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В Коряжме наказывают за неубранный снег. Когда дойдет очередь до ПДУ?

После проверки 19 и 20 февраля 2018 года качества уборки дорог и тротуаров Коряжмы, была дана оценка неудовлетворительно. МУП «Благоустройство» за качество уборки, Управлению муниципального хозяйства градостроительства – за отсутствие контроля.

«Колеи на дорогах из снега, неудовлетворительные въезды во дворы свидетельствуют о несвоевременной и некачественной уборке снега. В дворовых территория в большинстве случаев снег своевременно не убирается и не вывозится», - подчеркнул глава Коряжмы.

По результатам дано поручение заместителю главы по городскому хозяйству Александру Сергеевичу Втюрину, принять исчерпывающие меры, направленные на своевременную и качественную уборку снега в городе. Решено - директора МУП «Благоустройство», Александра Михайловича Елагина привлечь к дисциплинарной ответственности с дальнейшим депремированием. Об этом заявил глава Коряжмы Андрей Ткач.

P.S. В Архангельске интересуются – когда дойдет очередь до Плесецкого дорожного управления?

(по материалам tk-online)

21 февраль 11:27 | : Скандалы

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