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Игорь Орлов: «Я присматриваю себе здесь домик». Глава Архангельской области о своих планах на будущее

На сегодняшней пресс-конференции с губернатором Поморья, которая традиционно проходит в 10-х числах января (Игорь Орлов был назначен на должность президентом России как раз в этих числах), сразу несколько вопросов касались его планов на будущее. С намёком на острую ситуацию вокруг мусорного проекта, когда в ряде СМИ и особенно в соцсетях снова активно муссируется вопрос о его якобы скорой отставке.

Ранее Игорь Анатольевич отшучивался, что терпеть его придется до осени 2020 года, то есть, до окончания второго срока полномочий (напомним, в 2015 году он был переизбран уже прямым голосованием). Сейчас он уже говорил о семилетке (как минимум).

«Я имею конституционное право  участвовать в следующих губернаторских выборах и не собираюсь от этого отказываться. Я еще не выполнил всех задач, поставленных передо мной президентом… да и самим перед собой. Окончательно вопрос о моем участии будет решать глава государства… и избиратель Архангельской области, если буду чувствовать его поддержку».

«Мне часто напоминают о моем неместном происхождении, о недвижимости в Калининграде, - отвечал Орлов на вопрос о своих более дальних планах. – В Архангельской области сегодня живут мои дети и внуки (в последнем случае речь идет о семье старшей дочери главы региона – прим. редакции), мы с женой тоже задумались о покупке собственного жилья. Квартиру не хочу, думаю об уютном домике на природе… но цены кусаются. Однако поиски продолжаем…».

Также Игорь Орлов подробно рассказал журналистам о нюансах горячей мусорной темы, о поиске инвесторов под различные проекты, об отношении к собственной партийности и о многом другом (пресс-конференция длилась два с половиной часа).

Подробности и размышления на тему бренности губернаторского бытия читайте в ближайшем выпуске Итогов недели (20 января).

14 январь 15:56 | : Горячая тема / Политика

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