После Архангельска - Мурманск. Блогер Варламов сделал очередной репортаж с помойки

Известный столичный блогер Варламов съездил в Мурманск… и ему там тоже очень не понравилось. Как обычно прошелся по городским помойкам… и вот, получите:

В прекрасной России есть Мурманская область. Именно тут находится наш ядерный кулак, которым мы, если что, раздавим этот мир. А есть ещё реальный мир. И реальность такова, что в 2018 году в Мурманске есть настоящие африканские гетто и трущобы. Люди живут в страшной нищете среди гор мусора.



Нищета такая, что люди не вставляют себе окна, а часто просто закрывают выбитые стёкла фанерами. За коммуналку платят не все. Поэтому телевизор и электричество злостным неплательщикам отключают. На фасаде можно встретить самодельные антенны из пивных бутылок, а также продукты, висящие в пакетах на улице, так как не у всех есть холодильник. Насчёт мусора тут вообще никто не парится: его просто выкидывают из окон.



Подобные гетто никого не смущают. Сами мурманчане уверены, что так везде. А что такого? Мусором ведь завалены улицы Парижа, Лондона и Нью-Йорка – подумаешь, проблема! Да и в Москве такое можно найти! Людей всё устраивает, все давно смирились и воспринимают это как должное.



Городским властям тоже нет до гетто никакого дела. Они ездят сюда как на сафари: позировать перед камерами и делать фоточки в твиттер.

Напомним, что три года назад тот же Варламов три года назад заезжал в Архангельск (наблюдатели до сих пор уверены, что приезд был заказным и проплаченным), поснимал помойки и трущобы, устроил большую вонь в соцсетях и даже вставил район Сульфат в список самых жутких мест на планете Земля.