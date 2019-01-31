Гадят не только в Архангельской области - Эверест закрывают для туристов

Китайские чиновники закрывают базовый лагерь Эвереста в Тибете на неопределенный срок – точнее, пока не будет убран накопившийся там мусор.
Базовый лагерь Джомолунгмы состоит из двух частей: южного на территории Непала, 5364 метра над уровнем моря, и северного в Китае – 5150 метров. В зависимости от маршрута восхождения, альпинисты используют тот или иной лагерь. По данным Китайской ассоциации альпинизма (цитируется по BBC), в 2015 году базовый лагерь посетило 40 000 человек. Уже по этому числу можно представить количество мусора (неисправного снаряжения, пустых газовых баллонов и т.д.) которое накапливается на вершине от сезона к сезону.
Проблема привлекает внимание экологов давно, и на протяжении последних лет постоянно проводятся акции по уборке мусора, в которых принимают участие и волонтеры, и организации.
Напомним, что стихийные помойки настолько изгадили Архангельскую область, что поселок «Новая земля» переживает настоящее нашествие белых медведей.
(фото nat-geo.ru)