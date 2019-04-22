Итоги недели с 1 по 7 июля 2019 года

Сегодня в Итогах:
- «Единая Россия» теряет лицо – за годы существования партия власти вырастила поколение лицемеров и приспособленцев;
- Мокрое лето 2015-го – северодвинский «Лошарик» как символ гостайны, мужества и национального раздолбайства;
- За чашкой чая с мэром – Игорь Годзиш рассказал, как ШМА покроет архангельские дороги.
Федеральные новости
Политика: Анатомия скуки
Когда-то мы жили в Стране дефицита.
При социализме это понятие в основном относилось к недоразвитой социалистической экономике. Дефицит был во всём – в продуктах питания, в одежде, бытовой технике, книгах, парфюмерии, мебели, билетах на поезда и самолёты, даже в дорогущих по советским зарплатам отечественных авто (иномарок не было и в помине). То, что лежало на прилавках в свободной продаже, было запредельным или по качеству, или по внешнему виду.
Но с тем дефицитом ещё можно было бороться. Выездами за границу, нужными знакомствами… аскезой, в конце концов. Тяжело, унизительно (попробуйте прожить месяц в Париже на суп-письме и бесплатных гостиничных завтраках), но можно. Причём дефицит тот исчез вместе с приходом капитализма и отпуском розничных цен. Сразу всего стало хватать на всех… ну, разве что кроме денег.
Теперь у нас это слово относится к политике.
Наступил дефицит доверия - Премьер-министр Дмитрий Медведев признал "дефицит доверия" к партии "Единая Россия" в обществе, и заявил, что в партии должны произойти изменения, направленные на улучшение качества работы с обращениями граждан, выстраивание полноценной обратной связи и защиту прав граждан, для чего необходимо использовать все современные технологии и работу с нетрадиционными СМИ.
Сказано очень обтекаемо, всё-таки лидер партии. Так как автор в данном случае не связан ни партийностью, ни какими-либо договорённостями, то могу сказать прямо – «Единую Россию» матерят в интернете… даже удивительно, что она раз за разом выигрывает выборы (правда, в последнее время уже не все).
Ещё непонятно, что премьер имел в виду под нетрадиционными СМИ. Независимые, оппозиционные, для сексуальных меньшинств или блоги? Если «Руснорд» подпадает, то мне обидно.
Да ладно с определениями, главное, почему возник этот дефицит?
Вспомните крылатое выражение Виктора Черномырдина, тогдашнего лидера тогдашней партии власти – Что ни построим, всё КПСС получается. Как я понимаю, имелось ввиду осознание собственной непогрешимости, полное отсутствие самоиронии и, главное, использование своей партийности в корыстных целых. Последнее означало – если не член, то о карьерном росте можешь и не мечтать. И это говорилось в те времена, когда ГосДума ещё была местом для дискуссий…
Если кто забыл, «Единство» фактически вылупилось из «Нашего дома – Россия», новая партия создавалась конкретно под выборы нового президента. Я тогда насмотрелся, как в красноярский штаб кандидата в президенты Путина приходили крупные тузы, узнавали, где можно обменять партбилеты, а заодно поинтересоваться – какие изменения ожидаются. Почему-то местные сотрудники штаба кивали на меня, как представителя Центра. Я надувал щёки и произносил то, что от меня и ждали – да всё будет по-старому. Откуда только знал?..
Дальше премьер долго и витиевато объяснял причины такой непопулярности. Из всего им сказанного мне понравилось одно определение – скучно. С «Единой Россией» действительно скучно, у попавших туда в первый же год возникает постная мина на лице. Но только на официальных мероприятиях. Хорошо помню фоторепортаж из раздевалки какой-то местной архангельской партконференции. Как же заразительно хохотали известные члены… и что с ними стало, как только вошли в зал. Как когда-то на съезде КПСС времён Брежнева, по-моему, там улыбаться было запрещено самим уставом почившей вбозе партии (да и нечему).
Кстати, упомянутый мною фоторепортаж был опубликован в свободном доступе. То есть, не один я разглядывал те смеющиеся лица. И не одному мне пришла в голову мысль, что те, у которых всё хорошо, смеются над нами, у которых всё так себе. Ну, и о каком доверии мы тут говорим?!
И уже к скуке прилагаются недоверие, равнодушие, стяжательство и пр. А главное, о чём Медведев не сказал, цинизм. То, что было и в КПСС (загулы на закрытых дачах, спецраспределители, семейственность и пр.), но уже в открытую. И без излишней скромности, всё-таки сын самого Брежнева не вырос выше замминистра (хотя и внешней торговли), а сейчас… фамилия Патрушев вам знакома?
Странно, но второй человек в государстве, зная всё мною вышеперечисленное (с современными-то коммуникациями), упирает на то, что нерядовым единороссам нужно чаще и проще общаться с простым народом.
И что, интересно, они народу расскажут… как детей на тёплые места пристраивать, или почём недвижимость в Майами?
Кстати, как показывает статистика, в приёмные «Единой России» в основном обращаются люди пенсионного возраста, но никак не молодёжь. И тут могут быть два объяснения: 1) молодёжь изначально не верит в партию власти и априори не поддержит её на выборах; 2) молодёжь рассчитывает только на себя, в будущем надеется влиться в ряды ЕР, и уж тогда порешать все свои проблемы.
Думаете, второй вариант позитивней? А вот и нет. По нему получается, что мы вырастили целое поколение приспособленцев, на которых, если завтра война, и рассчитывать нечего.
Ещё было сказано много красивых слов о чванстве и хамстве отдельных членов, о зыбкости внутрипартийных фильтров при продвижении таких людей по карьерной лестности. Имеются в виду те приснопамятные «макарошки», дружеские советы рожать, а не учиться, или не рассчитывать на государство, «которое никому ничего не должно». А ведь те чиновники, может быть, впервые в жизни сказали то, что действительно думают, а их так обломали. В итоге армия партийных лицемеров будет только множиться… хотя куда уж дальше.
На самом деле мне кажется, что нынешнее падение рейтинга «Единой России» напрямую связано с такими же проблемами у действующего президента. Сколько не говори, что эта должность беспартийная, все понимают, что сама партия создавалась под его персону. И кто бы во главе её не стоял формально, увеличение пенсионного возраста прицельно бьёт по Путину и рикошетом по ЕР, хотя там рулит Медведев. И все неприятности, случившиеся год назад на осенних выборах, того же порядка.
Да и в самой партии, по-моему, осознают, что они на коне ровно до окончания этой «путинианы». Чем, кстати, мало отличаются от ЛДПР, готовой разбежаться сразу после ухода её лидера Жириновского (чего никто не скрывает в частных беседах).
Вот только интересно - куда вся эта орда потом денется, к кому примкнёт? Не дай бог застать…
Катастрофы: Водный мир
В этом году наш традиционный «чёрный июль» (когда-то пришёл на смену «чёрному августу») начался ещё в конце июня.
Стало топить Иркутскую область. Кто знаком с географией хотя бы в пределах школьной программа, тот знает – она не на берегу океана расположена. Это от цунами никуда не деться, как мы видим из печального американского опыта. И то, там успевают предупредить, эвакуировать население. Потому что в том государстве понимают – всё разрушенное можно отстроить заново, испорченное восстановить, утерянное компенсировать. Не поддаётся восстановлению только утраченная человеческая жизнь, о ней в той системе ценностей больше всего и пекутся.
Вы говорите – западный мир жесток и циничен? Ну-ну…
Сводки с потопленных районов шли сразу после новостей с G-8… как Трамп не так пожал руку Путину… как Тереза Мэй не была любезна с Владимиром Владимировичем… как наш президент опустил либеральную идею…
После Токио глава нашего государства, конечно, посетил район бедствия и там всё сразу завертелось. Как после «прямой линии», жаль никто предвидеть не мог. В интернете поэтому поводу появились шутки типа: У ста семнадцати жительниц и пяти жителей Иркутской области после прилета Путина отошли околоплодные воды... Какой там смех, когда цифра погибших в водной стихии продолжает расти день ото дня. В век современных коммуникациях каждый, кто не выходит на связь пару дней, считайте, что неживой вовсе.
То, что утонуло, смыло, испорчено, повторюсь, подлежит восстановлению, а, если нет, то и наплевать. Откуда деньги взять? Не построить что-нибудь смертоносное, не провести что-нибудь спортивно-пафосное, всего-то и дел.
Немного официальных цифр по предстоящим расходам - Иркутская область получила 662 млн рублей на разовую финпомощь пострадавшим из-за паводка. Кроме того, Путин поручил главе Иркутской области взять под контроль выплаты пострадавшим от паводка. Ущерб от бедствия для дорог регионального значения оценивается в 800 млн рублей, заявил губернатор региона Сергей Левченко. МЧС срочно закидывает на затопленные территории гуманитарную помощь, всё, как учили.
Переживём… точнее, переживут. Но вот извлекут (извлечём) ли уроки?
Население пострадавших районов прямо обвиняет в произошедшем власть. «Якобы были какие-то подомовые обходы, что людей предупреждали – никого не было!». «Конечно, погибшие не могут взять и рассказать, что никто их не предупреждал о наводнении или что на самом деле они не отказывались от эвакуации. А сколько животных унесло водой?». «Нам твердили из всех утюгов – "Причин для эвакуации нет!", "Оставайтесь по домам!", "Не поднимайте панику!" и самое главное – "Дамба выдержит подъём воды до 10 метров».
Самое страшное, люди верили властям и не дёргались. В Нью-Орлане, как я помню, другая проблема – уговорить покинуть дома цветное население, которое не доверяет своим соседям идентичного с ними происхождения. А в остальном… чуть ли не сам президент прилетает лично за руку из домов вытаскивать. Это и есть проявление истинного либерализма, когда человеческая жизнь наивысшая ценность. Но не гей-парады, на которых вдруг зациклился Путин.
В России каждый год случаются наводнения. Разработаны специальные противопаводковые мероприятия. Я читал, что масштаб подобного бедствия не так сложно спрогнозировать – это не тайфун, не землетрясение и не извержение вулкана. Тогда почему не сделано всё необходимое, не проведена эвакуация хотя бы на всякий случай? Есть подозрение, что выделенные средства из бюджета опять кто-то «освоил».
Справедливости ради надо сказать, что и наше население больше рассчитывает на авось пронесёт, чем на меры предосторожности. Страховщики жалуются – даже в районах, постоянно подверженных природным катаклизмам, количество застраховавших своё жильё не превышает 8%. Ну, не привыкли мы, как американцы, страховаться на будущее! Так же, как и ходить на приём к психоаналитику… разве что к наркологу.
Там, где случается беда, обостряются чувства.
В соседнем с Иркутской областью Красноярском крае подтопило город Канск (мы там когда-то на выборах против Толи Быка (Анатолия Быкова) сражались). Таких потерь, как у соседей, нет, и всё равно неприятно.
Вот местная жительница и поинтересовалась у своего губернатора – что будет с их дорогой, которая и до этого была не очень. Вдруг размоет… как жить тогда? И в ответ услышала натуральное хамство от Усса - Что вы хотите мне сказать - права качнуть? Я тоже могу качнуть.
Стоп, давайте проанализируем её слова. Простая канская женщина фактически провела противопаводковое мероприятие – предупредила исполнительную власть о возможных последствиях на конкретном объекте. Бесплатно, замечу… без всяких откатов и освоений.
Потом этот Усс, конечно извинился. После того, как на него наехали вышестоящие товарищи по партии (догадываетесь, какой?). Но ведь там, на месте, он походя ухитрился обидеть ещё одного человека, фактически заткнув его, предложив «поправить воротничок».
Что с ними происходит, с чиновниками? Самое простое, это свалить всё на профессиональное выгорание, когда человек уже не понимает, что и кому можно говорить (зато Путину хамит опасается). Но лично мне кажется, что это последствия почти десятилетнего назначения губернаторов – они до сих пор пребывают в иллюзии, что подотчётны только одному человеку (и вы этого человека знаете).
И самое ужасное из случившегося.
14 погибших морских офицера в маленькой атомной подводной лодке «Лошарик». Я только о ней услышал в начале 2015-го, так сразу и подумал – как субмарину назовёте, так она и поплывёт. Вы ещё ракету «Чебурашкой» окрестите… посмотрите, как она в космосе будет чебурахаться.
Помните выражение – то, что между ног, не транспорт? А я считаю – то, что под водой, никакое не плавсредство, а гроб длительной консервации. Но кому-то и там нужно служить…
Первая ассоциация… сами знаете, с чем. Снова растерянное молчание. Потом резко сделали погибших героями и даже наградили (посмертно). И тут я произнесу кощунственные на слух многих слова – сначала неплохо было бы точно установить причины пожара. Из армейского опыта помню – минимум 95% смертельных случаев не в боевой обстановке ничто иное, как расплата за чьё-то разгильдяйство. Конечно, на «Лошарике» несчастном были не матросы-срочники, офицеры с полным иконостасом орденов Мужества, плюс два Героя. Это ж какой боевой опыт у мужиков, даже медаль «За отвагу» не дают за подготовку к параду, только за личное мужество. Представляете, как они могли из куража повыкаблучиваться перед друг другом, ведь тоже люди.
Теперь думаем – для чего этих героев вместе собрали на одной маленькой подлодочке, причём без мичманов и прочей обслуги? Вполне допускаю, что гульнуть в своём тесном кругу, что-то отметить. И это ещё не самый страшный вариант. Страшнее, если эти люди выполняли страшно секретное задание государственной важности, в чём нас пытаются сейчас убедить. Какое, с учётом званий, регалий и боевого опыта погибших? Ничего не приходит в голову, кроме подготовки к Третьей мировой (а при специфике «Лошарика», то и к последней в истории человечества). Иначе зачем нужна эта секретность… только панику разводить.
Впрочем, история о том, как выпихнули из горящей подлодки единственного гражданского, точь-в-точь повторив сценарий «72 метров», всё-таки наводит на первый вариант. Хотя… если сами по случайности подожгли, то все бы бежали, раз была такая возможность, герой ещё не означает самоубийца.
И всё-таки волноваться не стоит. Не сомневаюсь, что наши ближайшие к месту инцидента скандинавские соседи сразу взяли все необходимые пробы воды. И, если ещё не раздался вопль – Россия устроила очередной подводный Чернобыль, поводов для паники нет.
Есть повод для скорби и грусти. Всё-таки у нас больше тех, кто готов к самопожертвованию на словах, а эти офицеры на деле.
P.S. Последняя новость о тайне похорон героев, о чём настояла их родня, буквально вводит в ступор. Представляю, как было бы приятно жёнам-детям, если их родных мужчин оплакала вся страна. Что же им такое обещали… или пригрозили? Будем ждать очередного западного сериала…
Региональные новости
Архангельск: Напротив Годзиша
...Мэр с пресс-секретарём умчались, а я спохватился – надо же, не спросил про любимый фильм, про киногероя, с которого хочется брать пример… вообще опросник Марселя Пруста выпустил из внимания. Но потом успокоился. И хорошо, будет повод для новой встречи. Лично мне понравилось…
Этими словами заканчивалось моё прошлогоднее интервью с главой администрации Архангельска… нет, не нравится мне такое определение, всё-таки Игорь Годзиш - МЭР. Хотя бы потому, что не уходит от контактов и не боится брать ответственность на себя. А вот как он исполняет свои обязанности, об этом и поговорим…
…всё в том же гостеприимном vip-зальчике ресторана грузинской кухни «Старый Тифлисъ» (проспект Ломоносова, 281). На этот раз без кулинарных изысков, несмотря на вечер пятницы, все участники встречи куда-то спешили… такая жизнь.
И всё-таки вопрос по любимое кино я оставил на потом. Начал с того, что рассказал главе города такую историю. В мае в Архангельск приезжала на разведку съёмочная группа сериала «12 стульев», в составе которой был мой старинный друг. После их похода в городскую администрацию «засвидетельствовать почтение», спрашиваю впечатления от мэра.
- Нормальный мужик… деловой… явно отставник…
Когда я рассказал, что Игорь Годзиш отслужил только срочную и пришёл на дембель с чистыми погонами (читай предыдущее интервью), сама собой возникла немая сцена:
- Но как похож!
- И чтобы это значило? - задаю вопрос сегодняшнему собеседнику.
Ого, Годзиш, кажется, слегка смущён… хотя присутствующая на встрече его пресс-секретарь, очаровательная Ирина Буйновская, сигнализирует – так оно и есть.
- Наверное, это школа Севмаша наложила отпечаток… там дисциплина не хуже армейской. Да и жизнь в Северодвинске некоторым образом отличалась и отличается от архангельской.
Вот он сам и напомнил, что северодвинец. Чего ему не забывают, как минимум, в социальных сетях, в наиболее агрессивно настроенных группах. Только что прошёл День города, юбилейный. В моих ощущениях, этот день является своеобразным отчётом за прошедший год, от июня до июня. Если удался праздник, значит…
Годзиш праздником остался доволен.
- Мы его провели исключительно на внебюджетные средства. Подтянули спонсоров из числа предпринимателей - "Североалмаз", "Титан", 25 лесозавод. Хорошо вложилась «АГД-Даймонд». Эта компания расширяет своё участие в городской жизни, вкладываясь в благоустройство территорий, социальные и культурные программы. (автор тут же с ностальгией вспомнил те благословенные времена, когда «АГД» при директоре Алексее Баринове была чуть ли не главным окормителем спортивной и культурной жизни Архангельска… куда всё утекло?!).
Но в обществе к Дню города есть вопросы. Например, почему главное празднование перенесено с площади Ленина на площадь Профсоюзов. Как оказалось, в немалой степени из-за того, что постамент каменного Ильича давно каши просит… то есть, ремонта, рядом ставить сцену просто опасно.
Да и вообще, у площади Профсоюзов может начаться совсем другая жизнь в связи с новой градостроительной концепцией – расширение улицы «Набережная Северной Двины», перенос многострадального фонтана и пр. Плюс удобная транспортная развязка – День Архангельска всё больше становится Днём Большой Агломерации, в этом году многие приехали из Северодвинска и Новодвинска, конечные остановки автобусов вот, рядом. А по данным статистики, участие в празднике в этом году приняли 123 000 человек (для сравнения: в 1018-м – 58 000), это плоды новой технологии создания соответствующего настроения через соцсети. Ещё аргументы – концертная площадка на площади Профсоюзов удалена от жилых домов и своими размерами удовлетворяет запросы столичных гастролёров… на меньшую кое-кто может просто не приехать.
Вроде бы всё понятно… единственное меня смущает близость храму, недаром в народе площадь уже переименовали из Профсоюзной в Храмовую.
- А я непросто так еду после нашей встречи в епархию, - парирует градоначальник, - будем разговаривать и об этом, у нас разработана концепция зонирования. Пока с полным неприятием мы не столкнулись… объяснять и даже уговаривать неотъемлемая часть моей сегодняшней должности. В самой недалёкой перспективе площадь Профсоюзов ожидает большой ремонт…
…ох, зря он произнёс последнее слово, я в него аж вцепился. Рассказал, как на это 9 мая впервые прошёл по Троицкому проспекту в колонне Бессмертного экипажа… точнее, проехал (есть соответствующие видео и фото- документы). И пересчитал собственным тухасом (идиш) все выбоины и рытвины главной парадной городской магистрали… это же кошмар!
- Кошмар,- подтверждает Годзиш, глядя мне прямо в глаза.
- - И доколе?!
- А уже…
…и объяснил, что 2018 год был очень сложным в части финансирования дорожных работ. Зато в этом только на Новгородский проспект уйдёт до 500 млн. (Тут я узнаю, что не только деньги всё решают… те мощности и людские ресурсы, что есть у местных дорожников, позволяют освоить не более 1 млрд. в год, и это касается не только дорожной отрасли). Даже не строить, а фактически отстраивать заново. В чём заинтересована и область…
- И зачем нам её интерес?
- Без этого никуда, - объясняет мэр, - федеральные средства выделяются муниципалитетам только под гарантии и с согласия региональных правительств… таковы реалии сегодняшнего дня. Иначе все программы для нас закроются… (теперь понятно, для чего нужны хорошие отношения с Троицким, 49? - прим. автора).
Ещё бы не понятно. Вот только много претензий к качеству самого ремонта… типа просто ямку песочком засыпали и асфальтиком лакирнули. Плюс вспоминаю, как в советское время дорожники специально переносили ремонт полотна на осень-зиму, там расценки на работы были гораздо выше.
Было такое, соглашается мэр… но именно было. Теперь при ремонте верхнего слоя дорожного покрытия применяется щебёночно-мастичный асфальтобетон (ШМА), хорошо зарекомендовавший себя на ремонте Ленинградского проспекта. Что касается второй части… так современным дорожникам мухлевать не выгодно, себе дороже выйдет. Это раньше всё было колхозное, сейчас на каждый отремонтированный участок заказчик (муниципалитет) требует с исполнителя гарантию. Проверяет соответствующая комиссия и, если какие-то недоделки, тем паче, мухлёж, такие штрафы выставим, что – мама, не горюй!
Вдогонку на меня столько цифр и технических подробностей высыпалось, что насквозь гуманитарные мозги автора окончательно вскипели.
Пришлось заказать себе ещё чайку. Зелёного. С мятой.
(продолжение следует)
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD