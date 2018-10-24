Итоги недели с 14 по 20 января 2019 года

- Устами клоуна – Зеленский как президент Украины не устроит Владимира Путина;
- Курильский калейдоскоп – передача островов как диагноз геморроя в острой фазе;
- От первого лица – протестные настроения только укрепляют позиции архангельского губернатора.
Международные новости
Украина: В поисках смешного президента
Украина готовится к президентским выборам. Вторым после последнего Майдана.
Говорят, у действующего Порошенко совсем мало шансов.
Говорят, их намного больше у Владимира Зеленского. Комика… которого многие российские кинозрители считают своим и очень удивляются, узнав, что он 100-процентный иностранец. Просто на нашей мове говорит без акцента, а ликом и статью… ну еврей евреем.
По последнему рейтингу, этот квнщик в отставке запросто выходит во второй тур, где будет бодаться с Юлией Тимошенко. Никого другого с подобной узнаваемостью рядом не просматривается.
Что мы знаем о Зеленском? Из официального: · Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог (Днепропетровская область). · Образование: юридическое, высшее – Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. · Семейное положение: женат. Супруга Елена Зеленская (девичья фамилия – Кияшко). Дети – Александра (2005 года рождения), Кирилл (2010 года рождения). · Профессиональная деятельность: актер, продюсер, основатель «Студия Квартал 95», которая вызрела из одноимённой команды КВН. В России снимался в таких кинокомедиях, как «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», «Ржевский против Наполеона» (роль Бонапарта), «Служебный роман. Наше время», сериал «Сваты». Создатель и участник мега-популярных на Украине юмористических телешоу.
А вот его неофициальные характеристики от собратьев по кино и телевидению. Вырисовывается такой портрет: Талантливый. Успешный. Трудяга. Опытный руководитель. Добрый. Амбициозный. Энергичный. Интеллигентный. Патриот. Смелый. Образованный. Любящий людей. Главное, он практически никого не раздражает, любое его появление вызывает у народа (избирателя) добрую улыбку. Не то, что политические оппоненты Зеленского.
Да, у него нет опыта действующего политика. Тем более, не опыта управления страной. Но есть опыт управления большой творческой компанией. Где все творческие люди, каждый со своими заскоками и амбициями. Представляете, какое это искусство компромисса? Внешне у Зеленского нет скелетов в шкафу – свои миллионы он заработал у всех на виду собственным талантом. Люди сами несли ему деньги, покупая билеты в кинотеатры и представления, включая телевизоры, чтобы посмотреть его шоу.
Для россиян (которым, по понятным причинам, не голосовать) Владимир Зеленский просто талантливый комедиант. Для украинцев (которым голосовать) он ещё и патриот. Когда в Незалежной разгорелась вся эта байда, он резко выступил на стороне интересов своей страны (пусть и сомнительных с точки зрения российского руководства). Сначала он со товарищи поддерживает Евромайдан и бесплатно выступает перед его участниками. Далее, поддерживает действия украинской армии, выступает с концертами перед украинскими военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях в Донбассе, совместно с другими участниками «95-го квартала» жертвует на нужды украинской армии один миллион гривен.
Получается, для нас он вражина и бандеровец? У Зеленского возникают проблемы с работой в России, фактически из-за его политической позиции заморожено производство суперпопулярного телесериала «Сваты», а в отношении конкретно Владимира наш Следственный комитет начинает смешное расследование – проверяет сигнал по финансированию продюсерской и актёрской деятельности комедианта со стороны украинских силовиков.
Но одновременно Зеленский выступил против запрета на въезд на Украину российских деятелей культурыи негативно высказывался об идеях СБУ запретить сериал «Сваты» на территории Украины. То есть, проявил себя интеллигентным человеком (не чуждым корпоративной солидарности) с собственным мнением.
Моя личная благодарность Зеленскому – только из-за его крестового похода в президенты (простите, архангелогородцы, за аналогию с Донским… на Украине всё гораздо круче) я посмотрел, что творится на украинском телевидении. И положительно обалдел… не от качества, от творческого многообразия и политической палитры. Там сейчас всё, как у нас в 90-х – телеканалы принадлежат противоборствующим олигархам… но как же это полезно для телевидения в целом, особенно для зрительского интереса.
«Вечерний квартал» Зеленского просто восторг! Как они там виртуозно мочат всех, не взирая на звания и ранги… и своих, и наших, и американских. Помните шоу «Куклы» на НТВ, прикрытые с уходом Ельцина? Так вот, они отдыхают, у «Квартала» всё намного острее. Как известно, смех – страшное своей остротой оружие, особенно в преддверии избирательной кампании. И власть ничего, терпит Зеленского, ей просто некуда деваться. А при украинском раскладе, когда кандидатов за гланды и разрыв между ними в считанные проценты, такая передача, которую смотрит минимум полстраны, может сыграть роль дубины по голове что Порошенко, что Тимошенко.
Как, комик во власти?! Сразу вспоминается Рональд Рейган, киноковбой, которого политологи называют вторым по эффективности президентом США ХХ века после Теодора Рузвельта. Или губернатора Калифорнии Арни Шварценеггера. Или нашего банного мужика во главе Алтайского края. Впрочем, с последним проблемы… рано ушёл, поэтому не успел всё окончательно развалить. И это в России, всё-таки середина нулевых была временем экономического подъёма, роста нефтяных цен и централизации власти. А Украина, сами знаете, того и гляди на три части развалится.
По крайней мере, о президенте Зеленском твёрдо говорят одно – он уж точно остановит войну в Донбассе. Если захочет (добавляю я уже от себя)…
У Владимира Зеленского есть своя партия «Слуга народа», названная опять же по одноимённому популярному сериалу. Когда смешно, тогда не страшно… ну а дальше?
На Украине кричат хорошо нам знакомое – хотим новых лиц в политике, хотим свежей крови. Опасность (не только для них) в том, что вот такие весёлые Робин Гуды в силу своей неопытности и политического романтизма могут оказаться марионетками в руках прожжённых циников. В кукловоды к Зеленскому уже приписали Коломойского… может, это контрпропаганда, а может и нет. Пока Владимир резко отрицает подобные порочащие его связи… ну, так и Путин никогда не афишировал, кто его за ручку привёл в Кремль. По крайней мере, даже осветителям понятно, что на деньги с кино- и телепроектов в президенты не избраться, тут нужны более солидные финансовые вливания.
Если говорить о курсе президента Зеленского, который он лично недавно озвучил в интервью «украинскому Познеру» Дмитрию Гордону, то его можно охарактеризовать как либеральный с упором на евроинтеграцию. То есть, такой же, с каким на выборы идут его основные конкуренты – без лишней крови, но и без запрета гей-парадов. Антирейтинг у Зеленского самый скромный, шансы его растут чуть ли не арифметической прогрессии.
И тут нельзя не учитывать ещё одного важного выборного фактора. Проголосовать за комика… да хоть за Чарли Чаплина… в сознании простого избирателя всегда будет являться протестным голосованием. При том состоянии, в котором сегодня находится украинская политика, это дополнительная мотивация – показать им всем дулю.
Но если он действительно победит… Сомневаюсь, что отношения между нашими странами сразу улучшаться. Владимир Владимирович ещё может представить себя на переговорах с Юлей Тимошенко… было и не раз. Но с тем, кто ещё недавно смешил в КВНе… боюсь, наш президент не переступит через себя.
А вдруг?
Федеральные новости
Курилы: Своей земли вершка не отдадим?
У нас снова заговорили о передаче (возвращении?) Японии Курильских островов, аннексированных СССР в 1945 году в качестве трофея за победу во Второй мировой войне. Они к японцам тоже не за просто так попали – по Потсдамскому мирному договору как результат проигрыша в Русско-японской войне. Такая, видно, судьба…
Я ещё в школе был поражён, узнав, что между нашими странами до сих пор не подписан мирный договор. То есть, формально мы находимся в состоянии войны. Что очень опасно по рассказам моего отца, отслужившего до войны год на советско-японской границе (была такая по Амуру). Говорил, они по жестокости гестапо фору дадут… представляете?
И при этом мы к японцам относились с огромным сочувствием – бумажных журавликов девочке, умирающей от лучевой болезни, посылали (не помогло). А ещё с восхищением – их техника, особенно электроника, по определению считалась лучшей в мире. Да и вообще – по СССР ходили слухи о том, что японцы у нас скупили все топоры из-за одних только деревянных топорищ, ибо со своим лесом у них кисло. Вот такие рукодельники…
Сейчас вспоминаю, что из всех капиталистических стран Япония нам казалась наиболее социалистической… их даже американцы угнетали (Окинава). А уж Акира Курасава… практически наш режиссёр.
Наверное, поэтому, когда в Перестройку начались разговоры об изменении политической карты мира, вопрос о передаче четырёх Курильских островов Японии стоял одним из первых. На эту тему в КВНе начали шутить ещё в конце 80-х, обыгрывая «курил – не Курил». В 92-м по телевизионным делам попал на Камчатку. Завёл с местными разговор о передаче островов. Те возбудились – не надо им Курилы отдавать… делать там япошкам нечего… пусть нас забирают! Недавно переписывался с людьми оттуда, говорят, настроения мало изменились… представляю, какие на Сахалине.
Но это народные настроения. Что касается правительства, то до начала нулевых такая передача была вполне реальна. Лично мне в те годы казалось, что вопрос в размере отступных… никак в цене сойтись не могут.
Но вот пришёл другой президент, сразу объявивший себя собирателем земель русских. Японцы продолжают дуть в ту же дуду – без Курил никаких улучшений, никакого мирного договора. Наши в ответ сурово… да вот, из Итогов от 2 июля 2012 года о визите Дмитрия Медведева на Кунашир - Там же, как нарочно, ему был задан провокационный вопрос - что, не сдадим наши Курилы япошкам? Медведев на фоне мрачного Тихого океана (так по телевизору показали) ответил с таким же мрачным сарказмом в стиле - а ху-ху не хо-хо? Мол, так можно и всей Россией пробросаться, с какой стати. Тут вспоминается известная история с советским министром иностранных дел Громыко, заслужено получившего среди дипломатов прозвище «мистер Нет», которого спросили - почему СССР так держится за крошечные острова, когда другой земли девать некуда, вон, заросшая стоит? И получили в ответ - потому и стоит, что ни пяди своей не отдадим.
При любом другом вопросе такое жёсткое заявление тянуло бы на политическую сенсацию и серьёзное ухудшение двухсторонних отношений. Но только не с Курилами, по ходу, японцы сами не верят, что эти камни к ним когда-нибудь вернутся. Точнее, не верили…
Смотрите, как отвечает Дмитрий Песков, говорящий рот Путина, когда самому главе государства недосуг, о возможности такой передачи – Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил. О чем договорились Путин и Абэ? О том, что они будут искать такую формулировку, которая устроит народы двух стран и поможет им разрубить этот гордиев узел. Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно. Каким образом — ответ будет дан в ходе кропотливой работы. Но итогом этой работы должно стать решение, которое никоим образом не нарушает интересы нашего населения.
То есть, никаких уже «ху-ху не хо-хо», никаких стратегических интересов и урона государственного престижа, вопрос отдан на откуп самим курильчанам.
Кто такие эти курильчане? Мужественные люди, живущие не в самом комфортном климате при транспортной недоступности – один теплоходик с Сахалина два раза в неделю - и, соответственно, высокими ценами буквально на всё (логистика, ети её). Одно из немногих мест в России, где до сих пор сохраняется товарный дефицит – небогатые курильчане живут при голых стенах без обоев, которые там в дефиците. Предметом крутой роскоши считаются оконные стеклопакеты. Часто возникают проблемы с горючим… ну и так далее.
Лучше всего чувствуют себя тамошние военные – их зарплаты с учётом всех надбавок в среднем превышают 100 тысяч рублей даже у младших офицеров. Что касается штатских, то тут разные сведения. Кто-то пишет о психологии вахтовиков и перекати-поле, кто-то наоборот о патриотах своей курильской земли… всё зависит от политической ориентации каждого отдельного СМИ. Лично я судить не берусь, сам не побывав, вполне допускаю, что у местных сильна мотивация защитников последнего пограничного форпоста своей страны.
Впрочем, не исключаю, что в момент Икс, когда будет решаться вопрос покидать острова или оставаться под японцами, всё решит меркантильный интерес – какие условия предложит новая администрация. Каково живётся на остальной территории РФ, курильчане более-менее в курсе, так что есть, с чем сравнить.
А что им могут предложить? Ну, новые благоустроенные дома со всей упаковкой. Новые праворульные машины, допускаю, что бесплатно. Зарплаты японские. Но за это такую же пахоту… чтобы не развращать завезённых из Токио-Йокогамы специалистов. Потянут наши… да и захотят ли за любые деньги вкалывать по-японски? Вопрос.
Однако давайте смотреть реально. Чтобы передать кому-то иностранному даже кусочек своей скалы, где проживает парочка отшельников, но с российским гражданством, у Кремля должны быть очень серьёзные резоны. Типа изменения всей внешнеполитической и оборонной доктрины, вечный союз с самураями, а не ежеминутные интересы лишний раз позлить Вашингтон, уведя у него из-под носа старого дальневосточного союзника. Есть такие планы у Москвы? Сильно сомневаюсь.
Далее надо будет объяснить собственному народу, почему отдаём свою землю и за что. Например, поднять уровень жизни всех россиян в два раза минимум. Есть такие деньги у Токио? Тоже сомневаюсь.
А ещё нужно учесть, что жить двум народам вместе совсем иное, чем симпатизировать друг другу через пролив. Народы с разной внешностью, культурами, ментальностью, мозгами… вообще всё разное. Нужен обеим нашим странам очаг межнациональной напряжённости? Разве что ради новой, уже горячей войны и в без того не самом спокойном из мировых регионов, где разнимать влезет амбициозный полуторамиллиардный Китай.
По факту Кремль получает от подобной сделки один сплошной геморрой. Да и Япония не слишком много… разве что укрепление национального самосознания. Но так ли оно нужно на фоне перечисленных материальных потерь?
Понимают это в Токио? Уверен, что да… просто возврат Курил – стопроцентная фишка в устах любого нового премьер-министра, которые там регулярно меняются.
Тогда зачем это Путину? А он сам ничего не говорил… зато явно испытывает иезуитское удовольствие, наблюдая за возникшем от одной его недомолвки шухером.
Так что продолжаем вкушать суши и учим китайский… (последнее было шуткой).
Региональные новости
Архангельская область: Один раз в году
Меня зовут на встречу с губернатором один раз в год. Большего, наверное, мы с ним не заслужили (летом автора забыли пригласить)…
Это наша третья встреча. Кажется, её организовывали мои персональные недоброжелатели… с расчётом на то, что в Арктический зал Научной библиотеки САФУ Черток уж точно не доберётся. А я всех перехитрил, приехал на личной инвалидной коляске, в домашнем автопарке и такая имеется.
В данной ситуации сам бог велел задать вопросы по доступной среде. Но не стал. Смысл… если тот же САФУ не пускает на свои спортивные объекты инвалидов-колясочников (об этом здесь)? Причём спорить могу – если кого за постыдный инцидент и наказали, то только вахтёра.
Поэтому решил спрашивать о глобальном, касающемся всех, а не только маломобильных граждан (слово-то какое… тьфу!).
Вспомнил, как весной 2003-го снимал фильм «Семь – счастливое число губернатора Ефремова». И ведь действительно, седьмой год правления Рыжего императора начинался для него самого ничего себе. ЮКОС в область просился вместо ЛУКОЙЛа, австрийцы (что с АЦБК) с поклоном, алмазами вот-вот область завалят, Мезенская синеклиза вот-вот нефтью забьёт, международные презентации, кинофестивали, «Водник»-чемпион, сам в большом кино снялся. Ну, и соответственно мажорный тон интервью с приятной глазу картинкой.
Откровение наступило уже осенью, когда народ отказал в думском доверье его ставленнице Тамаре Румянцевой, назло проголосовав за Крупчака (об их сложных межличностных отношениях знал каждый кондуктор). В вину губернатору ставили как раз то, чем он искренне гордился – кинофестивали, презентации, спортивные успехи, экономические прожекты, его самого на экране и в телевизоре. Приговор был вынесен во втором туре губернаторских выборов…
Но вот урок на будущее – не прошло и двух лет, как об Ефремове стали вспоминать, вздыхая, ибо получили возможность сравнить с тем, что пришло к власти после него (безликое кисломолочное). И по кинофестивалям заскучали, какое-никакое, а оживление в северных буднях, и о победах «Водника»… взамен-то ничего не получили. А уж сейчас, кого ни почитаешь, Антоныч был самым лучшим, самым дельным, самым оптимистичным.
При Орлове к нам вернулись кинофестивали, причём (моё частное мнение) в улучшенном формате. Алмазы, вроде, добываются, возможно, не в ожидаемых объёмах (и не того качества, слышал такую версию). Синеклиза оказалась мыльным пузырём… ну да бывает. О перспективах «Водника» страшно загадывать… но команда остаётся отрадой местных фанатов, что вполне нормально для неолимпийского вида спорта. Остаются международные презентации…
…о них я и спросил главу региона, который как раз разменял 9-й год правления. И завернул похитрее, начал с кинофестиваля, на закрытии которого Игорь Орлов намекнул, что Архангельская области в перспективе может стать неплохой съёмочной площадкой («продюсер Угольников под будущие съёмки у нас подходящую деревню ищет»), и через это вышел на презентации. Мол, сами съёмки нам больших финансов не принесут, разве что с размещения, кормления-поения съёмочной группа, но ведь есть инвестиции в имидж Поморья. Зритель будет смотреть наши красоты на экране, вдруг их увидит потенциальный инвестор? Ну, а уж к иностранцам нам самим придётся ехать, как сделал Ефремов со Швейцарией. Не знаю, пришло ли нам что-нибудь с той поездки… но попытка засчитана.
Вот клянусь, никаких вопросов заранее в пресс-службу обладминистрации я не посылал. Орлов, между тем, сказал очень правильную фразу – «тут главный принцип – не навреди». То есть, исполнительная власть должна очень деликатно подходить к вопросам, где большего могут достигнуть бизнесмены (в одном случае), гражданское общество (в другом) или энтузиасты (в третьем). Например, на тот же кинофестиваль «Берегиня» из областного бюджета можно было выделить одну сумму, а через президентский грант да на Arctic Open она выросла в разы (конкретных цифр специально не пишу, чтобы ни у кого слюна от зависти не закапала). А прошёл фестиваль, съехались киногости со всего мира… и уже американский режиссёр хочет у нас снимать. Шведы хоккейную команду собираются привезти, да не в Архангельск, а в Устьяны (где Буторин заправляет). Мечтали о народной дипломатии – получите!
Вообще-то я иносказательно интересовался тем, откуда в нашу область могут прийти деньги. Однако, как оказалось, не все об этом мечтают. Коллеги из ИА «Эхо севера» задают прямой, как лом, вопрос - по мусору область работает с москвичами, торговые сети у нас в основном федеральные, «Водоканал» ушел под концессию (кстати, тоже москвичей). Похоже, что регион находится под внешним управлением… как по-вашему?
Губернатор начал доходчиво объяснять, что образование у нас финансирует федеральный центр, здравоохранение — федеральный фонд обязательного медицинского страхования, таможня у нас российская, — это тоже все внешнее управление? На самом деле, можно было обойтись одним – а что делать, если свои не тянут? На всю область три по настоящему успешных производства с объёмами, которыми можно гордиться – АЦБК-КЦБК-УЛК (ВПК я по понятным причинам не беру, ибо он тоже не наш, хотя в нём работают наши), всё остальное мелочь пузатая. Кто виноват, что местные торговые сети не выдерживают конкуренции с федеральными, любой командно-административный окрик положит конец рыночной экономике и отразится на кошелке покупателя. «Водоканал»… у кого-то есть деньги на его модернизацию, даже на банальную штопку сетей? Когда я в 90-м приехал в Америку, то натурально впал в ступор от количества изделий made in Chine, оставлявших процентов 90% товаров провинциального ТЦ… и никто там не рефлексировал по поводу китайской экспансии.
Кстати, отвечая уже на другой вопрос, губернатор сказал, что дружить лучше с сильными, то есть, с москвичами. Краем глаза видел, как кое-кого из молодых коллег передёрнуло. Так ведь речь не о дворовой дружбе… губернаторский удел дружить с теми, с кем выгодно. На работе, естественно.
Я потом тоже затронул вопрос нелёгкой губернаторской доли. Вспомнил, как на своём первом брифинге Игорь Анатольевич сказал, что очень серьёзно относится к своей единороссовской партийности, берёт в этом пример с отца-коммуниста. Но тогда он только-только вступал в государственную должность. Помните, пару лет назад сразу после нового года Архангельск завалило снегом по самые небалуйся? Хозяин города в это время был в Москве на политсовете. Я потом спросил Годзиша – а послать всё и вернуться, разделить с горожанами проблемы, возглавить уборку? Игорь Викторович только тяжело вздохнул…
Вот и Игорь Анатольевич ответил в том же ключе – это наш крест. Но пояснил – такие партийные тусовки полезны при налаживании нужных связей. Когда в стране практически всё подмяла под себя одна партия… не поспоришь.
Не я один задавал Орлову отвлечённые вопросы. Вот «Баренц-регион» (до сих пор недоумеваю, что за СМИ такое) спросил – верующий ли вы, и как относитесь к словам Лермонтова про «божий суд, что недоступен звону злата». Задано было таким протокольным тоном (как одна Доильницына умеет), что хоть сразу увольняйся.
По первому вопросу – я бы послал, ибо это очень личный интимный вопрос. Наш глава региона более интеллигентен и объяснил, что крещён в раннем детстве и относится к этому весьма серьёзно. Честно говоря, я не очень понимаю, как истинная вера может сочетаться с партийностью… причём с любой… ну да не моё это дело.
Что касается суда и злата. Губернатор также иносказательно ответил - ему не стыдно за свои дела перед своими детьми и внуками. Ну, а в сущности – для чего ещё мы, мужчины, живём и работаем? Всем по любому мил не будешь, перед своими детьми и отношение президента вторично.
Но то, что я написал, лишь малая часть понедельничного действия. Арктический зал САФУ напомнил присутствующим декорацию к рязановскому фильму «Гараж»… разве что движущихся рыб не хватало. Ну и настрой соответствующий – меланхолично-скептический.
Как и ожидалось, основным лейтмотивом встречи стало размещение на территории региона экотехнопарков. Большинство собравшихся не видят (или не догоняют в силу своей профессиональной малопригодности) политической составляющей во всём поднятом шуме, переубеждать таких не имеет смысла (и так много пишу на данную тему). А вот губернатору пришлось… в который раз… про острую фазу.
Я потом читал отчёты других изданий. Странно, что никто не акцентировал внимание на губернаторских словах о том, что 6 миллиардов рублей, которые Москва обещает региону за утилизацию своего мусора, уже распределены по бюджетным статьям. Это в очередной раз подтверждает мои выводы – вопрос об экотехнопарках на территории Архангельской области давно и окончательно решён на самом верху властной вертикали. А оттуда, как мы знаем, мало обращают внимание на суету внизу. При губернаторе Орлове или при другом… без разницы.
Вот мы и вышли на второй главный вопрос встречи, о возможной отставке. Игорь Анатольевич успокоил – собираюсь баллотироваться на новый срок, минимум ещё семь лет с вами, а там, глядишь, и домик прикуплю. В зале жужжание – во даёт.
И опять же от непонимания текущей ситуации. Губернатор ясно сказал – всё будет зависеть от народной поддержки и мнения президента. Что в данной ситуации первично, даже я затрудняюсь сказать… если Путин по опросам имеет такой рейтинг доверия, как нам рисуют, значит, люди (избиратели) априори должны поддерживать выдвигаемые им кандидатуры… а как иначе?
Впрочем, в данной конкретной ситуации могут быть нюансы. В той же битве за мусор, где глава государства явно занял место в партере – наблюдает, какая сила победит. Что вполне объяснимо – схватка же идёт между его вероятными преемниками, и скипетр власти будет передан в руки победителю.
Не думаю, что губернатор Орлов падёт жертвой борьбы этих сил, но его профессиональное будущее может быть скорректировано. Речь о переводе в правительственные структуры, о чём все только и пишут.
Но может быть в точности наоборот. Известно, как Владимир Путин не терпит стороннего давления при принятии подобных кадровых решений… особенно, когда давление исходит с самого низа. И, чем больше нарастает протестная волна в Архангельской области, тем больше укрепляется положение Игоря Орлова как губернатора. Поэтому не стоит воспринимать перенос Арктического форума из Архангельска в Питер в форме приговора местной исполнительной власти, для сегодняшних людей в Кремле такое решение вполне естественное… даже припоздавшее (вспомните, откуда они сами).
Однако, что касается третьего срока… могу вам подсказать – следите в наступившем году за перемещениями в информационной структуре правительства области. При теперешнем её составе на выборы идти бесполезно… впрочем, это частное мнение автора.
Ну, а общее впечатление о встрече… меня убила убогость сегодняшнего журналистского корпуса. Даже внешняя, как написала моя приятельница, наблюдавшая за пресс-конференцией - …посмотрела и поняла, что я зря надевала сегодня красивый греческий свитер а-ля Виктория Бэкхем и шикарные брюки с модными башмаками... Можно было прийти и в домашних штанах и футболке: я была бы стильнее всех собравшихся (не считая тебя). Реально как-то все убого...
Но это уже чисто корпоративная проблема, не имеющая к власти прямого отношения…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD