Греф выступил с «революционным предложением, вообще отменить школьные экзамены, так как они «отбивают у детей охоту к школе».
По его мнению, ученики зацикливаются на сдаче экзаменов в ущерб общим знаниям.
При этом он забыл упомянуть, что такое положение вещей возникло после введения ЕГЭ, когда дальнейшая судьба выпускника зависит от успешного прохождения тестов по избранным предметам.
Практикующие учителя уже ответили теоретику-экономисту отповедями:
Лев Айзерман: «Отмена экзаменов невозможна. Иначе возникнет вопрос: „А как аттестововать?“. По школьным отметкам? Это еще хуже. Отдать это вузу? Начнется коррупция, всякие подготовительные курсы и прочее».
Геннадий Любич: «Пусть он не лезет в наши дела, если он не компетентен. Его высказывания в который раз вызывают у меня удивление и смех».