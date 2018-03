Итоги недели с 12 по 18 марта 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Коммунисты бессрочны – Китай впадает в очередную эпоху неототалитаризма;

- Казус Скрипаля – Британия переиграла Россию в искусстве политической отмазки;

- Зацепиться языками – директор школы из Татарстан стал невинной жертвой в борьбе нефтяных гигантов;

- Вспомнить всё – как 10 лет назад в Архангельск к Михальчук залетел.

Международные новости

Китай: Извечная ценность

Помните, как Остап Бендер отказался купить у бабульки на рынке вечную иглу для примуса, хотя в тот момент ему жёг карман почти не потраченный миллион долларов? Ведь не от скупости отказался, он просто не хотел жить вечно… скучно и утомительно. Это просто жить скучно, пусть и миллионером… а если править?

Не знаю, есть ли в китайском уголовном праве такая форма пресечения, как пожизненное заключение, гуглить лень. То, что там расстреливают коррупционеров, причём публично, с демонстрацией экзекуции по центральным телеканалам страны, мне известно. Как известно и то, что уровень коррупции от этого не снижается… ибо слаб и грешен человек по своей природе.

Точно знаю – теперь в Поднебесной есть пожизненное председательство. Председательство не абы чем, а всей страной, что, согласитесь, совсем круто.

Китайскому руководителю Си Цзиньпину разрешили руководить страной бессрочно. В воскресенье депутаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва одобрили исключение из конституции ограничения полномочий до двух сроков подряд, передает ТАСС.

А теперь пикантные подробности случившегося (пикантные для демократического общества). За вечного СИ проголосовали 3000… или около того депутатов ВСНП (что-то вроде нашей Думы, но с повадками Верховного Совета), двое были против, а трое воздержались. Впрочем, и эти пятеро смелых вряд ли чем-то рисковали, что-то внутри меня подсказывает, что их особое мнение лишь срежессированное проявление демократии – видите, и у нас можно быть против, и мы за это не расстреливаем.

Что неудивительно. ВСНП давно и прочно заработало репутацию органа, штампующего законы и прочую документацию, удобную узкому кругу руководства страны. Дьявольский эксперимент с частной собственностью и свободным выездом за рубеж при классическом авторитарном стиле управления социалистической окраски там и не думают заканчивать. Никаких господ и сударей, твердо и по-пролетарски – товарищ эксплуататор.

Другим своим решением Всекитайский съезд дополнил Конституцию страны идеями Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой. Там выделено три эры развития новейшего Китая. Первой названы времена Мао, объединившего опустошенную гражданской войной страну, второй эрой - развитие и рост благосостояния при Дэн Сяопине. Ну, а третья… сами догадайтесь чья. Именно в ней китайцы будут жить ещё богаче и сплочённей, а страна станет лидером мирового сообщества и примером для подражания в эпоху кризиса западной демократии.

Короче, идея там проста как три китайца (так в нашем детсаду говорили) – зарабатывайте, но под нашим чутким руководством, если надо будет, всё отберём в какой-нибудь мобилизационный фонд. И хрен куда денетесь, иначе постреляем.

Так и слышу вдох восхищение из уст наших недобитых сталинистов.

Между прочим, принцип сменяемости руководителя Китая через каждые 10 лет долго считался одним из основных для динамичного развития страны под руководством коммунистической партии. Ну, чтобы не впасть в застой, отрицательный пример Брежнева, при котором отношения между нашими странами были хуже не придумаешь (я не раз писал, как нас на воинской службе в конце 70-х натаскивали именно на войну с Китаем, в тот непродолжительный период, от «Союз-Аполлона» до Афганистана, Америка ходила чуть ли не в друзьях), был свеж и отталкивал. Ввели же ограничение после ухода Дэн Сяопина, как бы говоря, что такие гении и стратеги госустройства рождаются нечасто. А он вон, уже вылупился!

Россия хмыкнула и… выжидательно посмотрела на Путина.

А Трампу понравилось - «Он теперь пожизненный президент. Пожизненный президент. Нет, он замечательный. И смотри, ему удалось сделать ЭТО. Я думаю, что это замечательно. Может быть, мы когда-нибудь это попробуем». Хорошо сказал, правильно. Если что, всегда сошлётся на свой фирменный сарказм. Но сдаётся мне, в этом случае Доня искренне позавидовал коллеге Си. Такая личная свобода, когда в его родных Штатах и конгресс, и демократы, и комиссии по расследованию всякие.

В Китае, кстати, тоже всё непросто начиналось. Сначала были вбросы в СМИ, не только свои, но и зарубежные, или гонконговские, что по сути два в одном. Проверялась реакция мирового сообщества, как воспримется новый принцип несменяемости на главном посту страны. Насколько поднимут голову китайские диссидентские круги на Западе, которых довольно много и в США, и в Великобритании. Как мир и ближайшие соседи, например, Россия будут реагировать на это предложение.

Выяснилось, что большого взрыва это не произведёт, все давно и относительно спокойно относятся внутрикитайским чудачествам (с внешними гораздо сложнее). Китайским диссидентам ещё и покойней, на лучшего всё равно не сменят, а с этим, по крайней мере, всё давно ясно. Российские политологи, причём даже вполне либеральной ориентации, спокойно говорят об ещё одной эпохе поднебесного тоталитаризма. Что расстреливают… так у них это национальная традиция. Хорошо, не крокодилам скармливают.

Китайского авторитаризма не боятся по той же причине, что и российского. Все партийные органы накрепко повязаны с бизнес-элитой. Уже и руководители из провинции на уровне уездов - солидные и богатые люди, дети многих учатся на Западе, сдаётся мне, что и вклады в тамошних банках имеются (те, кого напоказ расстреливают, просто лохи, берегов невидящие). Из-за этого борьба с коррупцией в последние годы превратилась в борьбу с оборзевшими элитами. Плюс огромная пропасть между богатыми и бедными (нам такой разрыв и не снился), богатый юг и почти нищий северо-запад страны. Ещё одна напасть – дешёвый китайский труд перестаёт быть востребован мировой экономикой, есть страны, где делают не хуже, но гораздо дешевле.

Наш президент, к слову, должен их китайскому президенту как минимум ящик чего-нибудь вкусного, армянского, особой выдержки. На фоне этого пожизненного очередное путинское шестилетие выглядит такой мелочью… но и сравнение с Си Цзиньпинем выглядит более солидно, чем с каким-нибудь Лукашенко или Мугабе.

Другое дело, если Китай при Си столкнётся с глобальными экономическими проблемами, от которых никто не застрахован. Тогда волна народного гнева…

…но не будем о грустном.

Федеральные новости

Криминал: Скрипаль почти не виден

Криминально-политическая бомба, разорвавшаяся, когда совсем не нужно – под самые выборы российского президента (в иное время даже прикололо бы). Все ожидали громких разоблачений из-за океана в отношении чиновников-депутатов, хранящих на…работанное отнюдь не в сбербанке. Этот шах, по ходу, отложили.

В Лондоне отравился некто Скрипаль с дочерью. Сначала выяснилось, что он русский. Потом, мало того, ещё и экс-полковник ГРУ, обвинённый в измене Родине. Потом выяснилось, что не отравился, а отравили… чуете, как делом Литвиненко запахло? Правда, травили уже не полонием, а каким-то новым спецсредством под номенклатурным псевдонимом «новичок». Всё-таки прогресс в душегубстве тоже не стоит на месте…

И сразу все указали на Россию, как будто только ей Скрипаль был нужен. Наша сторона по укоренившейся за последние 18 лет привычке стала отбрёхиваться (в 90-х часто соглашались с предъявленным и извинялись. «В мире могли остаться какие-то запасы газа, в том числе у террористических групп, но даже если Великобритания и вышла на то, что вещество было изготовлено в России, в чем я лично очень сомневаюсь, то абсолютно не означает, что Россия все это организовала и провела», - свою версию выдвигает зампред комитета Совфеда Евгений Серебренников. Типа – в нашем дачном посёлке не только Мишка Квакин сады обчищает… ну, чисто «Тимур и его команда»!

Сначала немного теории. Имеет ли страна право карать предателей не только на улицах Москвы, но и какого-нибудь Солсбери? Юридически – нет. А морально? Мой покойный тесть рассказывал, как во времена афганской компании дарил особо несговорчивому вождю одного из пуштунских племён роскошный халат, тот примерял… а через недельку-другую загибался от неизвестной местной медицине кожной болезни. Или убийство Степаны Бандеры в Мюнхене в 1959 году, по одной из версий, его как бы случайно укололи в ногу отравленным штырём зонтика… и пришёл националисту карачун. По-моему, любая внешняя разведка мира будет гордиться подобными спецоперациями.

Однако метод исполнения зависит от поставленной задачи. Вряд ли России именно сейчас нужны международные скандалы, да ещё связанные с ликвидацией. Хорошо-хорошо, могу допустить, что как раз после того трагического завтрака агент Скрипаль намеревался прямиком отправиться в штаб-квартиру МИ-6, чтобы заложить очередную порцию наших государственных тайн. Но зачем для уничтожения предателя нужен какой-то особый спецгаз, который ещё нужно доставить на территорию суверенной, хорошо охраняемой страны? Не проще ли организовать грузовик с обкуренным водилой за рулём? Или уличного грабителя в подъезде? На худой конец сотни раз проверенный способ, как угомонить неугомонную тёщу – кирпич с крыши. Когда стреляли в Кеннеди, по-другому до него было не дотянуться. Когда изничтожали Бандеру (поделом ему, кстати), это был акт возмездия, все, кому он адресовался, всё поняли. Скрипаль-то кто такой?!

Ну, и пошла реакция. Английская сторона уже угрожает высылкой 23-м российским дипломатам, которых она давно подозревает, как агентов… агентов чего? При СССР все дипработники были по совместительству конторскими, без этого за границу не попасть. Просто у каждого были свои служебные функции – одни шпионские закладки делали под скамейкой в Гайд-парке, другие закладывали своих коллег на Лубянку. Я эти скандалы со школы помню. Как-то в «Комсомольской правде» опубликовали гневный панегирик по поводу такой же высылки дипломатов из Лондона. Так учителя ходили сияющие, как будто их медалью «За доблестный труд» наградили – в списке разоблачённых был выпускник нашей 19-й с английским уклоном.

Ещё грозятся применить санкции к зарубежному рупору кремлёвской гласности – телекомпании «Russia Today», слишком активно отплевывающейся от любых обвинений в российскую сторону. Тут и у нас есть, чем ответить. Например, изъять из российских библиотек их Шекспира с Конан-Дойлем. Или запретить преподавание английского языка в средних учебных заведениях, отдав освободившиеся академические часы учителям физкультуры. А то наша Мария Захарова в последнее время всё мельче и мельче плавает – всего-то пригрозила лишить британские СМИ аккредитаций. Да кто у нас это заметит?! Впрочем, как и там запрет RT…

Или вот - Тереза Мэй подтвердила, что частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия Чемпионата Мира по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут. Будет ли участвовать Великобритания в соревнованиях — пока не известно. Рискну предположить, что эта леди не болельщица ни разу, а наши люди ходят на стадион не для того, чтобы на чужих премьеров глазеть. Ну, а смелая эта не-мать Тереза скорее всего потому, что у неё нет ни вкладов в наш Сбербанк, ни поместья в Новой Риге. Вот, над чем бы стоило поработать, повязать их тем же, чем они нас. Что касается футбола… этим летом стоит попробовать сотворить такое, чтобы к нам вообще никто не приехал. Ни Германия, ни Голландия, ни Аргентина с Бразилией… глядишь, и мы в чемпионах в связи с неприбытием соперников. За такой фурор и десятка скрипалей не жалко!

А вообще Лондон нам, как родной. Мне ещё в 90-х жаловались, что чеченцев там, что на Рижском рынке. И ещё всяких беглых. Сразу появился подзабытый Чичваркин, который в конце нулевых из самых перспективных российских миллиардеров (поднялся не на нефти с алюминием и даже не на палёной водки, а на мобильниках) как-то незаметно тоже стал врагом народа (говорят, кто-то не выдержал и таки отжал у олигарха в джинсах его «Евросеть»). Теперь Женя жалуется, что за ним следят шпионы Путина… интересно, что он там курит?

А ведь точно курит. Тот же Михаил Ходорковский гуляет по Лондону безо всякой охраны. Во-первых, отдал своё (точнее, у него отобрали), во-вторых ни Скрипаль ни разу, в-третьих, его и без таких дутых сенсаций хорошо слышно.

Теперь серьёзно. Я вполне допускаю, что лично президент Путин не был в курсе спецоперации, что готовила российская СВР. Просто Сергей Скрипаль не та величина, чтобы за ради неё тревожить самого вероятного победителя президентской гонки. Возможно, рассчитывали, что он сам из профессионалов, сможет понять и простить. Но тогда совершена убийственная небрежность! Путин – начальник строгий, разборки будут самыми серьёзными, я даже представить не могу того смельчака (хотя круг фамилий известен). Ведь по факту получается, что наш президент на словах грозил серьёзным стратегическим оружием всем недоброжелателям, «кто покусится», а на деле пустил в ход яды, как-то подленько. Представляете, что он сделает с теми, кто так опустил его международное реноме? И это ещё раз говорит не в пользу версии причастности России к ликвидации Скрипалей. А ведь там пострадали ещё и другие… кому просто не повезло. Да за такое погоны полетят со свистом!

Впрочем, в этой истории британская контрразведка тоже выглядит некрасиво – проворонили теракт на своей территории, сопряжённый с доставкой спецгаза. Только хитрая Мэй сумела повернуть ситуацию так, что о лопухнувшихся британцах никто и не вспоминает, все осуждающе смотрят на Россию. Ещё и с облегчением вздохнули – наконец-то мир вернулся в догорбачёвские времена противостояния света и мрака, симпатии запада на английской стороне. Что это, как не искусство высшей политики.

А ещё я знаю, кто первым найдёт убийц этого Скрипаля. Кто-то из 23 высылаемых российских дипломатов… может их жёны, которых вряд ли радует перспектива поездки Лондон-Москва без обратного билета. И тогда… ох, не завидую я тем киллерам, какую бы организацию они не представляли – им электрический стул массажным креслом покажется!

Педагогика: Что у татарина на языке…

Оказывается, есть проблемы не только с преподаванием в бывших союзных республиках русского языка (они известны и не раз описаны). С преподаванием национальных языков внутри России тоже непросто…

Мировой суд Московского района Казани оштрафовал директора школы "СОлНЦЕ" Павла Шмакова на 25 тысяч рублей за обучение татарскому языку наравне с русским и за временное отсутствие у школы спортзала и столовой.

С последним пунктом обвинения всё более-менее понятно. Ничего страшного, наша элитная 19-я после переезда из аварийного здания дореволюционной постройки в крепкую, но вечернюю школу лет пять бродила по району в поисках, где бы мяч через сетку покидать или лобзиком повыпиливать, пока пристройку возведут. И буфет у нас был совсем левый, даже не театральный, без горячего. Специально обращаю ваше внимание – в каждом классе учились дети-внуки тех, чьи портреты несли на первомайских демонстрациях по Красной площади, кто одним росчерком пера утверждал планы строительства всей страны на ближайшую пятилетку. И никакого аврала, строили через пень-колоду с простоями по бетону. Апофеоз демократизма… или разгильдяйства?

Зато с языком интересней. Обратите внимание на формулировку – обучение татарскому наравне с русским. То есть, какой язык нужнее.

Покопался в первопричине. Выяснил, что по Конституции Татарстана и русский, и татарский языки являются государственными и преподаются в школах в обязательном порядке в равном объеме. Однако 8 ноября власти республики после участившихся жалоб родителей школьников на то, что изучение татарского языка идёт в ущерб урокам русского, ограничили изучение первого в школах двумя часами в неделю вместо прежних шести. Ученикам же старших классов официально разрешено изучать татарский факультативно. Этим возмутились, прежде всего, учителя татарского. Ибо их республика живёт по общероссийским законам и правилам, любое сокращение академических часов больно бьёт по и без того дырявому карману школьных педагогов.

По всему выходит, директор школы прикрыл грудью своих сотрудников, оставив их заработки на прежнем уровне. Обратите внимание – фамилия у директора чисто русская… отличный пример, когда корпоративная солидарность выше всего межнационального.

Продолжаю копать. Оказывается, прокуроры выполняют указания президента РФ. Сначала Путин выразился в том плане, что «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского». Далее Гарант Конституции поручает Генпрокуратуре и Рособрнадзору обеспечить добровольное изучение региональных и национальных языков и прохождение программ по русскому языку в надлежащем объеме. До этого национальные языки были в обязательной школьной программе, то есть, их изучали и этнически русские школьники (ужасное определение, но куда денешься).

И тут, как обычно бывает, начинается разгул бюрократии. Теперь каждая школа с преподаванием не только русского, но и национального, обязана заключать с родителями (или опекунами) каждого ученика целое соглашение, какой язык ему разрешено изучать. И везде стоят эти пресловутые не более двух академических часов в неделю. Как я понимаю, это касается и русского. Не до фига же Пушкину с Толстым оставили… физкультура и ОБЖ, конечно, важнее.

И вот тут уже в моей голове возникает путаница. Татарстан у нас субъект особый, первый президент Минтимер Шаймиев ещё при Ельцине ухитрился так поставить отношения с федеральным центром, что республике в обмен на лояльность в общероссийских вопросах и отсутствие видимого сепаратизма позволяли (и позволяют) большую финансовую самостоятельность в плане отчисления налогов, чем любому другому члену Федерации. А он сам, в свою очередь, обещал своему народу национальную самоидентификацию. Чтобы не было у народа ощущения, что русские продолжают ему мстить за годы известного ига, и язык тут не последний аргумент.

Теперь же центр как бы даёт понять – всё-таки русский на первом месте. Кто бы спорил, не думаю, что в Татарстане найдутся учреждения, где говорят только на национальном. Но на территории республики проживает немало чувашей и башкир, которые тоже гордятся своей национальностью, культурой, языком. Как всем угодить? По ходу, этими самыми двумя часами изучения.

В Америке как-то попроще. Я видел там эмигрантов, которые и после 20 лет жизни за океаном в языковом плане дальше how do you do не продвинулись. Зато их дети уже через год жизни в США отказываются дома говорить на каком-нибудь другом и гордо именуют себя американцами. Что говорить о тех, кто там родился.

Насколько мне известно, в своё время большевики, захватившие власть и превратившие Российскую империю в советскую, долго спорили вокруг национальной политики и остановились на щадящем с их точки зрения варианте – оставить пятый пункт в метрике и сохранить национальные территории. А перемешай они всё, обезличь… как потом высылать целые народы за провинности? Проблемка…

Увы, но школы опасны как раз тем, что там любое неравенство или превосходство – повод для конфликтов… и хорошо, если только словесных.

Даже кандидаты в президенты, мягко говоря, озадачены и не готовы к однозначному ответу. Один во время предвыборного визита в Казань высказался в том плане, что «не надо ничего насаждать, люди должны сами выбрать». Проще не придумаешь… только в этом случае нужно быть готовым к тому, что некоторая доля граждан России будет владеть государственным языком со словарём.

Кстати, в этом вопросе кое-кто уже усмотрел криминально-финансовую подоплёку. Якобы ограничения в изучении татарского языка пролоббированы… Игорем Сечиным. Всё из-за того, что его «Роснефть» давно уже положила глаз на последнюю региональную нефтяную компанию, не поглощённую ещё крупными акулами отечественного капитализма - «Татнефть». Соседнюю «Башнефть» Сечин уже съел и там тоже всё начиналось с информационной атаки на национальные символы. Похоже на конспирологию… но я не уверен.

С моей точки зрения, подобные вещи лишний раз лучше не трогать. Если сами не взрываются, то пусть себе лежат в сторонке.

К слову, не вижу ничего ужасного в том, что где-то в национальных республиках плохо знают грамматику русского языка. В советской армии я встречал с трудом говорящих, при этом с законченным среднем образованием.

Хуже, когда знают, но принципиально на нём не говорят. Да-да, на Украину с Прибалтикой намекаю… и не всегда в этом виноваты только носители.

Региональные новости

Архангельск: Падал прошлогодний снег

Эх, воскресенье сегодня какое! Самое время почитать про ядрёных единороссов, которые ради победы любимого кандидата готовы жену публично раздеть до… предвыборного плаката. Кто-то называет это пошлостью, кто-то облизывается и обсуждает ногастость и пятый пункт моделей, самые же заядлые эротоманы заперлись в ванной… и отказываются выходить. Поможет ли тому, для кого сегодняшний день главный? Поможет, я верю.

Будем говорить о снеге. В прошлом году о нём говорили, с ним боролись… а он опять взялся падать. Причём невооружённым взглядом видно – ПДУ не справляется. Да, в Москве тоже невиданные заносы, но там это нонсенс, у нас же на северах обычное дело. Притом, что на пресс-завтраке градоначальник твёрдо сказал – если не справляются, будем расставаться. Я по жизни далёк от ЖКХ. Но точно знаю, мастерство любого профессионала проверяется именно в экстремальной ситуации – на стройке, в воздухе, на съёмочной площадке… без разницы. Если тут спасовал, значит, в спокойной обстановке тоже будет работать, спустя рукава, сколько раз мною проверено.

Вот вам зарисовочка этих дней из соцсети - Ой, сегодня наблюдала комическую ситуацию. У высотки работает трактор, который проложил мне путь до высотки, спасибо ему, а то преодолев сугробы во дворе на Дзержинского буквально выбилась из сил по пути на работу. У входа в высотку метровый барьер из снега, наметенный трактором, который мне пришлось перепрыгнуть с разбега. А в холле высотки собрались все дворники, которые должны убирать Площадь Ленина, человек десять, стоят, мэрию обсуждают.

Их бы местами поменять? Без толку, из плохих дворников хорошие руководители не выходят, проверено самой историей.

Общество опять разделилось. Например, депутат горсовета Широкий требует немедленно разорвать контракт с Плесецким дорожным управлением. Ох, как у нас народ любит, когда разрывают, увольняют, а ещё лучше сажают, готовы рукоплескать. Но в нашем случае раздались голоса и в защиту. Характерный пример - Оставьте вы уже в покое ПДУ! надоели нытики! Нормально город убирается. Во всяком случае, получше, чем в прошлые годы Архкомхоз с САХ убирали! Правильно писали уже в комментариях - 2 дня форс-мажора, и уже все изнылись... Метель закончилась и все уже убрано, с утра!

А что, здесь есть над чем подумать. Вот угрожают ПДУ лишить денег, заявленных в контракте. Наверное, не всех денег (в мэрии не звери), а только за те дни, когда народ пробирался к домам-офисам через сугробы. Вроде бы справедливо… но сколько техники должно быть у подрядной организации на случай таких авралов? Брать на стороне в аренду? На какие деньги? Забить подобный форс-мажор в договор? А если лет пять ещё таких снежных коллапсов не будет? Замучается от КРУ отбиваться. Не только ПДУ, но и мэрия, у которой бюджет совсем не резиновый.

Тут другая проблема вылезает. Известно, что многие городские МУПы, в том числе и специализирующиеся на клининге (в широком понимании), находятся в предбанкротном состоянии. Скорее всего, будут приватизированы, с ПДУ контракт заключали не от хорошей жизни. Но нет ли в этом опасности для администрации Архангельска окончательно выпустить из рук контролирующие город вожжи? Ведь нерадивого директора муниципального предприятия мэрия может приструнить, наказать, уволить, если не справляется (примеры вокруг). Зато с партнёром такие штуки не проходят. Ему не прикажешь изыскать возможности вывести на улицу дополнительную технику, договорится с близкими по профилю организациями взаимообразно и под гарантию с своего слова. В коммерции другая мотивация, там только предоплата, в лучшем случае по факту. Не прикажешь, а попросишь, причём не сам, а через кого-то, таковы тамошние правила этикета.

Нет, я ни в коем случае не за ПДУ, я за разум.

Кстати…

На прошедшем в Архангельске Поморском строительном форуме кто-то из наших доморощенных Гауди в порыве градостроительного патриотизма сравнил памятник Ленина на площади того же имени с… римским Колизеем. Мол, вокруг каменного Ильича также жизнь крутится. С одним важным нюансом, Колизей приносит своему родному городу немалую прибыль в твёрдой валюте, а этот памятник лишь магнит для отрицательных митинговых эмоций.

Или мы не знаем, как правильно Ленина использовать… хи-хи?

А вот событие… точнее, юбилей, почему-то оставшийся незамеченным коллегами из других изданий.

В четверг, 15 марта, сразу несколько интернет-ресурсов вспомнили, что в этот день ровно десять лет назад в Архангельске высадился столичный актёрский десант, приехавший протестовать против варварский охоты на бельков (детёнышей гренландского тюленя). Забивали малышей палками… что это, как не варварство.

Оппонировали звёздам шоу-биза наши асфальтовые поморы (те, что кутило только на стенде в краеведческом музее видели). Получилось забавно. Среди первых были персонажи явно одухотворённые (ну, вы понимаете…), вторые выглядели полными придурками, над их фотографиями ещё долго ржал весь интернет.

Читаю воспоминания очевидцев… и тут у меня засвербило. Тот день пришёлся на воскресенье, я как раз очередные Итоги дописывал, и было ещё что-то значимое. Ну, точно, первый прилёт Михальчука в Архангельск!

Сейчас не вспомню, кто первым назвал мне по телефону эту фамилию. Помню, кинулся звонить коллегам подвериться, а они все заняты – над Бедновым да над Ф. Скляром угорают.

Зато сразу появился Саша Донской, совсем недавно выпущенный из СИЗО. Голос такой довольный… как будто его завтра в мэрское кресло вернут. «Я Илью Филипповича хорошо знаю, он из нас, градоначальников, Якутском заправлял. Даже могу назвать его своим учителем…». Я тогда ещё подумал – чему же этот незнакомый мне якут научил Сашу Донса – голой задницей перед телеобъективами вилять, в президенты баллотироваться, гопоту с окраин в пример студентам ставить или городскую землю направо-налево продавать? Как позже выяснилось, всему понемножку.

Но тогда… К весне 2008-го мы так устали от никакучего губернатора Киселёва, что готовы были принять хоть Буратино. Причём неважно, откуда, в своих успели разочароваться ещё во времена правления Ефремова.

Тем более что в первый момент Илья Филиппович скорее понравился. Если его предшественник относился к журналистской братии с брезгливой осторожностью, граничившей с корпоративной ненавистью, то этот на первый же прессухе обратился запросто – «привет, коллеги!», он, типа, раньше чем-то издательским заведовал.

Втираться в доверие, примазываться… это у МИФа был фирменный приём. Также он подошёл к одному видному представителю местной еврейской национально-культурной автономии – «а вы знаете, уважаемый, я ведь из ваших». Полушёпотом сказал, как будто в чём-то неприличном признался. Человек даже отшатнулся… и уехал на ПМЖ в Израиль.

Вообще у Чука (человека с десятком кличек) с этим национальным был полный детектив. Единственная мотивация, по которой проворовавшегося якутского градоначальника поставили на Архангельскую область, было его родство с чиновником из аппарата президента Олегом Говоруном. То ли личное, то ли через жён… точно установить так и не удалось. Хуже то, что многие сочли это достаточным… характерный штрих к кадровой политике в современной России.

А ещё у Якута были отвратительные отношения с полпредом Клебановым. Не личные, а опять через того же Говоруна. Что не поделили? Как мне объяснили, Клебанов относился к ашкенази (европейским евреям), а Говорун к сефардам (ближневосточным евреям). Или наоборот… неважно… но какие аидские страсти на патриархальном Русском Севере!

Если с Киселёвым было скучно, то с Михальчуком стало весело. Почти сразу. На его инаугурации тронный зал областной администрации больше напоминал Съезд дальневосточным шаманов. «А глаза у них какие злые… ты в курсе, что якутские кланы – это покруче, чем чеченские тейпы?», - слал мне смс прямо с места событий известный областной депутат либерального толка.

Кажется, именно тогда впервые прозвучало «якутские туристы», чуть позже «ОПГ «Чужие». Донской быстро разочаровался в этом своём сенсее, который сразу влез в выборы мэра областной столицы с элегантностью бегемота, перепутавшего родное африканское болото с лавкой поморских древностей. Зачем? Как выяснилось, лишь за одним – чтобы пропихнуть в архангельскую мэрию своего племянника на хлебное место зама по строительству. Тот Шаулов, чья фамилия стала нарицательной, как символ коррупционной семейственности, до сих пор скрывается где-то на Украине с уворованной сотней миллионов. На дядюшку, говорят, не в обиде…

Быть чужим для местных стало настоящим кредо для предводителя Пришельцев. Бывший мэр моментально рассорился практически со всеми главами муниципальных образований, кто отказался плясать под его дудку, развязав против Архангельска настоящую финансовую войну. Зато для своих… Молчанский, Нехаев, Бубякин, Тайсаев, Митькин, Дзюник… далеко неполный список пришлых, постоянно входивших в конфронтацию с местным бизнес- и медиа-сообществом. А ещё сводная сестра, поставленная на финансы, и сыновья на не менее вкусный (и коррупционный) лесной сектор. Подробно обо всём том кошмаре писать… только выходной портить.

Впрочем, кто-то его вспоминает с нежным придыханием. И необязательно любовницы (этим тоже грешил, причём чуть ли не в открытую). Кого-то поддержал, за кого-то вступился… что говорит лишь о бренности бытия и относительности всего сущего.

Но это надо было ухитриться – на моей памяти только Михальчук не имел ни единого шанса ни на переназначение, ни, тем более, на прямое избрание, с ним даже Путин общался с выражением явной брезгливости на лице.

В любой другой демократической стране чиновник с такими кондициями отправляется из кабинета прямиком на нары. Но это там, где демократия традиционная, а не суверенная. В нашей реальности обделавшийся со всех сторон губернатор после отставки просто не получает должности советника, министра или полпреда. А Михальчуку и не надо. Он замечательно трудоустраивается в СУ-155, которое с его приходом не вылезает из скандальной хроники в части невыплаченной зарплаты и недостроенных домов в Восточно-Сибирском регионе.

Потом просто теряется. Я слышал, охотится где-то в Африке. Может себе позволить…

Давайте перекрестимся и трижды сплюнем через левое плечо. И хватит с Якута!

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD