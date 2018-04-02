Итоги недели с 25 июня по 1 июля 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Небольшая перемена – партия Дмитрия Гудкова подозрительно напоминает новый проект Кремля;

- Ты кто такая – депутаты Госдумы отчихвостили известную писательницу;

- Уходящее будущее – молодёжи Поморья надоело, что за её счёт чиновники делают карьеру.

Федеральные новости

Политика: Новые правые

Нет, не футболом единым жива страна. Хотя, казалось бы…

Казалось бы, проигрыш 0:3 Уругваю должен был поставить всё на свои места. Мы и более слабосильным в своей истории проигрывали (Уругвай, на секундочку, дважды чемпион мира… когда-то), но уж слишком громко кричали о двух своих первых победах, щёки надували… вот и лопнули.

Нет, я не буду заниматься конспирологией и искать нити договорённостей с саудитами и египтянами. Мир глобален… с любой страной что-нибудь да найдётся. Я просто взял себя в руки и посмотрел матч, практически уверенный в нашем проигрыше. Нет, отрицательные флюиды в экране не пускал, они всё равно бы не разбили защитный барьер из надежд российских болельщиков.

Наши футболисты всё сделали сами. Это была всё та же безвольная команда, где играет на результат парочка игроков и не более. Вы спросите, почему же с Саудовской Аравией, с Египтом всё получалось? А вы посмотрите на тренировку российской сборной - там тоже ударчики получаются самый сок. Но совсем другое дело, когда тебе мешают прицелиться профессионалы. Мы разгромили детсадовцев и нарвались на старшеклассников. Следующие – студенты-испанцы. На этом, уверен, будет стоп. Самое время продолжить дискуссию – на что были потрачены миллиарды.

Примета этого ЧМ – часть российских болельщиков вздохнула, что Россия явно не пойдёт дальше одной восьмой. Не то была реальная опасность, что на фоне всеобщей футбольной эйфории и победного патриотизма правительство нам всунет ещё парочку непопулярных законопроектов. Каких? В интернете шутят насчёт возвращения крепостного права. Я, кстати, только за… на условиях реституции.

Кто в нашей стране за всё в ответе по партийной линии? «Единая Россия» - сама вызвалась. Тут самое время… ОНИ и воспользовались.

Дмитрий Гудков (который младший), как мы помним, начинал в эсерах. Кто-нибудь будет спорить, что «Справедливая Россия» лишь слегка полевевшая родная сестра России «Единой»? Нет? Ну и слава богу.

Но в случае с семьёй Гудковых что-то пошло не так. В какой-то момент оба, отец и сын, взбрыкнули и пошли вправо от линии партии. Настолько, что прямиком в СПС, если бы таковая ещё дышала. А раз нет, то надо создавать что-то своё. Вот и…

Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, который намерен побороться за кресло мэра Москвы, избран председателем партии "Гражданская инициатива". Решение принято на съезде партии…



Что такое из себя эта «Гражданская инициатива»? Одна из мини-партий праволиберального толка, возникавших (и возникающих) на обломках некогда проходного Союза правых сил. До Гудкова в ней лидером был Андрей Нечаев, симпатичный (лично мне) увалень гайдаро-чубайсовского толка. Но не пассионарий. Уверен, отдал бразды правления шустрому и напористому Гудку с облегчением.

А тот выкинул новый фортель – в тот же день съезд партии принял решение о переименовании «Гражданской инициативы» в «Партию перемен». Ту самую, которую они задумали с Собчак после её судьбоносной встречи с президентом. Где Путин вполне мог сказать той, что когда-то ему все колени изъелозила (сам рассказывал) – спасибо тебе, Ксюнчик, за участие в нашей постановке… хочешь поиграться в политическую жизнь – играйся. А что? Кремлю нужна, если и не полностью управляемая, то внятная и просчитываемая правая оппозиция (сколько создать пытались!), а то ПАРНАС эту роль совсем проваливает.

Это мне так кажется. Гудкову-младшему своя партия нужна для червового похода в мэры Москвы. Ксю себе позволить такого не может… это как из горсовета уйти баллотироваться в старшие по подъезду - сразу падение рейтинга. Кремль вполне может позволить себе понаблюдать, сколько столичных хлыщей готовы проголосовать за новых правых («Чубайс, дай порулить!») и сделать соответствующие замеры на будущее. Ну, а дальше будем поглядеть…

Опять же драйв. Сейчас у тех, кто у власти, рейтинги так себе – на них вешают и пенсионную реформу, и подорожание бензина, и проигрыш в футбол. Да-да, дождитесь игры с Испанией, когда умрёт последняя надежда России, и вы сами услышите – разве мы за такой результат в марте голосовали?! Но сколько можно играть в поддавки с Зюгановым-Жириновским… так последних зрителей растерять недолго.

Там сейчас что-то с прохождением муниципального фильтра, вроде бы, открытого гея Антона Красовского не просеивают. Вот и будет нам сигнал – если Гудков проходит, значит, мои выкладки верны. Тем более что предвыборный штаб действующего Собянина возглавил главред «Независимой» Константин Ремчуков, а у него имидж чуть более спокойного, чем коллега Мурадов из «Новой».

Ещё примета. В апреле «Единая Россия» ясно дала понять, что не допустит Гудкова до мэрских выборов. А он всё равно идёт, значит, что-то знает. Ведь не Древарх ни разу, согласитесь.

К слову, название «Партия перемен» вполне соответствует сегодняшним настроениям части общества. Например, мой старший прекрасно видит, что при существующем политическом раскладе родители живут ничего себе… по крайней мере, вписались (я ему подробно рассказывал, каково оно при социализме). Однако его аргумент – да я при Путине родился… надоело. То есть, хочется чего-то нового. Но не настолько глобально, как в Перестройку (помните, Цой призывал). Значит, с этим слоем будущих избирателей можно и нужно работать… ведь все эти «наши» да «гвардии» сами засохли по причине своей искусственности. А молодым хочется натуральности, искренности… все мы через эту химеру когда-то проходили.

Дмитрий Геннадиевич относится к классу так называемых «политических сынков». Ну и что? Это его дополнительный плюс – компромат на него в Сети просто смешной. Не то что на папу Гену - когда-то сам писал о его сомнительном строительном рынке с криминальным уклоном. Но тогда Гудковы ходили в эсерах… будем считать, что раскаялись и очистились. Разбираться же в доходах от болгарского отеля «Palma» у лидера подающей надежды российской партии как-то совсем несолидно. Для автора, прежде всего.

А знаете, какой главный плюс у Гудкова? Представьте на его месте Николая Старикова - того самого, оголтелого, из «Великой России». Как политика нового типа, претендующего на… что-то там. Представили? Жутко стало?

Вот и я о том же…

Культура: Больше, чем писательница

От романа Людмилы Улицкой «Лестница Якова» исходит глубокое благородство! Это касается содержания, стиля, обложки книги, благодарностей. Всего, в общем! Благородства и чувства собственного достоинства (не имеющего, конечно, ничего общего с гордыней) не хватает всем эпохам, странам и культурам. Но их дефицит в современной России ощущается особенно остро и, пожалуй, даже трагично. В этом смысле «Лестница Якова» - это глоток свежего, живительного, а, может быть, и спасительного воздуха.

Так начинается последняя рецензия, которую прислал мой друг, профессор Дмитрий Несанелис, ровно за 10 дней до своей безвременной кончины. Человек-оркестр во всём, что касалось гуманитарных наук, он никогда не причислял себя к литературным критикам, брался за сей неблагодарный труд (много ли их читают) только в особых случаях. Улицкая как раз особый.

И для автора этих строк тоже особый. У меня совсем небольшой список писателей, чьи произведения я прочитал ВСЕ… Улицкая в него входит.

И уж совсем короткий список любимых писательниц. Всего три. Среди них Улицкая (ещё Дина Рубина и Ксения Драгунская).

Да, Людмила Евгеньевна писательница не совсем женская, в ней есть мужское начало (понимайте, как хотите). Но по мне, пусть лучше будет мужественной писательница, чем женственным писатель.

Улицкая давно не в простом положении, куда загнала себя по своей же воле. Тем, что крестилась. У евреев это считается сродни предательству. О, этот извечный спор, что для них первично – национальность или вера. То есть, для России Людмила Улицкая – еврейка (со всеми вытекающими комплексами антисемитизма у её критиков), в Израиле – отступница, чужая.

Мне, как агностику, эти разборки побоку. Скажу одно – человек, умиравший от рака, знает немножко больше простых смертных. А победивший его имеет право на большее. Улицкая точно имеет. Её выбор.

Иногда у писателей берут интервью. Чаще у тех, кто высказывает оригинальные суждения, читать обожателей власти быстро надоедает даже цензорам. Случается, что среди интервьюеров попадаются те, кто не пышет любовью к России в целом и к её власти в частности. Раньше такого просто бы не напечатали, но в век безграничности интернета приходится мириться и хоть как-то реагировать.

Из Евтушенко – Поэт в России больше, чем поэт. Так вот, решительно заявляю – писатель в России никак не меньше. Те, кто жил в советские времена, должны помнить, в любой интеллигентной семье какой-нибудь самиздат да хранился. Хотя бы булгаковское «Собачье сердце», хотя бы «Гадкие лебеди» Стругацких. Если найдут – пальчиком погрозят. А вот за фотокопию Солженицына могли и посадить (и, кстати, сажали). Причём в то время, когда самих писателей сажать было уже неприлично - их высылали за рубеж с лишением высокого звания советского гражданина. Представителей других профессий – да сколько угодно - для них специальный политлагерь в Мордовии держали. А этих, себе дороже, шум за бугром поднимется не детский. Сколько так литературы спасли… хоть за это спасибо.

Если СССР и не родина самиздата, то его самый большой заповедник с кормушками на каждом дереве. Сейчас не то, перестройка сразу же уничтожила питательную среду для нелегальной литературы – печатай, что хочешь, лишь бы не противоречило уголовному кодексу. Но недовольные действующей властью всегда были и всегда будут, а среди пишущих людей их особенно густо. В 90-е это в основном были литераторы прокоммунистической ориентации и национал-патриоты. Тот же Проханов, которого до сих пор зовут на ток-шоу не только как почти живого классика, но и пугалом по возвращению прошлого.

В нулевые диспозиция поменялась, в список неугодных чаще попадают либералы прозападной ориентации. Да ещё суперпопулярные. Например, Борис Акунин. Здесь его издают и переиздают, но предпочитает он жить не здесь… от греха. Что даёт ему возможность говорить всё, что думает, не обращая внимания на реакцию сверху. Ибо право на безбедную жизнь он заслужил собственным талантом, знаниями, трудолюбием… и больше нихрена никому не должен («мастера культуры многим обязаны своему народу»).

Ну так вот, Улицкая дала интервью Гордону. Понимаю, вы запутались в этих гордонах, поэтому уточняю – украинскому. Которому, чем острее, тем круче, рейтинг выше.

Соответственно, и вопросы. Спросил профессионального биолога (Л.Е. – выпускница биофака МГУ) про ген рабства. И вот каков был её ответ: Ген рабства, конечно, не существует. Но дело в том, что мы все - человеки - мы относимся к стадным животным, а у стадных животных есть врожденное качество - подчинение. В стаде всегда бывает вождь, хозяин, распорядитель. И это все, на самом деле, придумано для выживания стаи. Поскольку мы унаследовали от наших биологических предков очень многие качества и ряд социальных качеств, то и у современного человеческого общества есть такая склонность - подчиняться вождю, хозяину, жрецу... Эта фигура "главного человека" всегда существовала и существует с самых древних времен. Так что это - биологическая склонность.



Видите, о России ни слова. Но наши приняли на свой счёт. И я бы принял. Потому что ещё в школе мама объяснила: «Представь себе, крепостничество закончилось чуть больше столетия назад, бабушек-дедушек этих членов и генсеков ещё пороли на конюшне». И всё вставало на свои места.

Ещё раз – в полной расшифровке интервью Улицкая ни разу не употребляет слов «Россия» или «россияне», всё в контексте бывших республик СССР. То есть, и Украина тоже. Звучит «наши»… но поди пойми, кто имеется в виду при её национальном наборе».

Тем не менее, официальная Россия обиделась. Как совсем недавно обижалась на Серебрякова, Макаревича… на всех тех, для кого страна и власть – это не только пятый гол в ворота Саудовской Аравии.

Сажать деятелей культуры за их мысли в наше время тем более не принято. Лишать российского гражданства… просто глупо, у каждого может оказаться ещё парочка иностранных. Влезать в открытый диалог с актёрами-писаками… не по кремлёвским понятиям.

Для этого специально обученные бультерьеры есть. Виталик Милонов - тот, из Госдумы, православнутый на всю голову радикал, сразу взялся за неубиенное – Улицкая, мол, нерусь, и нечего обращать на неё внимание. И тут же обвинил её в шовинизме… миротворец хренов.

Но этот депутат записной придурок, от которого только и ждут эпатажа. Такие в Госдуме тоже нужны – оттеняют более-менее вменяемых и проверяют на народе самые безумные инициативы на возбухнут – не возбухнут. Другое дело внук Михаила Шолохова Александр, тоже по случаю депутат. И он с полным правом стал сравнивать Людмилу Улицкую со… Львом Толстым. И вывел – нет, она не Лев. Тому всё было позволено, а ей нет. И старые как мир рассуждения на тему – у России собственный цивилизационный путь и нечего равняться на Европу. Хотя у Петра Первого было иное мнение… тоже авторитет вроде. Или подпоили голландцы русского царя? С них станется...

Делаю признание – я Льва Толстого читал не всего, многое через зевоту. А Улицкую всю, кое-что перечитывал.

Так кто для меня больший авторитет?

Региональные новости

Архангельская область: Всё тонет в фарисействе (Б. Пастернак)

Фарисейство – это свойство и вследствие этого поведение личности, при котором наблюдается двойной стандарт в моральной оценке окружающей действительности и поступков других людей

В минувшую среду Архангельское областное Собрание торжественно закрыло свой седьмой созыв.

Однако перед прощальным банкетом пришлось немного поработать. Единороссы мужественно отбивали желание оппозиции обсудить пенсионную реформу, объясняли – не время ещё. И правильно, кстати, делали… я читал, что в Ярославле одного торопыгу за такое сняли с партийной должности… а у Виктора Новожилова всё впереди.

Причём автор уверен, судьба пенсионного возраста будет решаться не письмами, не в кулуарах, а на уличных акциях протеста. Правительство просто проверяет народ на терпимость – готовы верёвки и мыло с собой приносить или стоит подождать ещё немного.

Я, собственно, иного и не ожидал. Партия власти поставлена в… известную позицию между дисциплиной и личной совестью. Говорить аргументы «за», значит, потерять надежду когда-либо пройти по одномандатному округу (а партийных списков на всех не хватает). Выступить против просто не приучены, большинство единороссов выдрессированы ещё в КПСС голосовать по разнарядке (желательно списком). Тут и рта лишний раз не откроешь, но и тухасом особо не повиляешь. Не мычать же, как школьники, объявившие бойкот вредной училке.

Кстати… школьники. Это же наше будущее. О нём и решили допросить главного в областном правительстве по молодёжным делам Ивана Дементьева… самого человека нестарого.

Это по возрасту… а по полёту мыслей? Работа с молодёжью в его интерпретации сводилась к конференциям, обсуждениям, форумам… кейсам-пейсам… воспитанию патриотизма. Свидетели рассказывают, что докладчик быстро выдохся. И уже соглашался, что минимум 25 % нашего будущего видит своё будущее за пределами региона. От себя добавлю – а часть из этой четверти смотрит дальше, за пределы страны, если судить по настроениям в компании моего старшего сына. Причины? Если одним словом, то – бесперспективность.

И я бы из этого трагедии не делал. Активная часть населения планеты Земля вообще склонна к миграции, нашей стране ещё повезло, что нигде, кроме как в ней, на русском не говорят. Мы переживаем, что падает численность населения региона… а кто сказал, что оно должно расти? Вообще-то, природа способна к саморегуляции, и я отношусь к тем, кто верит – рынок всё отрегулирует сам, на него должна ориентироваться капиталистическая экономика.

А ещё я вспомнил себя на месте Дементьева. Да-да, когда-то Черток вступил в комсомол (последним в выпускном классе). Уже на «Мосфильме» ради характеристики во ВГИК пришлось повесить на шею хомут культмассового сектора операторского цеха. Там тогда, как, впрочем, и сегодня, главным было правильно отчитаться. Через год на отчётном-перевыборном я объяснял:

- Предлагаю пойти на экскурсию в музей Ленина – ни одного желающего. Предлагаю коллективный поход в пивную «14 павильон» - все «за», но, говорят, не по комсомольской линии. А так работа велась… активная.

Все посмеялись в кулачок и… меня не переизбрали. И во ВГИК я не поступил в тот год, все остались при своих.

Прошло почти 40 лет. Вот я и думаю – а молодёжи нужны все эти форумы-конференции, патриотическое воспитание? Может, её интересует пиво-рок-н-ролл, как нас. И чего тогда приставать? Для галочки?

Когда-то перестроечный документальный фильм Юрия Подниекса «Легко ли быть молодым?» буквально перевернул представления советского народа о собственных детях – оказывается, они не БАМ строить хотят, а пить-петь-трахаться (из песни слова не выкинешь). И сейчас их желания недалеко ушли, просто стали более прагматичными. Не волнуйтесь, дяди-тёти из ЕР, какая-то часть из них обязательно к вам придёт. За карьерой. А на остальных можете не рассчитывать.

Насчёт бегства молодёжи из региона. Что бы там не говорили специалисты по рекрутингу о растущей популярности рабочих профессий, но по факту грядущее поколение выбирает офис (желательно собственный), а не цех Севмаша и сварочный аппарат. При этом не у всех в 18 лет хватает авантюризма (и баллов ЕГЭ) ловить за хвост птицу счастья высшего образования в Москве или Питере. Зачем, если в Архангельске есть вуз федерального значения…

Это в теории. На деле САФУ даже в рейтинги не попадает. И я бы, наверное, отмахнулся вместе с ректором Кудряшовой («кому нужен этот белый шум»), если бы не последние веяния – увольнения пожилых педагогов. Причём тех, кто оставляет след в душах студентов, действительно прививает любовь к своему предмету.

Да-да, речь о той же Галине Вениаминовне Поляковой, которую угораздило попасть в подлое время. Понятно, что не знаю её лично (сами мы не ме-е-естные), но слушаю рассказы, как замирали на её лекциях. Как она, артистично откинув голову, рассказывала студентам то, что они никогда сами не найдут ни в учебниках по предмету, ни в сопутствующей литературе. У них просто не будет времени… а человек ЖИЗНЬ на это положил.

Есть такое понятие – ШТУЧНЫЙ ПЕДАГОГ. Как тот киношный историк из «Доживём до понедельника». На такого сколько не равняйся, с этим даром родиться надо.

Моей 19-й школе (московской) повезло, в ней работал литератор подобного уровня. Легендарный Давид Яковлевич Райхин, один из лучших некрасоведов Союза. Ради учебы у него отселенцы с окраин Москвы в центр каждый день ездили. Это об уровне преподавания. А теперь о человеческом – за Давидом весь его предвоенный 10-й класс ушёл в ополчение. Знаменитый случай – он при всех дал пощёчину за сказанную пошлость сыну крупного нквдшного чина… и всё осталось без последствий – кто же покусится на легенду. К нему бывшие ученики приводили своих детей (мой случай), а потом и внуков (не довелось). Уверен, только благодаря ему я, оператор по профессии и состоянию души, смог начать писать, когда припёрло.

Конечно, у незнакомой мне Галины Вениаминовны нет такой автобиографии. Но как на её защиту встали практически все выпускники филфака ПГУ, и учителя литературы, и журналисты!

А те, кому не повезло у неё учиться, удивляются – она же сама не подала заявление на продление контракта! Так на это и было рассчитано. До людей просто донесли – с вами будем расставаться по формальным признакам, вы не все операционные системы в компьютере знаете. Как тонко… старая гвардия совсем не умеет унижаться и просить за себя… встать грудью за ученика другое дело. Это же не кудряшовы… белку видно по прыжкам.

Да, я в курсе, что вуз федерального подчинения - что Москва скажет, то и сделает. Там в моде оптимизация… когда с водой выплёскивают не только младенцев, но и стариков. Но представьте, как подскочил бы рейтинг САФУ, если бы его ректорат громко и публично заявил – лучших педагогов в обиду не дадим, сами скорее уволимся. Не у Forbes подскочил, у абитуриентов, что кратно важнее.

До сих пор удивляетесь, почему молодёжь бежит с Поморья? Вы знаете, кому за это пенять…

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD