Итоги недели с 10 по 16 февраля 2020 года

Сегодня в Итогах:
- Кино, да и только – корейские «Паразиты» продолжили линию российское «Елены»;
- И другие чудеса – Путин безнадежно проигрывает Гарри Поттеру в умении мотивировать молодёжь;
- Архангельск в новом формате – дизайн-код поможет жителям города чаще гулять по его улицам.
Международные новости
США: Кому нужен этот «Оскар»?
Всё-таки в удивительное, часто непредсказуемое время мы живём!
Ещё на прошлой неделе 95% россиян презрительно ответили – имели мы в виду ваш «Оскар»! В том смысле, что не собираются полночи бодрствовать ради того, чтобы посмотреть награждение в прямом эфире. Это при социализме подобный показ стал бы идеологической сенсацией – ах, как вкусно они там загнивают! Сегодня у нас «Кинотавр» не менее пышный.
Другое дело, конкурсная программа, тут нам увы. Тем более, что «Оскар-2020» отметился очень серьёзными, во многом выдающимися работами не только по кассовым сборам, но и вкладу в само ИСКУССТВО КИНО. Кто кого – Филлипс, Тарантино, Скорцезе или Мендос – примерно такой расклад в главных номинациях представляли себе те, кто хоть немного разбирается в современных кинематографических тенденциях. О Пон Чжу Хо мало кто думал.
Объясню почему. Давний спор, какой киноприз круче – американский дядюшка «Оскар» или каннская «Пальмовая ветвь». Заметьте, лично у меня последний язык не поворачивается назвать французским. Он именно что международный, где представителям страны-организатора нечасто перепадает что-нибудь значительное. Ну, дали в прошлом году главный приз южнокорейцу, так это, скорее, из эпатажа и понятного желания поощрить молодой национальный кинематограф. Плюс вставить шпильку из коммунистическим северным соседям, которые ни в мировом искусстве, ни в спорте ничем значительным до сих пор не отметились… один геморрой от них да военщина. Но этот довод был скорее сопутствующим, чем решающим, всё-таки в Каннах больше искусства, чем политики (взгляд автора).
Другой спор на близкую тему – чего больше на «Оскаре»? А это зависит от общественной конъюнктуры и социальных запросов. Надо было морально поддержать коренное население Америки, главный «Оскар» ушёл растянутому по времени «Танцу с волками», в котором Кевин Костнер в очередной раз подтвердил свою репутацию однопланового актёра. Надо было сделать реверанс перед секс-меньшинствами, «лучшим фильмом» объявляют «Горбатую гору», в которой, на мой взгляд, никаких достоинств кроме половой толерантности. И подобных примеров наберётся… вспомните скандал четырёхлетней давности, когда чернокожие актёры обвинили киноакадемию чуть ли не расизме – «мало «Оскаров» нашим даёте!».
Но сразу два главных приза корейским «Паразитам» - это шок! Или пощёчина своим, избалованным миллионными гонорарами, это уж на чей взгляд.
Я следил за обсуждениями достоинств фаворитов. Те, кто попроще, делали ставку на «Джокера» из-за его острой социальности – вот, до чего равнодушное общество может довести простого человека. Для меня же это рассказ про актёра-неудачника, которых автор перевидал на своём веку. В Москве они в запой обычно впадают, в Нью-Йорке выходят мочить кого ни попадя… в каждой избушке свои погремушки.
Те, кто посложнее (во внутреннем мире) отдавали предпочтение «1917», называя его образцом истинного искусства. Я же увидел в нём пример выдающегося операторского мастерства, помноженного на современные технологии, что и было по достоинству оценено статуэткой в соответствующей номинации. Чем автор искренне доволен.
Ждал какого-нибудь увесистого приза для «Ирландца». Признаюсь, с трудом досмотрел до конца те три часа с лишним и не в один приём. При всей криминальной составляющей, что, увы, уже приелось в голливудской продукции. Но это же Скорцезе, возможно, его последний прощальный жест (время безжалостно). Но там же Де Ниро и Аль Пачино… есть ли в современном кино более великий и легендарный актёрский дуэт? При всей тягучести повествования и отсылом памяти к прошлым сюжетам аналогичного жанра, уверен, «Ирландца» ещё будут преподавать в киношколах как эталонный пример гангстерской саги практически по всем позициям этого жанра.
Моим безусловным фаворитом был Тарантино. «Однажды в Голливуде» смотрел, как… будто пил дорогой бурбон. Наслаждаясь одним запахом, ловя и смакуя послевкусие от каждой сцены, нежа теплоту в желудке, где под самый конец (когда герой Ди Каприо идёт к собственной ужасной гибели, о которой в курсе лишь часть возрастных зрителей) запорхали бабочки. Я не кровожаден… просто как вкусно это снято!
А что «Паразиты»?
Кто-то считает их действительно выдающимся шедевром мирового кино. Раздающим оплеухи всем, вне зависимости от социального статуса. В мире популярны левые идеи и сочувствие малоимущим? Получите, семья корейских маргиналов… другую ёмкую характеристику мне трудно подобрать… отвечает чёрной неблагодарностью расположенным к ним добрым богатым людям, плодясь в их доме аки тараканы. Но добрые и богатые тоже не идеальны, ведут себя как последние лохи, совсем не подготовлены к повседневной жизни (выброшены из общегражданского социума, замкнулись в кругу себе подобных) и за это в итоге платят непомерную цену.
Кто-то активно не принял решение киноакадемиков и теперь вопрошает – вы там не ошалели, старпёры-академики?! Например, Гришковец, сам снимающий и снимающийся - Примитивная, искусственно сконструированная, весьма предсказуемая картина о том, что бедность и богатство одинаково плохи, не имела и не могла иметь большой зрительской любви и успешного проката, к чему в большей степени прислушивается «Оскар». Да, к тому же, это фильм совсем-совсем неамериканский, не сделанный в Америке, исполненный на корейском языке, чего американцы не любят… И на тебе – все главные «Оскары»!
По-моему, чересчур. Примитивизм, упомянутый Евгением, уже должен исключать неожиданную конструкцию, на которой держится сюжет фильма. Изящество при переходе из жанра в жанр, из авантюрной комедии к кровавому триллеру и на концовке к философской притче, о роли роковой случайности в жизни любого человека - счастливчика или записного неудачника.
А ещё нам открывается изнанка азиатской жизни. В моём представлении Южная Корея – страна чудес и экономического взрыва, в динамике обогнавшая Японию. Но, если в последней из-за нехватки пространства практикуется строительство совсем уж малометражного жилья и капсульных отелей, то здесь полуподвальное существование семьи, не самой пропащей даже по нашим российским меркам. Да и сам район их обитания… архангельский Сульфат краше будет, чтобы о нём ни писал блогер-киллер Варламов.
Собственно, паразиты в этой истории все, богатые от богатства, бедные от бедности… нормальные люди остаются где-то за кадром. Те, что живут в районах массовой многоэтажной застройки, ездят за рулём собственных авто отечественного, т.е., корейского производства, купленных в кредит, по воскресеньям с семьёй ходят в кино, и сидят от звонка до звонка в офисах, причём не в отдельных кабинетах. Но какой смысл о них кино снимать…
А ещё… вот на что могли купиться американские киноакадемики… успешные корейцы фанаты Америки! Постоянно проскакивающие в их речи английские словечки, любовь к пицце (это итальянское блюдо для азиатских стран непременная кулинарная составляющая заокеанской масс-культуры), к вигвамам и скаутам. Это у тех, кто и на родине хорошо устроен… что же происходит внизу. Неужели там в гетто живут патриоты, примерно, как у нас?!
«Паразиты» в чём-то напоминают мою любимую «Елену» Андрея Звягинцева, там шелупонь с окраины тоже пыталась захватить чужую жилую территорию в центре столицы… чтобы быстро загадить, ибо гетто из человека выводится годами. Это у корейского юноши после всего случившегося появляется цель возвысится до уровня тех, кого они выжили… наш же пойдёт пить пиво с такими же гопниками. Так где бОльшие паразиты?
Но для двух главных статуэток мотивации все-таки мало, умиление (или шок) от непонятной азиатской жизни быстро пройдёт. Останется ждать следующего года.
Говорят, «Оскар-2021» будет «Оскаром Трампа»!
Федеральные новости
Политика: Вниз по лестнице, ведущей в…
После январского обращения президента России к народу (через Федеральное Собрание), которое поспешили одновременно объявить и эпохальным, и судьбоносным, стоило ожидать взлёта путинского рейтинга. Который в последнее время… скажем так, вызывает некоторые опасения.
Однако… Лишь чуть более трети россиян (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину - по сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг снизился на 4 процентных пункта. Это данные социологической службы «Левада-центр», считающей наименее ангажированной и за это чуть было не попавшей в список иностранных агентов.
Параллельно растут «баллы» его гипотетических преемников. Судите сами, с того же сентября выросло доверие к министру обороны Сергею Шойгу (с 13% до 19%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14% до 17%). Хотя традиционно показатели ключевых министров растут или снижаются вслед за президентскими. Такое впечатление, что зловредные респонденты проведённого соцопроса намеренно пытаются рассорить Владимира Владимировича с его ближайшим окружением.
Почти комически выглядят те же цифры относительно нового премьер-министра Михаила Мишустина, главного политического сюрприза начала года - доверяют ему лишь 3%, заранее не доверяют - 4%. Остальные не определились в своих симпатиях-антипатиях («да по фиг нам»)… или впервые слышат эту фамилию.
Как же так?! У меня до сих пор перед глазами стоит восторженное лицо Елены Андреевны Вторыгиной (депутат Госдумы от Архангельской области), удачно пойманное в объектив телекамеры в момент объявления о повышении материнского капитала. Сама она уже вряд ли сподобится, но, как член профильного Комитета… короче, эмоции понятны
Пытаемся разобраться…
Директор всё той же «Левады» Лев Гудков намекает на общую усталость россиян от одного и того же лица в телевизоре – «Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 года: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать».
Что ж, знакомый нам эффект ещё со времён «дорогого Леонида Ильича», в конце жизни которого анекдоты про Лёньку-бровеносца рассказывали даже секретари обкомов. Сейчас всё усугубилось. При той системе особо и не скрывали, что мы живём в авторитарном государстве политической диктатуры («власть пролетариата»), судьба главного поста решалась на узком междусобойчике внутри дряхлеющей камарильи членов Политбюро. Сейчас нам рассказывают о демократии чуть ли не западного образца, вводят в Конституцию ограничения по срокам… а воз и ныне там.
Самое интересное при этом – даже не особо большие поклонники действующего президента мелко начинают креститься, когда им на выбор предлагают кандидатов от других политических движений. И это, конечно, не может не раздражать народ в целом. Увы, налицо издержки идеально зачищенного политического поля.
Народ ёрничает. Уже неделю по просторам интернета гуляет ролик про лифт, в котором шутник повесил большой портрет Путина. Реакция входящих, их реплики с учётом незнания о ведущейся параллельно съёмке скрытой камерой… просто огонь.
Или недавний скандал на базе Черноморского флота, где пьяный офицер-подводник обматерил портрет верховного главнокомандующего. Человек только что поднялся на поверхность после затянувшегося автономного плавания, нервы на пределе… вот он и сорвался. Понять можно? Расскажите эту историю самому Владимиру Владимировичу, большому любителю куда-нибудь поглубже опуститься, уверен, он бы по-доброму улыбнулся и напомнил, что не является иконой. Однако офицера безжалостно вычистили из рядов ВМФ, не приняв во внимание ни его боевые заслуги, ни военную ипотеку. Не думаю, чтобы этот акт прибавил популярности Верховному в рядах военных.
Ещё один важный момент. Вряд ли кто будет спорить, что рядовому обывателю (можете называть его гражданином, без разницы, ключевое слово здесь «рядовой») архиважно ощущение стабильности, пусть и обманчивое. «Никто на улицу не выходит, а я мне что, больше всех надо?!» - вот такая нехитрая философия. И тут как тут усиление протестного движения. Тем более, в Москве, живущей относительно благополучно по сравнению с дотационными регионами. Сразу сигнал в мозг – у нас что-то не так! Выйти с плакатом на пикет, тем более, к схватке с Росгвардией пока не готов, но ответит отрицательно в анонимном опросе – почему бы и нет? Кстати, такого можно ожидать и от силовиков, и от членов правящей партии, и от нерядовых чиновников – покуражиться перед самим собой, приподняться в собственных глазах.
В итоге вызревает образ нестабильности, которым люди делятся в приватных разговорах между собой, транслируют от семьи к семье, от коллектива к коллективу. Отсюда и цифры.
Читал, как многие россияне начали отмечать, что в последние годы «Путин стал предсказуем». Не думаю, что это касается смены кабинета министров, народ так далеко не заглядывают, да и волнуют его больше приземлённые вещи – пенсии, лекарства, квитанции ЖКХ. Судя по всему, речь идёт о популярных телешоу (прямых эфирах с участием главы государства), на которых Путин лёгким движением руки решает, казалось бы, неразрешимые на обывательском уровне проблемы – щенков дарит, на ёлку в Кремль приглашает, воду проводит, аварийное жилье расселяет… прочее. Народу это так нравилось! Но только тем, кто пожил в эпоху исторического материализма. Новые же поколения воспитаны на книжках о Гарри Поттере, где дети-колдуны на мётлах летают и драконов приручают. Дяде Путину это пока объективно слабО.
Что пока хорошо получается, так это противостоять угрозе терроризма. Нам периодически докладывают об очередной выявленной и обезвреженной ячейке моджахедов, скрывавшейся под вывеской медресе в вполне себе православном городе. Правда, ни имён, ни подробностей… ибо тайна следствия.
Вот только про «Сеть» подробно рассказали. Правда, часть общества возмутилась непомерной суровости приговора, плохо соотносящейся с общественной опасностью группы молодых людей. С другой стороны, весь Архангельск был в шоке от поступка смурного учащегося техникума, взорвавшего вместе с собой проходную регионального ФСБ вместе с тремя его сотрудниками. Просто так… чтобы знали анархистов.
В этом несовершенном мире всё относительно…
Региональные новости
Архангельск: Нас не догонишь
Архангельск напугали дизайн-кодом.
Во-первых, незнакомое название. Судя по комментариям в соцсетях, многие дизайнеров перепутали с футурологами. Помните, ими когда-то увлекался мэр Донской, большой любитель всего странного и необычного (что позже отразилось на его бизнесе – перевёрнутые дома, «унитазные» рестораны и прочее). Тот самый чудак, что планирует теперь стать нашим губернатором.
Но об этом «крестовом походе» как-нибудь в следующий раз. А тогда недавний владелец овощных ларьков, на волне протеста ставший градоначальником областного центра, дал своей фантазии разгуляться, причём за бюджетной счёт. В город зачастили именитые футурологи (слышали про Бестужева-Ладу?), чьи советы должны были превратить Архангельск в некое чудо. Странное совпадение, программа разрабатывалась до 2020 года… взгляните на календарь.
Донского пугали городские окраины (хотя на одной такой он сам вырос), будущее тамошней молодёжи, на которую он же делал ставку в противостоянии с мажорами-студентами. Его смущал старый, набивший оскомину бренд «Архангельск – город доски, трески и тоски», нуворишу хотелось чего-нибудь весёленького. Так возник тезис «Архангельск – город-парк». Под это дело планировалось высадить 1 000 000 000 деревьев где только можно, а ходячим (и разговаривающим) брендом объявить безобидного (в те далёкие годы) Древарха-Просветлённого.
Мало того, где-нибудь в центре на месте квартала покосившихся деревянных домов планировалось устроить Всероссийский парк аттракционных. Намёки на то, что действительно крутой аттракцион даже в состоянии б/у стоит никак не меньше миллиона долларов (без доставки и уставки) просто отметались – главное идея, а деньги откуда-нибудь да появятся.
Не сложилось. Архангельск развивался по другим законам, в соответствии с имеющимися у него средствами и возможностями. Печально… но реально.
Так вот, дизайн-код – нечто иное. Жизненно и не столь затратно.
К нам уже едет специалист, который всё объяснит. Я его лишь немного опережу.
Дизайн-код города - это свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий, прилегающей к ним территории в исторической части города и на протяжении туристических маршрутов. Данное руководство призывает владельцев и арендаторов учреждений придерживаться единого оформления названий, информационных табличек и витрин учреждений, расположенных на фасадах зданий, на которых распространяется дизайн-код.
То есть, ничего не сносится (что ранее не входило в градостроительный план) и ничего глобального не строится. Просто вырабатывается стиль оформления, которого обязаны будут придерживаться владельцы заведений. Увы, его будет сложно навязать владельцам уже стоящих торговых центров. Но у нас же много магазинов, ресторанов, прочих торговых и развлекательных заведений, расположенных, как правило, на первых этажах жилых зданий, в подавляющем большинстве расположенных в самом центре областной столицы. Там, где и гуляют приезжие. Таким Архангельск им и запомнится. В едином стиле, а не хаотичным, где каждый лепит что бог на душу положит.
Впрочем, это пойдёт и на пользу его постоянным жителям. Сколько мы слышали жалоб на беспорядочное количество рекламных баннеров, протянутых через улицы, на разностилевые вывески, засвечивающие окна жилых домов. Всё перечисленное должно быть приведено к единому вкусовому алгоритму.
Но это на начальном этапе, а в идеале… Тот же Нью-Йорк, особенно его центр, город не самой удобной застройки. Дома на Манхеттене постройки начала прошлого, а часто и позапрошлого века, отличаются и по архитектуре, и по высоте, и как бы налезают друг на другу (например, по знаменитой Пятой авеню от дома номер один до дома номер сто неспешным шагом можно пройти минут за 10, я постоянно этому поражался). Но там уже более 100 лет действуют регламенты, которые регулируют параметры карнизов, окон, крыш, отделки. Что недешёво, трудоёмко, но в принципе по силам. Главное, с чего-то начать. Ведь и в нашем городе новые жилые дома тоже уже сдаются с застеклёнными в едином дизайне лоджиями-балконами.
Как заинтересовать владельцев заведений (хотя политическую волю и административные рычаги тоже никто не отменял)? Элементарно. По красивой улице всегда приятно пройтись прогулочным шагом (а не несясь сломя голову). Соответственно и больше потенциальных клиентов.
И, наверное, самый главный момент. Дизайн-код города – это не придумка администрации Архангельска, которой «деньги некуда девать». Это условие федерального центра. Без которого не получить денег из госбюджета на благоустройства городской среды, куда входит оформление дворовых территорий, строительство зон отдыха и пр.
Теперь пугающий пункт два. Разработкой дизайн-кода Архангельска займётся фирма, принадлежащая известному дизайнеру Артемию Лебедеву. Человеку странному, с экзотичным цветом волос, такой прикид не одобряет большинство населения патриархального Поморья. К тому же неудачно высказавшегося в адрес защитников Шиес, чем показал себя эдакой столичной штучкой.
Но вы же не в зятья его берёте! Артемий – безусловно талантливый человек, иначе бы его дизайн-студии не заказали разработать несколько лет назад такой же код для центра Москва, после чего он и получил сегодняшнюю известность. А причуды, эпатажность… это стиль его круга вращения. Лишь бы на работе не отражалось.
Пока не могу сказать, охватит ли новая программа весь областной центр, или Маймакса с Сульфатом останутся в своём сегодняшнем состоянии (не самом презентабельном). Но давайте по чесноку, такая программа работает в центре любого города, в московском Орехово-Борисово тоже не увидишь никакого кода.
Ну что, успокоил? Если нет, тогда я не знаю…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD