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Гадят не только в Архангельской области - Эверест закрывают для туристов

Китайские чиновники закрывают базовый лагерь Эвереста в Тибете на неопределенный срок – точнее, пока не будет убран накопившийся там мусор.

Базовый лагерь Джомолунгмы состоит из двух частей: южного на территории Непала, 5364 метра над уровнем моря, и северного в Китае – 5150 метров. В зависимости от маршрута восхождения, альпинисты используют тот или иной лагерь. По данным Китайской ассоциации альпинизма (цитируется по BBC), в 2015 году базовый лагерь посетило 40 000 человек. Уже по этому числу можно представить количество мусора (неисправного снаряжения, пустых газовых баллонов и т.д.) которое накапливается на вершине от сезона к сезону.

Проблема привлекает внимание экологов давно, и на протяжении последних лет постоянно проводятся акции по уборке мусора, в которых принимают участие и волонтеры, и организации.

Напомним, что стихийные помойки настолько изгадили Архангельскую область, что поселок «Новая земля» переживает настоящее нашествие белых медведей.

(фото nat-geo.ru)

16 февраль 08:42 | : Скандалы

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