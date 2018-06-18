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В Архангельске смонтированные лифты не включают из-за отсутствия диспетчерской связи у управляющей компании

Жильцы архангельских домов, находящихся под управлением УК «ТОРН», оказались в заложниках не решенных проблем своей «управляшки» - полностью готовые лифты в четырех домах не принимаются из-за отсутствия у УК диспетчерской связи.

Речь идет о домах по ул.Тимме, 24/1, ул.Вологодская, 32, ул.Приорова, 1 и пр.Дзержинского, 1. О происходящем поставлено в известность руководство Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

В частности, только по дому 24/1 по улице Тимме комиссия по приемке прошла 17 августа, все технические замечания были устранены в конце месяца – лифтовое оборудование можно и нужно было страховать и предъявлять Ростехнадзору, который дает разрешение на эксплуатацию. 31 августа и 5 сентября  Фондом капремонта были организованы комиссии по снятию замечаний для скорейшего решения по вводу подъемников в эксплуатацию, однако руководство УК проведение приемок игнорирует. Их аргументы: не предоставлен проект с корректировками и изменениями, не работает связь, слышен шум у лебедок в 4 и 5 подъездах.

Между тем, ни одна из этих «претензий» - не повод для того, чтобы не включать лифты и заставлять людей подниматься на верхние этажи пешком при смонтированном и налаженном оборудовании. Так, орфографические ошибки в проекте, на которые указывает УК «ТОРН», - никак не влияют на работу оборудования, а откорректированный проект был отправлен в УК 10 сентября. Связь между лифтами установлена и подключена. Другое дело, что при капремонте меняется лифтовое оборудование и выполняется связь между лифтами, при этом подключение к диспетчерской связи – не вопрос капитального ремонта! Повышенный же шум электродвигателей, согласно паспортов оборудования, возможен, в данном случае, он не превышает допустимых норм.

Фондом предложено УК «ТОРН» не затягивать процесс, а направить заявку в Ростехнадзор на освидетельствование лифтов. При ближайшей работе в Архангельске наладчика, - а подрядчиком обещано, что это будет завтра, 14 сентября, - будет проведена дополнительная регулировка для попытки снижения уровня шума.

Сегодня можно констатировать, что руководство УК на контакт не идет, ситуацию воспринимает неадекватно, в ближайшей перспективе принимать лифты и подавать документы в Ростехнадзор не планирует.

Подобная ситуация – по всем обозначенным выше четырем домам. И есть основание полагать, что и в дальнейшем, когда в работе будут находиться другие дома, где хозяйничает ТОРН, все повторится…

«Считаем, что основной причиной такого поведения является отсутствие диспетчерской связи лифтов на всех домах данной управляющей компании, которая не позволит Ростехнадзору выдать разрешение на ввод лифтов в эксплуатацию, - говорится в письме за подписью директора Фонда капремонта Александра БАРАЕВА, направленном в Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области. – Все действия, связанные с неприемкой лифтов, являются попыткой любыми способами затянуть сроки для решения своих проблем».

 

 

13 сентябрь 16:09 | : Скандалы

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