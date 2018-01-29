Полуклиника. В Архангельске трещат по швам не только торговые центры

Пост в социальной сети Faebook:

Знакомьтесь - это оконная рама и сгнивший подоконник в коридоре Детского отделения Поликлиники №2 в Архангельске.

Старые рассохшиеся рамы не закрываются, шпингалеты давно не работают, щели на улицу с ладонь толщиной. Сквозняк такой, что сносит взрослого, а здесь ведут прием детей, в том числе младенцев (окно прямо у пеленального столика)... Это все к тому самому вопросу о безопасности.

Поверьте, повальная безответственность начинается вот с такого незаконопаченного окна. Хорошо, нет денег на новые окна (хотя люди платят налоги столько сколько с них просят), но подработать стамеской и заклеить старую раму вы можете? Побелить стены, чтоб черная плесень на детей не летела? Нет? Тогда положите шапку при входе и собирайте деньги на ремонт. Скажите людям, что государство не может обеспечить человеческие условия, и это будет честно.

Раньше строили "всем миром" церкви, сейчас больницы и поликлиники будем строить. Почему нет? Мы готовы отдать вам последнее за наших детей, только чтоб они были здоровы... и живы.