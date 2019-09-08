Итоги недели с 7 по 13 октября 2019 года

Сегодня в Итогах:
- «Варенье от первого лица» – Путин в Саянах окормлял Тыву или выгуливал своего преемника;
- Раскосая Россия - китайские туристы как обязательная нагрузка туриндустрии;
- Эпистолярный Архангельск – судьба культурного наследия и будущих квртировладельцев решается в соцсетях.
Федеральные новости
Власть: Тайга на троих
Ей-богу, я такого не припомню…
Понятно, что глава государства, и его имя чаще всех коллег поминается в мировых СМИ (в различных контекстах). Но ведь не юбилей, не вижу в цифре 67 ничего знакового. Однако…
На ролике видно, как президент срезает гриб и замечает на его шляпке елочную шишку, которую кладет в карман. Следующие кадры демонстрируют, как Путин за рулем внедорожника проехал по тайге. Рядом с ним на пассажирском месте ехал Шойгу. Часть пути они проделали пешком.
Далее следует куст брусники, который министр обороны хочет посадить у себя на подмосковной даче (расположена в Барвихе, записана на дочь, стоимость… что-то запредельное), а друг-президент объясняет, как ловчее это сделать. Потом дошли до гор. Текст.. слезы из глаз: «Высоко над облаками. Намного выше облаков. Выше облаков забрались».
Под конец полный апофигей. Два самых высокопоставленных чиновника встретили в Саянах заблудившегося человека… подбодрили, пожалели, чаем из термоса напоили, верный путь указали (последнее особенно ценно, сами понимаете). Главное, человек русский попался, трезвый и не торчок (не на правах рекламы – в Кызыле спичечный коробок дури стоит у уличных дилеров половину бутылки водки среднего ценового диапазона). Это же чисто советская классика: «Путин?!», - так и сел мужик»… всего лишь фамилия поменялась. Чудеса… бывало Владимир Владимирович в раздумьях гуляет по 15-миллионный Москве… и ни одного живого человека навстречу, ФСО недаром хлеб жуёт.
Сразу бросились в глаза две малозначительные на первый взгляд детали этой эпохальной встречи. Первая - проплутавший десять дней путник был гладко выбрит… как будто заранее знал, на чей день рождения попадёт. Вторая – как он не грохнулся в обморок и вообще не сошёл с ума встретив в тайге ПУТИНА С ШОЙГУ?!. А ведь был трезв, как отмечено выше…
Главное, что показывают этот документальный комикс не по центральным телеканалам, а с интернета взятки гладки - большая сливочная, кто хочет, тот туда и кидает. То есть, никакой агитации.
Ну и что – Трамп с Зеленским забыли поздравить, за что им наши придворные СМИ уже попинали, внимание простого путника в стократ дороже.
Собственно, Путин нередко в тайгу забирается, подальше от людей, это у него началось ещё до развода. Но именно этот случай дал повод для пересудов – на что нам намекнули таким променадом на двоих?
Первая версия – нам представили Сергея Кужугетовича как наиболее вероятного преемника. Что с одной стороны логично, Сергей Иванов в ранге министра обороны когда-то был одним из самых вероятных кандидатов на замещение. В 2008-м предпочтение было отдано совсем гражданскому Дмитрию Медведеву, так и время то не настолько суровое, Россия ещё не была в изоляции и пыталась дружить даже с Америкой.
И всё-таки… из всех публичных политиков первого эшелона российской власти именно Шойгу отличается особой молчаливостью. А если не оратор, да ещё с такой должности, значит, потенциально готовимся к войне. Нужны нашей стране такие ассоциации? Вряд ли.
Как министр обороны, Шойгу выглядит вполне приемлемо. Что несложно, если учитывать, что на этом посту он сменил легендарного Табуреткина, «героя» уголовных дел и анекдотов. А вот в МЧС о Кужугетовиче вспоминают не очень, в кругу рядовых сотрудников ходит мнение, что именно он разрушил профессионально поставленное ещё в советские времена пожарное дело. Зная Путина, вряд ли он будет продвигать себе на замену человека с таким шлейфом… хотя, как знать. Но вот отсутствие ораторских способностей… плюс нетитульная фамилия… плюс экзотический внешний вид… всё в совокупности может помешать карьерному пути на верх Олимпа – то, что проходит в Москве с похожей кандидатурой, не факт, что прокатит по всей России.
Скорее всего, это любимая забава именинника – запутать следы и посмеяться в кулачок над любителями конспирологии. Лично я с трудом представляю во главе своей страны человека с лицом Шойгу и отчеством Кужугетович.
А знаете, кто был третьим героем обсуждаемого ролика? Саяны… то есть, Тыва.
Когда-то я мечтал там побывать, грезил буддистской экзотикой, кумысом и шашлыками из отборной баранины. И вот в начале 2002-го года мне сказочно подфартило - пригласили поработать на выборах главы этой республики. Мой кандидат был главным оппозиционером действовавшей власти - председатель Великого Хурала (по-нашему - Заксобрания), он же лидер «Единства» Шолбан Кара-оол. Да-да, дорогой читатель, поверь своим глазам, семнадцать лет назад единоросс мог быть оппозиционером..., если в регионе заправлял представитель «Отечества - вся Россия». Смутные были времена, что там говорить.
Мой кандидат тогда пролетел, как брезент над Монмартром, хотя за его спиной уже маячил Шойгу, но пока только главой МЧС. Его время настало с отменой прямых выборах глав в регионах, да и куратор вошёл в политическую силу, максимально приблизившись к первому лицу (хотя и не относится к «питерскому клану»). В республике Кара-оол был известен, прежде всего, не как чиновник или политик, а как представитель так называемой «афганской мафии», два его старших брата в прошлом кадровыми военными и прошли через Афган. Семья держала рестораны (один со стриптизом), универсамы (нечто совковое, далёкое от понятия «супермаркет»), водочный и охранный бизнесы. По местным понятиям, почти олигархи, в отсутствии нефти, газа и какой-либо внятной промышленности. Есть в тувинской земле золото, но о нём там предпочитают помалкивать, иначе пулю моментом словишь. При социализме были разработки редкоземельных металлов, к моему приезду о них напоминали лишь заброшенные карьеры.
Честно, я в те непростые годы не ожидал увидеть такой нищеты. Там даже железной дороги не было (говорят, сейчас строят). Объяснялось это предельно просто - минимум три четверти населения республики загрузится в общие вагоны и через четверо суток пополнит ряды московских нищих и гастарбайтеров. Вам, москвичам, это надо? То-то…
И как, скажите, управлять такой республикой с практически нулевой перспективой (ни недр богатых, ни логистики для инвестпредприятий)? Один вариант – выбивать что можно и что нельзя из федерального центра. Вот Шолбанчик и старается - «Сегодня у нашего Президента Владимира Владимировича Путина День рождения, и его поздравляет вся Тува! Он всегда поддерживал нас, наше желание сделать республику сильнее…». Да, лизнул с заглотом… а что делать. Что делать вождю племени, если территория твоя дотационная более чем на 90%, 40% населения республики живёт за чертой бедности, более 9% – за чертой «крайней бедности». Сам-то местный вождь не худеет, по фото видно. И ведь какие-то сволочи-политологи с дьявольским упорством опускают Кара-оола на самое дно всевозможных рейтингов и предрекают «вотвототставку».
У мученика остаётся один выход – принять раз в год главного по стране по-хорошему. Для этого Путина должен подговорить Шойгу – поедем, мол, ко мне в Саяны, ещё раз чмокнешь щуку в морду. Нет, второй раз щука может не прокатить, теперь грибы и заблудившиеся путники.
В каком театре политического абсурда мы с вами смотрим эти представления? И ведь кто-то до сих пор аплодирует…
Экономика: Китайский симптом
В минувшие выходные сразу на нескольких центральных телеканалах вышли сюжеты о китайских туристах, посещающих Россию.
Вроде бы, должны радоваться, но на самом деле от этого нескончаемого потока больше геморроя, чем прибытка. В арктические круизы с их заоблачными ценами едет очень ограниченный контингент богачей из Поднебесной, те, кто уже объелся европами-америками, таким на фиг не нужны наши матрёшки, они редко и с борта сходят на остановках в русских городах. Те же, кто бродит по достопримечательностям Москвы и Питера, крайне экономны. По оценкам профессиональных туроператоров, средний турист из Китая тратит на нашей гостеприимной земле от силы 38 000 рублей за тур. В основном это старший возрастной контингент, когда-то много слышавший про СССР и получивший наконец возможность хоть что-то увидеть собственными глазами. Откуда у таких деньги?! В Европе их дети-внуки в поездках эконом-класса тратят в три-четыре раза больше.
Но даже эти невеликие деньги не попадают в наши бюджеты. Дело в том, что китайский турист традиционно ориентируется на услуги, предоставляемые его же соотечественниками – заказывает экскурсии у китайских гидов, ужинает в китайских ресторанах, ночует в отелях или общежитиях, принадлежащих китайцам… даже матрёшки-балалайки приобретает в китайских сувенирных лавочках. В своё очередь продавцы услуг переправляют заработанное родне в Китай, они для того сюда и приехали. Нам же остаются их крики, суета, мусор… короче, то ещё послевкусие.
Почему так синхронно вышли эти сюжеты? Похоже, и нас всерьёз стала волновать ползучая китайская экспансия.
Я рос в те времена, когда китаец из собрата (товарища по несчастью?), строящего социализм, превращался в самого вероятного из имеющихся в мире противников. Ещё в начальной школе мы всем классом собирались идти кидать чернильницы в Китайское посольство, протестуя против безобразий на острове Даманский, и нас еле успел тормознуть физрук. Когда в армии (77-79) по телевизору рассказывали о китайских ревизионистах, офицеры делали суровые лица и приказывали:
- Смотрите внимательно, вам с ними воевать.
Они были почти правы, юго-восточный конфликт 79-го года между Китаем и Вьетнамом казался генеральной репетицией большой бойни, в которой у нас практически нет шансов, людской массой задавят. Снова стали материть генсека Хрущева, сдуру подарившего Мао Дзедуну атомное оружие. Эта истерия автоматически кончилась с вводом советских войск в Афганистан, бойкотом Московской Олимпиады и началом программы «Звездных войн», наш самый вероятный противник снова оказался под звездно-полосатым стягом. С Китаем уже не то, чтобы дружили, но мирно сожительствовали. Без былого фанатизма, по перестроечным умам больно ударила информация о танках, утюжащих студенческие тела на площади Тянванмэнь. На этом фоне в тот исторический период мы выглядели образцом демократии и прогресса. Мол, стремимся вперёд, а Китай остаётся совершенно закрытым миллиардным сообществом коммунистических ортодоксов.
Боже, как я удивился, когда обнаружил на 80 процентах американского ширпотреба лейбл "Made in Chine"! Оказалось, они уже несколько лет как качают американскую валюту. Не только дешевыми товарами, но и денежными переводами от членов китайской диаспоры, и никакая идеология этому не мешает. Воскресный поход в кино с дальнейшим посещением китайского ресторана возведен в культ для среднестатистической американской семьи, озверевшей от ежедневного гамбургера. Главное, не надоедает, меню разнообразно и по ценам демократичное. Все это сопровождается улыбчивой смиренностью. Свидетельствую, любой тамошний чайна-таун намного безопаснее негритянского или латинского квартала, истории из жизни китайской мафии я отношу к очередной голливудской легенде. Один нюанс, эта диаспора совершенно не смешивается с коренными жителями, тогда мне это казалось наивысшим проявлением здорового патриотизма. Бывают, конечно, варианты… но чаще в толерантных сериалах типа «Скорой помощи».
Китайская «перестройка» - ровесница нашей, но со своими национальными особенностями. Там сначала взялись за подъём экономики, оставив в неприкосновенности саму политическую систему, этим российские коммунисты до сих пор тычут в нос младореформаторам. И забывают об очень важной составляющей - разности менталитетов. Как бы кто ни упирался, по своему мышлению и культуре мы больше Запад, чем Восток. Много ли вы можете назвать китайских писателей? Или думаете, там кино не снимают, раз его нет в нашем прокате? И пишут, и снимают, только прокатывать и издавать у нас не рентабельно, спроса не будет, совершенно другая философия и восприятие жизни. Согласен, в последнее время китайская литература потихоньку стала выходит на российский книжный рынок (и не только), так это их современные писатели подгоняют свой стиль под европейский, а не мы им вдруг прониклись. Что нам близко, так это китайский цирк, самое дурацкое на мой вкус искусство. И Шаолинь… куда наш мужик без смачного мордобоя?!
Примета нынешнего времени – на восточных территориях России всё чаще русские (российские) барышни выходят за работящих, хозяйственных и малопьющих мужчин, чьи глаза раскосы от рождения, а не в следствии злоупотребления. Так раньше поступали кавказские горячие мужчины, чтобы легализироваться в мегаполисах, что в конечном итоге привело не только к созданию ОПГ по этническому признаку, но и городских национальных анклавов внутри больших городов. Ну, вы знаете, это там, где на Курбан-байрам баранов режут.
Выражение «маленький Баку» давно никого не удивляет? Готовьтесь, скоро так же не будет удивлять и «маленький Шанхай».
А ведь в 80-е… В те годы на «Мосфильме» работал помощник звукооператора (микрофонщик) Николай Иванов. Именно так он был записан в паспорте, без отчества, на киностудии его все звали в глаза Коля-китаец. Как его угораздило попасть в СССР, уже и не помню, много легенд ходило. Коля был приличным, пьющим человеком, без акцента говорящим по-русски. Вот только друзей у него не было. Коллеги, да, собутыльники - вся съёмочная группа, но близко к себе он никого не допускал. В экспедициях обязательно где-нибудь находил своих, с ними и общался. От этого нам было с ним не очень уютно, несмотря на всю космополитичность мирового кинематографа.
И вот какая штука. По-моему, даже руководство Коммунистической партии Китая особо не скрывает, что в её планах побольше разбросать соотечественников по миру. Во-первых, это избавит страну от людей, лишних в национальной экономике. Во-вторых, агенты влияния… пусть кто-нибудь докажет, что это кому-то когда-то повредило во внешней политике.
Тем не менее, наша власть в лице китайских мужей получит трезвых и дисциплинированных работников… почти так же, как и их жёны. Не зря же Россия женского рода.
И ещё один важный на мой взгляд момент. Обратите внимание, китайских лиц всё больше на наших улицах, в сфере обслуживания и бизнесе, но их совершенно нет в политике. Даже самые успешные эмигранты мечтают закончить свои дни у себя на родине, любуясь могуществом новой Поднебесной империи, такая идеология в любой момент запросто заменит поднадоевший многим коммунистический режим. А вот дальше…
Я бы был поосторожней с такими соседями-тихушниками.
Региональные новости
Архангельск: Развалины раздора
В недавнее время – лет 30 назад, все мы жили в условиях кухонного общественного мнения, которое не имело абсолютно никаких возможностей выхода в публичное пространство. Поэтому одним из популярных жанров самовыражения советской интеллигенции были коллективные письма. Их писали множество – за и против, в поддержку разрешения на выезд для баптистов и в защиту Анжелы Дэвис. В них клеймили «идейного власовца» - Солженицына и ходатайствовали об открытии храмов, полностью присоединялись «к оценке недостойного поведения А. Д. Сахарова, пытающегося опорочить государственный строй, внутреннюю и внешнюю политику Советского Союза» и осуждали агрессию в Афганистане. Граждане сами себя условно делили на инакомыслящих и патриотов социалистической родины. Конечно, бывали в этой эпистолярной эпопее разного рода махинации и проколы, когда известные люди отказывались подписывать или отрекались от уже подписанного, были и анекдотичные случаи, опоэтизированные Александром Галичем в песне «О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира» -
Израильская, - говорю, - военщина
Известна всему свету!
Как мать, - говорю, - и как женщина
Требую их к ответу!
Который год я вдовая,
Все счастье - мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как женщина!
До революции 1917 года мыслящее меньшинство тоже «не могло молчать». Но предпочитало это делать индивидуально. Оно и понятно – потомок бояр граф Толстой или столбовой дворянин Чаадаев полагали, что возможность апеллировать к высшей власти – их неотъемлемое и личное право. Ибо были личностями самодостаточными, им и в голову не приходило выступать «скопом».
А вот феномен советского письма «от общественности» по своей сути глубоко архетипическая черта русской крестьянской культуры – с её коллективными челобитными, «слезницами» барину, который «приедет и рассудит». Но мы помним, как заканчивается стихотворение Некрасова «Забытая деревня» - старый барин умер, его привезли в деревню в гробу, отпели, а «новый – слезы вытер. Сел в свою карету – и уехал в Питер».
Вот и на этой неделе было обнародовано очередное письмо местных деятелей науки и культуры. В нём уважаемые люди «настаивают и требуют» проведения полномасштабных археологических исследований для поиска остатков варварски разрушенного большевиками в 1930-е годы Михайло-Архангельского собора. По итогам предлагается «раскрытые фундаменты монастырских строений сохранить под ударопрочным саркофагом». Однако, как мы писали ранее (http://rusnord.ru/economic/45481-arhangelsk-monastyr-ostanetsja-v-celosti.html), остатки строений находятся под существующей жилой застройкой. То есть для выполнения требований авторов письма необходимо расселить и разобрать как минимум два существующих пятиэтажных жилых дома.
Как отнесутся к такой перспективе их жители, и за чей счет планируется проводить столь масштабные работы, инициаторы создания «туристического объекта» не говорят. А если окажется, что фундаменты находятся ещё дальше – под зданием, где ранее размещался штаб 10-й армии ПВО, или вообще под железнодорожной насыпью? Означает ли это, что их тоже нужно срыть? Красивые и правильные слова в итоге оборачиваются утопией и новым мифотворчеством, а отдельные неискушённые представители научной и культурной общественности выступают в качестве расходного материала в различного рода «игрищах».
А что народ, который «безмолвствует»? А народ давно вышел за пределы интеллигентских кухонь. В эпоху интернета для того, чтобы выразить свое мнение, вовсе не обязательно иметь научную степень, подписывать письмо министру и состоять в правозащитных организациях. В социальных сетях и комментариях на разных сайтах помимо призывов во что бы то ни стало остановить строительство (и нарушить тем самым права горожан, которые приобрели квартиры в новом доме, строящемся рядом) звучат и достаточно взвешенные комментарии. Прошу убедиться (орфография сообщений сохранена):
Пока не начали строить - никому и дела не было до истории.
Примерно 50 лет жизни провёл в этом районе, и никто и никогда не вспомнил что это место имеет какую то историческую ценность. Опять начинают гнать волну. Видимо надо было оставить весь этот район с разрушающимися, обгоревшими и развалившимися деревяшками. Они то точно ни какой исторической ценности не имели.
Виктор, вот уж точно, к Аквилону много претензий, но тут все разрушено до него:) как в Кавказской пленнице - Шурик не виноват.
а зачем вам этот монастырь, чё вы там интересного нарыть хотели
Валерий, я о том же. Там в земле нашли 3 не понятных кирпича и крик подняли.
Там все нужно почистить и перестроить, страх такой весь этот райончик. А такой район можно построить с видом из окон
Несколько поколений людей там прожило, сваи уже забивают, а они историю вспомнили!
Всем всегда было пофиг, десятилетиями, а тут внезапно стало не пофиг, прямо перед стройкой, не ну конечно это просто совпадение
Автор поста в ж*сти некое издание "архиваж*о". Как выяснилось, это группа в ВК. Автор публикации - Архангельское археоло*ическое общество - тоже группа в ВК. Знаете, что они предлагают? Разрыть котлован с фундаментом и закрыть его стеклом, как это делают в Москве. И тем сохранить историческое и культурное наследие. Надо ли говорить, что в наших условиях это бред сумасшедшего. Вам это видимо нужно для организации политической акции? На стекле написать что-нибудь типа шиес наш или долой кого-нибудь, уже даже не важно, кого. Название групп изменил, т.к. иначе коммент удаляют.
Там все давно всё перепахоно Военными при СССР! Не было там зданий монастыря там кладбище нехрен! Триндеть! Пусть строят!!!
Если бы никто не копнул, то еще бы 200 лет никому это болото бы не подадобилось. А этим лишь бы стройку закрыть.
Эти «объекты культурного значения» уже на каждом углу. От них нет никакой пользы. Лучше пусть будет дом, где люди будут жить, чем очередная богадельная, с выкачкой денег из населения’
Пока стройка не началась никому дела не было до объекта культурного наследия...
Какая дичь. Кому нужны эти фундаменты??? Что за маразм...
Пока не начали копать, нахрен никому это наследие не нужно было
Раздражённый
Открытая заказуха. Непонятно против кого: то ли Аквилона, то ли Инспекции. Такое ощущение, что идут сводки с поля боя. Стыд и срам «журналистам», займитесь нормальной работой. Есть куча других забот и проблем в городе, о которых нужно вещать.
игорь
не понять его разрушили в 30 годы красные а виноват Аквилон?
наталья
Настоящее палковтирательство. Видимо, кто-то зарился на этот участок, а достался он Аквилону. Что же археологи и прочие не заботились об этом месте, когда еще деревяшки строились? А сейчас нашли непонятный кирпич - крик подняли - рушится наследие.
игорь
для меня нет вообще никаких охранных зданий потому что я не циник - ведь тогда получается Любое здание построенное не при моей жизни ИСТОРИЧЕСКОЕ
все дома Хрещевки - тоже достояние общества и значит музейные трущобы
но их почему то на корню разрушают под новые застройки
Дядя
Как понимаю на фото и есть те самые реликвии о коих кто то беспокоится? На помойках вещи поприличней можно найти.
Павел
А почему бы не вспомнить, как уже в послевоенные годы на этом месте было построено автопредприятие? Как экскаватором снимали слой монастырского кладбища, где была захоронена элита города и на этом месте построен штаб армии?
Извините за может быть не тактичный вопрос. А, кроме археологов и краеведов кому-нибудь нужны эти осколки истории лежащие на глубине? Я, как и другие горожане, более приземлён в вопросах того что надо для жизни. Всего описывать не буду. Мне интересна история, но только до тех пор пока она не задевает «мой дом, мой двор и огород», если так можно выразиться. ;-))
Гость
Простите, я конечно не очень понимаю, мне не 80 лет, но всё-же. Какой толк от этого наследия? Смысл от него какой, что там такого за что надо прям вот так вот бороться? У нас разрушаются памятники архитектуры, старинные дома, а тут нашли какие-то трухлявые кирпичи, а вою поднято будто золотой самородок закопан…
А в конце хочу привести строки ещё одного известного барда Юлия Кима из его «Приватного письма в ЦК КПСС от отельных представителей некоторой интеллигенции»:
- А куда же смотрит
Наш родной ЦК?
Ничего не видит
Он издалека!
- Да что вы говорите,
Так искренне причем!
Пишите нам, пишите,
А мы прочтем, прочтем!
Прочтем и прочитаем,
И снова перечтем,
И сами все напишем,
И вышлем, и пошлем...
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD