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Архангельский областной суд отменил скандальное решение по Параду Победы

Сегодня Архангельский областной суд отменил решение по иллюстрации, на которой изображен известный нам всем с детства Парад Победы – солдаты-победители бросают к подножью Мавзолея штандарты поверженных ими фашистских частей.

Напомним, что ранее странная судья Исакогорского районного суда посчитала, что изображение именно этого эпизода нанесет душевные муки не только живущим ветеранам, но и их родственникам и присудила Михаила Листова к штрафу в тысячу рублей.

Приговор вызвал огромный резонанс в интернете, комментарии сводились к тому, что «свой услужливый дурак подчас опаснее врага».

Обвиняемый и его защита считают, что без соответствующей общественной реакции это молог стать опасным прецедентом в российской юриспруденции.

Михаил Листов поблагодарил всех неравнодушных - …очень рад этому решению, 90% людей были за меня. Были, конечно, всякие отголоски, но здравый смысл у людей есть. Многие меня поддерживали, спасибо всем. Если бы не было такого резонанса, мы не смогли бы выиграть.

Кстати, самому Михаилу Листову 59 лет и два его деда погибли на той войне…

 

15 февраль 11:37 | : Скандалы

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