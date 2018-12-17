Бедный "Цветик-семицветик"! ОНФ борется за жизнь детского садика в Новодвинске

Региональное отделение ОНФ обратилось в министерство образования и науки Архангельской области с просьбой взять ситуацию на контроль и не допустить закрытия дошкольного учреждения №19 в Новодвинске.
В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Архангельской области поступают обращения от педагогов дошкольного образования города Новодвинска. Работники детских садов обеспокоены тем, что в скором времени могут остаться без работы из-за сокращения. Несколько педагогов уже получили уведомления, а детский сад №19 «Цветик-семицветик» находится под угрозой закрытия.
Эксперты ОНФ ознакомились с ситуацией, и оказалось, что в Новодвинске полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения, а их порядка десяти. Детей дошкольного возраста в городе недостаточно, в связи с чем появился определенный переизбыток мест в детских садах. В настоящее время новодвинские учреждения дошкольного образования готовы принять до 200 малышей разного возраста.
«Согласно законодательству, сегодня применяется система подушевого финансирования, которая напрямую влияет на оплату работы в зависимости от количества воспитанников. В Новодвинске сократилась численность групп и снизилась нагрузка на педагогов и воспитателей, что привело к уменьшению финансирования. Ситуация с оптимизацией детских садов вызывает общественный резонанс. В адрес регионального отделения поступают обращения граждан с просьбой помочь в решении данной проблемы. Многие помнят ситуацию, когда во время демографического кризиса в 90-х годах дошкольные учреждения закрывались десятками, а потом последовал демографический взрыв и детей просто некуда было устроить», – отметил эксперт тематической площадки «Образование», член регионального штаба ОНФ Владимир Торопов.
«В рамках работы тематической площадки «Образование» мы планируем провести выездное заседание в Новодвинске, где совместно с представителями профильного министерства, педагогического сообщества детально изучим вопрос о перспективе оптимизации, выслушаем все точки зрения и рассмотрим, насколько целесообразно власти подходят к решению данной проблемы и что предлагают людям взамен. Наша главная задача – не допустить потери квалифицированных педагогических кадров, обеспечить доступность и безопасность получения дошкольного образования в городе», – сказал член регионального штаба Юрий Шалауров.
Региональное отделение ОНФ обратилось в министерство образования и науки Архангельской области с просьбой взять ситуацию на контроль и не допустить закрытия дошкольного учреждения №19 в Новодвинске.