Итоги недели со 2 по 8 марта 2020 года (следующий выпуск 22 марта)

Сегодня в Итогах:
Израиль в тумане – страна запуталась в нескончаемой череде парламентских выборов;
Страх господень – коронавирус проверяет мир на скрытые резервы;
- Путь негодяя – «гражданский активист» Немцев продавал 15-летних девочек дороже 17-летних.
Международные новости
Израиль: Кто на старенького?
В Израиле прошёл очередной тур парламентских выборов. Третий по счёту…
Вам уже смешно? А вот жителям этой страны, в которой русскоязычное население по разным оценкам составляет от 1 до 1.2 миллионов человек при населении в 9 миллионов, где успешно функционирует (то есть, заседает в высшем законодательном органе) русская партия «Наш дом – Израиль» (привет Черномырдину!), не до смеха.
Страна живёт без законодательного органа, который регулирует все вопросы (издержки парламентской республики, когда у президента в основном представительские функции). Совсем рядом с её границей проходят боевые действия, в которых активное участие принимают силы, враждебные Израилю.
И что? Ничего. Маленькая гордая страна, лидер Ближнего Востока практически по всем позициям, живёт и процветает, такова степень её устойчивости.
А то, что происходит в её внутренней политике… так это наши еврейские разборки (к/ф «Ширли-Мырли»).
Сейчас ситуация буквально висит на волоске, партии «Ликуд» и, соответственно, её лидеру Биби Нетаньяху для сохранения поста премьера и формирования парламентской коалиции не хватает каких-то двух процентов. Идут разговоры о четвёртом туре этих бесконечных выборов. Вам смешно? Израильтянам так не очень. Впрочем, они никогда не попадут в ситуацию, в которой находилась Россия в 90-х, когда президентская «партия власти» в нижней палате Федерального Собрания находилась в меньшинстве. Помните, с каким скрипом, с какой внутренней торговлей на Охотном ряду проходил любой закон, как тормозилась, прежде всего, экономика страны? Аж жуть берёт…
И тут я передаю слово своему доброму другу и постоянному консультанту по всем ближневосточным вопросам Льву Кемпнеру, который видит ситуацию изнутри. Свой материал, написанный специально для ИА RUSNORD он назвал «Левая, правая где сторона?».
- Мой друг Лёня Черток в очередной раз попросил меня поделиться своими впечатлениями об очередных перевыборах в израильский Кнессет.
Если сказать коротко – опять ничья. На это раз – с небольшим перевесом у правых, набравших 58 или 59 голосов (самые окончательные итоги еще не подведены). Для того, чтобы собрать коалицию в 61 голос, чуток не хватает. Видимо, снова начнется длинное и нудное выяснение того, кто с кем согласен сидеть в одной песочнице, а с кем – ни в какую. Прежние две попытки закончились, как известно, безрезультатно.
И всё же несколько примечательных вещей произошло на этот раз.
Резюмируя, напомню, что предыдущий свой рассказ о наших выборах я закончил прогнозом что «времена грядут весёлые». Но то, что они окажутся НАСТОЛЬКО весёлыми, я и не подозревал.
Коронавирус: Тайны китайского двора
«Если бы коронавирус не появился, стоило его выдумать» (самая модная китайская шутка).
Мир, как осиное дупло, гудит о новомодной китайской заразе. Все первые сообщения в информационных лентах о коронавирусе, даже война в Сирии отошла на второй план.
И чисто медицинские проблемы тоже отходят на второй план, пропуская вперёд экономику. Обвал на международных биржах бьёт по обывательскому сознанию больнее, чем информация о новой тысяче инфицированных. Всё-таки это не чума и не оспа, когда-то выкосившие пол-Европы.
Человечество надеется, что вакцина вот-вот будет найдена, зато испорченный отпуск никто никогда не вернёт и не компенсирует. На китайцев настолько обижены, что всё чаще появляются конспирологические версии – это они, узкоглазые хитрованы, специально придумали, чтобы на волне биржевых обвалов скупить акции и завладеть миром. А что, финансовые войны в XXI веке намного эффективней старомодных бомбометаний, от этого ни в какой подвал не спрячешься.
Италия в списке самых пострадавших, потенциальные туристы массово сдают авиабилеты на это направление, не взирая на потери в деньгах. Кому это выгодно? Да любому члену Евросоюза, к нему поедут так и не отдохнувшие с шенгенской визой в паспорте. Правда, китайский турист один из самых массовых, но он вряд ли будет громко возмущаться, подсознательно чувствую личную вину за этот хайп.
Содрогнулась даже незыблемая, казалось бы, Америка.
Хотя… как вам такая статистика? В течении последних десяти лет в США ежегодно умирало и продолжает умирать от гриппа и его осложнений примерно 30-40 тысяч человек ежегодно (ничтожная доля населения - примерно 0.01%). И никаких информационных цунами в сравнении с нынешней паникой, хотя, как известно, больше всего боятся болезни и смерти самые стабильно обеспеченные (у россиян в этом смысле нервы на порядок крепче). Тогда почему такая истерика вокруг COVID-19? Ведь статистика более чем умиротворяющую – на конец зимы по всем Соединённым Штатам с более чем трёхсотмиллионным населением только 6 смертей и 110 инфицированных. Уже договорились до того, что результаты по борьбе с инфекцией станут решающим фактором в борьбе за президентское кресло – устоит Трамп или как. При том, что по последним данным именно молодые люди наименее подвержены вирусу, а, значит, за будущее американской нации можно не беспокоиться.
Собственно, влияют на экономику не количество заболевших и даже не умерших (при пандемии «гонконгского гриппа в конце 60-х годов прошлого века, которым в детстве бабушка пугала автора этих строк, приучая мыть руки с мылом после улицы, эти показатели были гораздо более пугающими), а беспрецедентные карантинные меры, принятые сегодня во всех странах, человечество печётся о своём здоровье. По Китаю они тоже ударили, именно путешественники из Поднебесной, как праздные, так и деловые-трудовые, стали настоящими персонами нон-грата. Но без перегибов… по телевизору продолжают показывать общение с их бизнесменами на довольно высоком уровне и без всяких масок. Видимо, большие деньги посильнее любой заразы будут.
Мировая статистика говорит о замедлении китайской экономики на фоне новых страхов, но при её устойчивости это не смертельно.
А вот интересные нюансы.
Основной удар от паники получили именно биржи, где, по сути, торгуют бумагой, пусть и ценной. Но это никак не отразилось на производстве товаров, наоборот, скорее, стимулировало, ту же фармакологическую промышленность, на рынке марлевых повязок вообще небывалый взрыв трудовой и деловой активности. Что касается международного рынка труда, то там идёт переориентация на собственный национальный ресурс, на любого гастарбайтора поневоле смотрят с подозрением. Да, ощутимые потери несёт сфера обслуживания (отели, рестораны, торговля сувенирами, сектор развлечений) и транспортные компании в связи с массовой сдачей билетов, но это быстро восстановимо, чему пример Египта после отмены и возвращения авиарейсов из России в следствии печальной памяти террористической атаки. По отзывам, сервис в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе стал получше, насиделись, соскучились без работы. А при глобальной ситуации, подобной сегодняшней, как только вакцина будет найдена и докажет свою эффективность, засидевшийся дома турист рванёт по миру как ошпаренный добирать своё. Пока же денежку подкопят, тоже, знаете, не вредно.
Что касается непосредственно китайской экономики, то уже сейчас власти (включая Гонконг) стали компенсировать компаниям и гражданам понесённые ими потери. С учётом местного менталитета, благодарность за такое отношение будет соответствующей, в том числе, и в политическом плане.
Пока есть соблазн играть на финансовых рынках в сторону понижения и скупать враз подешевевшие пакеты акций (к чему ряд аналитиков и призывает в интернете). Но, опять же, это довольно узкий круг игроков, особенно в нашей стране, где до сиз пор в чести подкидной дурак и сИка (после закрытия казино). Конкретно для России наиболее ощутимая проблема связана с сегодняшним импортозамещением, народ слишком подсел на дешёвые китайские товары, возрождать собственное производство или переходить на западные аналоги дорого встанет.
Увы, но это объективная ситуация для страны, сделавшей ставку на торговлю собственным сырьём и, несмотря на все громкие заявления с высоких трибун, слезать с нефтегазовой «иглы» не собирающейся. Подозреваю, что импорт вооружения тоже пойдёт на спад… какие могут быть войны при «эпидемиологическом перемирии» (по аналогии с киплинговским водным).
Тут есть повод задуматься и о разумности нашей внешней политике, о даре предвидения… точнее, об отсутствии оного. В последние годы на фоне санкционной войны с Западом мы всё дальше уходили в сторону заболевшего сегодня Китая. Так, его доля во внешнеторговом обороте России достигла по итогам 2019 года рекордного уровня в 16,6% (на втором месте Германия с «жалкими» 8%). Но и в обратную сторону тоже нелады – по последним данным за несколько прошедших месяцев Китай снизил закупки нашей нефти на 20%, а угля на целых 40%! В денежном выражении это… даже не хочется считать.
Можно констатировать – политическая и экономическая переориентация России с Запада на Восток себя не оправдала.
Попомните мои слова, когда ситуация станет выправляться, болезнь вылечиваться, а мировая экономика начнёт оздоровляться ускоренными темпами, Пекин вряд ли вспомнит, за что пострадал его вчерашний друг и брат.
Так уже неоднократно было в истории.
P.S. Письмо от жительницы Архангельска, на днях посетившей Сингапур:
- Мы сейчас в Сингапуре и здесь круто!!! А из-за отсутствия китайцев и прочих бояк - вообще супер комфортно.
Уровень опасности оранжевый, но это для нас выражается исключительно в обязательном прохождении тепловизора в аэропорту и отеле. Говорят, еще есть бесплатные пункты выдачи масок.
Кстати, насчет масок. Некоторые люди их носят, но их не так много. Мы тоже надели в Домодедово, но в самолете уже сняли. Вышли из самолета тоже в масках- но и тут нас хватило ненадолго. В отеле все без масок. Наш первый таксист приехал в маске, остальные были без.
Удивило, что некоторые ходят в этих намордниках в зоопарке - но там мало народу и воздух, поэтому непонятно - зачем?
В общем - не сдавайте билеты, тем более, что у большинства из нас они невозвратные летите и проводите отпуск по полной!
Региональные новости
Архангельская область: Как из подонка сделать героя
Этот раздел Итогов я хотел посвятить пространному разговору о кандидатах в губернаторы региона. Но тут пришла новость из Коряжмы и…
Житель города Коряжма Архангельской области Олег Немцев стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма из-за своего комментария в соцсети «ВКонтакте» о теракте в УФСБ по региону, который устроил 17-летний студент Михаил Жлобицкий. Мужчина написал следующее: «На минуту представь, что 17-летний пацан имеет ответственности, смелости больше, чем толпа нынешних мужиков. Мы боимся изменить что-то в нашей никчемной жизни. А у парня хватило духу. Видать, действительно довели».
Это уже не первый случай, когда посетителей соцсетей, публично одобряющих преступление архангельского студента-мизантропа, очередной раз ославившего Архангельск в самом чёрном цвете, привлекают к уголовной ответственности. Подчеркну, именно одобряющих, а не анализирующих произошедшее пасмурным утром 31 октября 2018 года, когда обиженный на весь мир учащийся Политехнического колледжа Жлобицкий решил уйти в мир иной, громко хлопнув дверью – взорвал вместе с собой проходную регионального отделения ФСБ, после чего трое сотрудников силового ведомства оказались на больничной койке в тяжёлом состоянии. Причина – якобы пытки инакомыслящих, проводившиеся в «чекистских застенках». Даже отвязанные народовольцы конца позапрошлого века совершали свои деяния более точечно, карая конкретных царских сатрапов, а не любого, кто под руку попадётся.
Для информации: один из пострадавших от действий Жлобицкого не был оперативником, просто программист, служивший в органах. В результате взрыва он лишился глаза, но приобрёл искалеченные руки, за восстановление которых до сих пор борются врачи. Стоит объяснять, как это отразится на его профессиональной пригодности? Тридцатилетний отец детей, одному из которых на момент трагедии не исполнилось и года, стал глубоким инвалидом. Много ли вы встречали в соцсетях слов сочувствия и поддержки в его адрес?
Кто-нибудь будет спорить, что одобрять – значит, поощрять других на подобные действия?
Соцсети в этой страшной истории сыграли свою зловещую роль. Жлобицкий перед совершением преступления подробно описал свои намерения, спецслужбы просто не успели отреагировать. Их дальнейшие жёсткие действия с поклонниками анархиста-террориста вполне объяснимы – предупредить рецидив. А то у нас Россию давно не взрывали… вспомните Беслан, «Норд-Ост», Волгодонск, московское и питерское метро. Причём, если в приведённых выше преступлениях мы имели дело со взрослыми террористами определённой национальности, то тут нам придётся шарахаться от каждого школьника с шалыми глазами.
Немцев из Коряжмы играет (возможно интуитивно, большим интеллектом там не пахнет) на подростковом самолюбии: смотри, твой ровесник – герой, стоит толпы мужиков, тебе слабО? Он-то сам как раз не из тех, кто способен на самопожертвование ради идеи, это в тех же соцсетях из него стали делать нового героя, борца с кровавым режимом и за экологию Поморья, трудягу-фермера и многодетного отца. Собственно, он себя сам таким представляет, рассказывая в интервью о том, что ездит на Шиес… где на самом деле был редким гостем. Но зачем уточнять, сочувствие к антимусорным активистам сегодня в тренде.
Чего не рассказывает о себе Олег Немцев, так это о собственном уголовном прошлом. А оно того стоит… если подальше увести детей от экрана компьютера.
Из приговора по уголовному делу Немцева Олега Валерьевича 1975 года рождения, уроженца г» Коряжма Архангельской области, гражданина РФ, русского, образование средне-специальное, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей 1998 r.p. и 2000 г.р., работающего слесарем-ремонтником в ООО «Ремсервис» г. Коряжма, военнообязанного, проживающего… :
Подсудимый Немцев О.В. совершил вовлечение несовершеннолетнего совершение антиобщественных действий – в занятие проституцией (2 эпизода), а также совершил деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
В один из дней начала ноября 2001 года в баре «Салун», располагавшемся на пр-те Ломоносова в г. Коряжма Архангельской области, Немцев познакомился с Е. М., 17.03.1987 года рождения и, сознавая, что она является несовершеннолетней, умышленно, из корыстных побуждений, с целью вовлечения ее в занятие проституцией, предложил Елисеевой заняться проституцией на условиях проживания в снимаемой им квартире, оплаты каждого часа оказываемых ею сексуальных услуг в сумме 50 рублей, предоставления диспетчерских услуг по принятию заказов от клиентов, охраны и автомашины для доставки к клиентам, а ж также обеспечения одеждой и косметикой. Несовершеннолетняя Е. М. согласилась на предложенные условия и стала заниматься проституцией…
И далее на 16 страницах. Это даже не «Яма» Куприна, где содержатели знаменитого притона в сравнении с нашим «героем» выглядят чуть ли не меценатами своих подопечных. В ходе суда «ночные бабочки Немцева» давали показания, как за строптивость и непослушание он их избивал, ломая рёбра… и прочие мерзости. А как вам такое уточнение – 15-летних продавал дороже, чем 17-летних? При этом оправдывался тем, что действовал в интересах семьи, зарплаты слесаря не хватало на прокорм собственных детей. Ну, разве не цинизм?! Впрочем, его жена, присутствовавшая в зале заседания, только пожимала плечами – много мы этих денег от него видели…
В итоге суд приговорил фигуранта к пяти годам колонии-поселения. Видимо, имела место судейская гуманность. В колонии-поселении режим и нравы гораздо мягче, чем в обычной зоне, там бы он всю отпущенную пятёрку провёл под шконкой и за столом с чуханами. «Дырочник» - таков статус сутенёра в уголовном сообществе.
(Полный текст приговора по делу сутенёра Немцева О.В. читайте здесь)
Обратите внимание, на момент совершения преступлений (там целый набор уголовных статей) Немцеву было всего 26 лет. И это не в оправдание его деяний – молодой был, а показатель меры моральной испорченности.
Мне могут возразить – ну и что, оступился человек, отсидел, исправился. Действительно, больше торговлей «лохматым золотом» Немцев не занимается, по крайней мере, не уличён в этом. Теперь он «гражданский активист, борец с режимом и за экологию». Но вот насчёт морали… Как известно, Коряжма – город маленький, где все друг друга знают. По словам моих коллег, Немцев постоянный фигурант различных скандалов, требующий к себе сочувствия и понимания буквально от всех, козыряющий своим многодетством. Из рассказов местных врачей – приходя на приём в больницу, Немцев устраивает такие скандалы, что приходится обращаться за помощью в полицию. По столице южных бумажников из уст в уста передаётся история, как некий «гражданский активист» устроил настоящую истерику у кабинета врача, не желая пропустить вперёд пожилую женщину, действительно плохо себя чувствовавшую – я многодетный отец… мне вообще положено без очереди.
Стоит ли защитникам Шиес гордиться таким соратником? Немцев никакой не герой, как сейчас его представляют в некоторых СМИ и социальных сетях. Он – бес, соблазняющий неокрепшие души и мозги на то, на что сам никогда не был способен (иначе бы грабил банки, а не отправлял девчонок к клиентам, представляя себя Петей Листерманом коряжемского розлива). Такие, как он, гораздо более опасны, чем запутавшийся в жизни и собственных эмоциях Жлобицкий. Имя им, увы, легион, вспомните дело «Сети»* (признана в России террористической организацией).
Если новое дело дойдёт до суда, то Немцев пойдёт по нему как рецидивист на конкретную зону. Этого он очень боится, ссылаясь на свою неграмотность и эмоциональность – «Я признаю и раскаиваюсь, что в силу своей малограмотности, незнания лингвистики и неумения правильно выложить свои мысли в письменном виде, вспыльчивости в беседе довели до предъявления мне обвинения по ст. 205.2 УК РФ». Но отвечать всё-таки придётся…
…наши дети целее будут.
Понимаю, что после такого текста… и всё же – МИЛЫХ ДАМ С ПРАЗДНИКОМ!
P.S. Следующие Итоги выйдут 22 марта.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD