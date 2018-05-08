Подлое время. Из САФУ собираются уволить старейших преподавателей

Интернет-сообщество бьет тревогу – из САФУ увольняют преподавателей старше 70-ти. Есть законные опасения, что это не единичные случай, а система – их места займут бездарности, которые по гроб жизни будут благодарные руководству вуза за такую милость.

В данном конкретном случае, речь идет о Галине Вениаминовне Поляковой, преподавателе русской литературы, о которой ее бывшие студенты отзываются исключительно в превосходных выражениях. Как о человеке, научившим их любить свой предмет, понимать его, без чего невозможна профессия филолога.

Запись в социальной сети ВКонтакте: "На кафедрах всегда (всегда!!) с особенным благоговейным трепетом относились к учёным, преподавателям старшего поколения, да и сама кафедра во многом оценивалась по тому, есть ли на ней "старцы": это мощная основа, это живая традиция, это преемственность - во всём, это школа - и научная, и не только. Я помню кафедру истории русской литературы в Ленинградском госуниверситете, какие седины там сияли!! Кому бы в голову могло прийти уволить, к примеру, Г.А. Бялого на том основании, что он перешагнул 70-летний или 80-летний рубеж??! А сейчас - с лёгкостью. Семьдесят лет исполнилось - на выход! А то, что человек отдал (в буквальном смысле, без всякого преувеличения) все свои силы, все таланты преподавательской, труднейшей и любимейшей работе, что готов и дальше работать, причём работать прекрасно, что (опять же, - без преувеличения, буквально) уволить преподавателя, который живёт и дышит своей каторжной работой, - значит по сути убить его, - этого никто не учитывает. Страшное время. Бесчеловечное. Подлое".

Наблюдатели нелоумевают – как подобные увольнения по возрасту сочетаются с желанием правительства России продлить трудовую жизнь женщин до 63 лет…

(на фото: Галина Вениаминовна Полякова – человек на своем месте)