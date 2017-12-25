Спорт без иллюзий. Что происходит в Пхёнчхане со спортсменами, с Тарасовой, с болельщиками?

Каждое утро, заходя в интернет, первое, во что утыкаюсь глазами – общекомандный медальный зачёт Зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Мы (российская сборная) уже несколько дней стабильны – прыгаем с 13 места на 12-е, потом обратно. На момент написания у нас 2 серебра и 4 бронзы, на золото особо никто и не рассчитывает. Впереди всех Германия, Норвегия, Нидерланды и Северная Америка. Европа давит… или это временное?

Думаете, сердце от таких результатов сжимается? Ни разу. «Ты – не болельщик, - укоряют знакомые, - вот и нечего рассуждать». А я думаю, что как раз есть, ибо непредвзят. Да, мало понимаю в хоккее-лыжах-санках и вообще не люблю физические упражнения на морозе. Зато понимаю, что это всего лишь спорт, а не решающая в войне битва. Что за глупость накручивать наших спортсменов, будто они Сталинград защищают? Вы слышали термин «профессиональное выгорание»? Он к атлетам нашим относится в первую очередь. Потому что профессионалы, получают за свою работу деньги (а не числятся комроты в танковом полку, как когда-то Вячеслав Третьяк). Попробуйте встать за спиной у токаря и нашёптывать ему в ухо: «Точи лучше, точи лучше всех!». Он вам наточит…

Поэтому я не о результатах, а об общем эмоциональном фоне. Про допинг всё написал ранее, я просто не верю в его отсутствие в спорте высоких достижений. Если в советское время давали таинственные таблетки, начиная чуть ли не с кандидатов в мастера, испортив тем самым многим здоровье и фигуру (история актрисы Татьяны Агафоновой), то что вы хотите от нового времени?!

Когда стало ясно, что российских спортсменов всё-таки пускают на Олимпиаду в Пхёнчхан, но не всех и без национальной символики, на ТВ-шоу и в интернете поднялся грозный вой – всех, кто поедет, запишем в Мальчиши-плохиши вне зависимости от пола и возраста. Причём громче всех орали те телепатриоты, которые лет тридцать назад сменили «Жигули» на «Форды» и «Тойоты» и с детства не носили ничего пошитого на фабрике «Большевичка». Короче, всё, как обычно.

И тут наш Главный говорит абсолютно правильную вещь – пусть каждый решает сам за себя. Почти профессиональный дзюдоист, он понимает, что такое мечта, осуществимая раз в 4 года, и как тяжело от неё отказываться из-за чужих амбиций. Запрети нашим спортсменам ехать… и сколько мы получим потенциальных эмигрантов, ибо спорт штука космополитичная (как минимум, в ней нет языковых барьеров). И уж если быть последовательными, надо записывать в нацпредатели всех отечественных артистов, которых изредка приглашают в Голливуд на роли не самых хороших русских. Уж от их-то работы вреда гораздо больше. Но я ни разу не слышал в адрес того же Михаила Горевого уничижительное «геть».

Кто-то отказался от участия - то ли из патриотизма, то ли от безнадёги на более-менее достойный результат. Неважно, по любому молодцы (я слышал о двух случаях). Большинство поехало… теперь они получают гневные письма. От своих. Российская лыжница Анастасия Седова заявила, что до сих пор продолжает получать негативные письма в соцсетях после решения ехать на Игры-2018 под олимпийским флагом. На угнетающие ее нападки спортсменка не отвечает.

То, что много среди нас идиотов, для меня давно не секрет. Но особенно угнетает, что их допускают на телевидение. Да ещё какие люди! В начале этой недели включаю «Дневник Олимпиады» и слышу возмущённую эскападу от Татьяны Тарасовой, посвященную американской паре – она обвиняет их чуть ли не в инцесте, потому что выступают брат с сестрой. А всё потому, что россиянам перед этим мало дали… по её, тарасовскому, мнению.

Причём теперь ругают не только за то, что вообще поехали, но и за то, что плохо выступили.

Я бы, кстати, в такой ситуации, скорее всего, не поехал. Не из патриотизма, а по здравому расчёту. Заграница уже не такая далёкая штука, чтобы рваться туда лишь за шоппингом. А вот профессиональное резюме себе низким результатом можно испортить запросто. Да, отсутствие собственной формы, гимна и знамени не прибавят, а убавят. И не надо ссылаться на Олимпиады начала 90-х, когда сборная непонятного миру СНГ выходила под олимпийским стягом. Тогда был кураж: мы – посланцы мира, изменившего себя. А сейчас мы просто проштрафившиеся. Вернее, попавшиеся. Короче, лохи.

Но давайте задумаемся, откуда нам брать эти высокие результаты? В Архангельской области есть распиаренная «Малиновка», где, как говорят, очень здорово гонять на лыжах. А учиться прыгать с лыжного трамплина? Есть у нас специальные желоба для бобслея или скелетона? Где тренироваться фигуристам, если архангельский ледовый дворец отдан профсоюзами под торговые нужды? А горки для лыжного фристайла? И ещё я ни разу не слышал, что у нас в регионе есть более-менее приличный полигон для занятий биатлоном.

Это техническая база. А ментальная? Что в головах у наших спортсменов? Поехала, как известно, молодёжь, по возрасту не успевшая замазаться допингом. И вот читаю, как она орёт на весь мир в объективы телекамер: «Мы приехали мстить за наших, мы порвём их всех». Всё – финиш - сливай воду, пакуй чемоданы. Сколько раз писал о том, что таким шапкозакидательством мы себя элементарно глазим (в футболе так постоянно). Не говоря уже о том, как выглядим в глазах цивилизованного мира – провинциальным быдлом, пришедшим на танцплощадку городских погонять. Добро бы болелы так орали, с них взятки гладки, а то спортсмены.

А в конце я хочу приободрить наших болельщиков - и патриотов, и нормальных. По оценке некоторых юристов, у российских спортсменов есть неплохие шансы закидать после Олимпиады МОК исками и просто обанкротить его на штрафах.

Вот это будет мстя… пальчики оближешь!

Леонид Черток