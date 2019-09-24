Норвежцы лоббируют «бойню» тюленя в Белом море. Greenpeace молчит

В конце прошлого года на страницах нескольких информагентств мной была описана схема ползучей экономической экспансии норвежских зверобойных корпораций в морях Российской Арктики. Речь шла о сделке между директором компании, добывающей гренландского тюленя «Norse Marina AS» Карлом Меттерсеном (Норвегия) и Сергеем Самойловым – руководителем рыболовецкого предприятия «Беломор» (Архангельск). В конце 2017 года оба промышленника согласовали создание «совместной» зверобойной компании в Белом море. Совместной только на словах. Да деле же, финансовые вливания в предприятие, как и всю технологическую цепочку от добычи в районе Соловецкого архипелага до переработки в Вардё и Тромсё должен обеспечить норвежский инвестор.
Поморский след
В Архангельске Сергей Самойлов известен как последний из оставшихся «на плаву» инициаторов движения за поморскую автономию. Первый - Иван Мосеев в 2013 году был осужден по 282 ст. УК РФ за экстремизм. Второй – Павел Есипов, создав экзотическую секту с поморским колоритом, поменял архангельскую прописку на питерскую. Двенадцать лет назад, от имени губернатора Ильи Михальчука всем троим было сделано джентельменское предложение – отказ «от игры в одни ворота». В обмен предлагались квоты на добычу рыбы.
В конце сентября 2019 года, задача Норвегии получить доступ к российским биоресурсам, была ожидаемо озвучена на III Российско-Норвежской Поморской конференции по рыболовству (г. Архангельск). В унисон, уже упомянутому К. Петтерсону и С. Самойлову, вопрос о возобновлении промысла был поднят председателем Союза рыболовецких колхозов Андреем Заика и заведующим лабораторией Северной Атлантики Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» Владимиром Забавниковым.
Экономические и исторические мифы
Запрет на промысел детенышей тюленя был введен десять лет назад на федеральном уровне. Тогда соответствующее распоряжение было подписано президентом России Владимиром Путиным. Один из основных аргументов, озвученных сторонниками возрождения промысла, так или иначе связан с защитой прав коренного населения на ведение традиционного хозяйства. При этом в пример приводились разрушение привычного культурно-хозяйственного типа, формировавшегося на побережье Белого моря столетиями, потерю рабочих мест и средств к существованию. Однако статистика – вещь упрямая. До запрета промысла, в 2008 году, согласно запросу, в разгар путины участвовало всего около 50 человек, из них большая часть – жители Архангельска и других крупных населенных пунктов. Как правило это работники тралового флота, для которых зверобойка была скорее халтурой, чем основным заработком.
Если кто и потерял работу и заработок дак это норвежские «инвесторы», щедро финансировавшие бойню: Министерство рыбодобычи и прибрежного рыболовства Норвегии, Министерство иностранных дел Норвегии, инвестиционный фонд «Innovation Norway», компания «Рибер Cкин-Поморье». Сегодня эстафету у последних, приняла уже упомянутая выше компания «Norse Marina AS».
Следует отметить, зверобойный промысел - это очень дорогостоящее занятие. Нужно возрождать инфраструктуру, арендовать вертолеты, строить суда ледокольного типа, необходимы огромные финансовые вливания в модернизацию всего процесса.
Исторический аргумент так же мало убедителен. Промысел детёнышей поморами в прошлые века никогда не вёлся, он появился в эпоху догоняющей модернизации и мобилизационного типа экономики в 1930-е гг. и к сегодняшнему моменту он абсолютно убыточен для деревень. В то же время, как в крае десятки видов действительно традиционных промыслов: заготовка дикоросов, грибов, морошки, клюквы, брусники, черники, водоросли ламинарии, выращивание сельхозкультур и др.
Угроза истребления
Сейчас сторонники возобновления промысла говорят, что за десять лет тюлени сильно расплодились, и их популяция угрожает запасам рыбных ресурсов. Старая история. Еще в начале XX века норвежские газеты пестрили заголовками «Русский тюлень угрожает нашей треске». И делался однозначный вывод. Раз так, русским следует обеспечить беспрепятственный доступ в районы лежбищ. На самом деле есть другое мнение. Многие учёные считают, что популяцию тюлений едва - едва удалось сохранить. Из-за изменения климата, промысла и гибели в результате судоходства животные оказались под угрозой вымирания. И сегодня из-за таяния льдов продолжается гибель тюленей. При этом лоббирование интересов норвежских зверобойных компаний на территории России практически не встречает сопротивление со стороны наиболее «авторитетных» и влиятельных экологических организаций. Таких как Greenpeace и WWF (Всемирный фонд дикой природы). Впрочем, это не единственный пример двойных стандартов в экологии. Но это уже совсем другая история.
Сергей Денисов, специально для ИА «RUSNORD»