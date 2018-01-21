Древарх в гостях у Урганта. Архангельский фрик снова прорвался на Первый канал ЦТ

Самый известный поморский фрик Древарх-Просветленный (в миру Андрей Христофоров) вчера прорвался на Первый канал ЦТ.

На этот раз его приметил ведущий супер популярного шоу «Вечерний Ургант». Человек-дерево понравился ему своим пакетом с навозом, с которым он приперся в воскресенье на избирательный участок.

— Ангелы голосовать приходили. Ангелы тоже волнуются за судьбу России. Обратите внимание, это грязный ангел, — за ним нужно вытирать постоянно. А может быть, это не ангел, а наблюдатель от партии ЛДПР? А кто знает? – восклицал в своей обычной ернической манере неунывающий Иван, со вкусом отрабатывающий роль шута, которому можно все. Даже походя обидеть либерал-демократов.

Но и Древарх за словом в карман не полез:

— Я же не просто так пришел с пакетом навоза, я перед этим ко Вселенной обратился. Она мне отправила только букву «Г» почему-то. Я думал-думал, что это — Грудинин что ли? Но на всякий случай пакетик взял, - транслирует фрика интернет-агрегатор 29.ru

Мнение наблюдателей опять разделилось. Одни считают такое поведение прикольным, в традициях русских скоморохов. Другие настаивают, что этот чудик только позорит родной Поморский край, и ему самое место в дурке.