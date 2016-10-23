Хватит травить народ! ЛДПР требует убрать из продажи спиртосодержащую отраву

Руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Ольга Осицына направила обращения в Правительство Архангельской области, администрацию Архангельска, областную прокуратуру и Роспотребнадзор с требованием проверить предприятия торговли.
Депутаты от ЛДПР всерьез обеспокоены ситуацией в Иркутской области, где, по последним данным, уже более ста человек получили отравление после употребления парфюмерно-косметического средства «Боярышник», более половины – со смертельным исходом.
В обращении к региональным властями и надзорным органам, в частности, говорится:
«В связи с массовым отравлением жителей Иркутской области, в том числе со смертельными исходами, парфюмерным косметическим средством «Боярышник», просим Вас организовать проверку объектов торговли на территории Архангельской области с целью выявления розничной продажи спиртосодержащих жидкостей непищевого назначения и проверки качества данной продукции.
Депутаты фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании считают, что необходимо принять самые жесткие меры к прекращению продажи спиртосодержащих жидкостей непищевого назначения в неспециализированных торговых объектах, а также запретить торговлю алкоголем в торговых объектах общественного питания, называемых в народе «наливайками»!».
Напомним, что на проходившем в ноябре круглом столе о поводу ограничения оборота непищевых спиртосодержащих жидкостей именно депутаты от ЛДПР выступили с инициативой внесения изменений в федеральное законодательство, ограничивающих продажу различных парфюмерно-косметических средств, аналогичных «Боярышнику», а также запрета установки автоматов по их круглосуточной продаже. Но законодательная машина в государстве работает настолько медленно, что пока не происходит серьезных ЧП, проекты законов зачастую так и пылятся на полках в кабинетах чиновников.
А ведь ЛДПР предупреждала!