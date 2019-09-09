Оперуполномоченный по правам человека. Виталий Фадеев превратит СПЧ в отдел соцзащиты

Одна из самых обсуждаемых новостей последней недели – кадровые пертурбации в президентском Совете по правам человека.
Потерял свой пост его председатель Михаил Федотов. Официальная версия – по возрасту… как будто заседать, встречаться с Путины и защищать чьи-то права по сложности и физическим нагрузкам равносильно пилотированию истребителя. Кому-то он нравился, кому-то не очень. Последним – за соглашательство с действующей властью и отсутствие жёсткой позиции по принципиальным вопросам. Но он хотя бы выглядел правозащитником – интеллигент в очках и с бородой. Юрист и дипломат. Состоял в «Союзе правых сил», не так давно главном флагмане либеральных сил России. Сразу после назначения председателем СПЧ обозначил своей главной задачей на этом посту ««десталинизацию общественного сознания». Что более чем актуально в сегодняшней повестке дня.
Наверное, на этом месте более гармонично смотрелись бы Сахаров или Лихачёв. Или Толя Марченко, что это за защитник прав человека перед президентом, кто сам не хлебал тюремную баланду? Только нет их с нами.
Зато есть Виталий Фадеев. Технарь, пришедший в журналистику в начале вольных 90-х. Пообтесавшись в «Коммерсанте» (могу спросить мнение о нём у Андрея Васильева, в то время замглавреда ИД, но не буду… не хочу пускать себе в уши струю мата), возглавил журнал «Эксперт», переросший позже в медиахолдинг. Который сам же довёл до банкротства рискованными телепроектами, ориентированными на самолюбование, что подтверждается всем независимым от системы журналистских сообществом. Далее была Общественная палата… абсолютно бесполезный орган как на региональном, так и федеральном уровне.
А ещё он член высшего политсовета «Единой России». Ты вслушайся, Карл, главный по человеческим правам состоит в главном органе партии власти! О каких правах обездоленных может идти речь, если председатель состоит в тусовке самых сытых?! Эта должность вообще не для партийных. Для совестливых, что по определению исключает любое членство. Увы, в Кремле думают по-другому.
Фадеев всегда любил красоваться на телеэкране. В нулевых не вылезал от Шевченко и Познера. Теперь от Соловьёва и его более мелких патриотичных коллег. В последнее время он эту телезависимость успешно монетизировал, стал вести информационные телепрограммы, за это уже платят. Те программы, в которых прославляют. Видимо, он так достал в этой роли руководителей Первого, что сам Эрнст пролоббировал его новое назначение. Не будет же целый глава Совета при президенте воскресными вечерами читать с телесуфлёра новости и рассуждать на посмешище миллионам. Или наглости хватит… а, может, жадности?
Так что мы с вами можем ожидать от нового главного по защите наших прав? Фадеев уже выступил с декларацией. Вчитайтесь - Фадеев сообщил, что главным вектором его работы в СПЧ станут не политические, а социальные права граждан. Он подчеркнул, что намерен отдалить свою работу от политических прав, так как считает недостаточно заметными в общественно-политическом поле права на достойную оплату труда, жилье, медицинское обслуживание и так далее.
Вот вам и весь хрен до копейки! В стране, где то полиция, то прикормленное властью казачьё лупцует на улицах столицы всяких несогласных, где существует дурацкие фильтры от участия неугодных кандидатов выборах, где в государственных СМИ давно существует скрытая цензура (к слову, сам Фадеев в чине главы медиахолдинга безжалостно увольнял слишком вольных по его партийным меркам борзописцев), главного по правам человека политика совсем не интересует. Он же социалкой собирается заниматься… детишек в детсады устраивать. Благородное, конечно, дело, но совсем не того масштаба. Можно не сомневаться, выпендрёжа у Фадеева будет, как будто он спасает мир.
Но и это ещё не вся «реформа». Одновременно Путин подписал указ об изменении состава совета. Из него, в частности, исключили политолога и культуролога Екатерину Шульман (она проработала в СПЧ меньше года), главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского, руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва, а ещё… бывшего главу СПЧ Михаила Федотова. То есть, людей независимых, не ангажированных исполнительной властью, чистых правозащитников.
Кстати, а был ли такой же совет по правам человека при генсеке ЦК КПСС? Можете не лезть в Википедию – не было. Советская власть ни на йоту не сомневалась в своей правоте и честности, тем более, не допускала за своими действиями контроля со стороны общества. Мало того, самое определение «правозащитник» было по сути криминальным и расшифровывалось идеологами социализма как «начинающий изменник Родины». Которому место, если не на Лубянке, то в психушке. Да-да, нынешние поколения этого могут не знать. В той идеологии человек, не признававший социализм самым гуманным и справедливым строем, определялся как ненормальный и подвергался строгой изоляции от общества – государство декларировало за собой право на ИСТИНУ В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ.
И именно появление уже в новой России такого Совета было воспринято обществом как окончание монополии на эту истину, когда любое действие со стороны власти, затрагивающее интересы живых людей, может быть подвергнуто экспертизе. Например, освободить невиновного, уберечь гонимого… мало ли в какую мясорубку вас может затянуть бездушная государственная машина. Всё-таки чиновники и особенно силовики не столько живые люди, сколько ФУНКЦИИ, которых нужно одёргивать и поправлять.
Убрали тех, кто готов был спорить и доказывать, осталась почти ручная декорация хорошего дела.
Вы помните имена тех правозащитников? Академик Сахаров, поменявший льготы секретного физика-ядерщика и трижды Героя СоцТруда на горьковскую ссылку, его не посадили только из-за международного авторитета учёного. Генерал Григоренко, основатель Украинской Хельсинской группы, выступавший против антисемитизма в военных академиях, которого та «справедливая» власть как раз и закрыла в психушке (не единожды). Диссидент и писатель Анатолий Марченко, всего ничего не доживший в лагере до Перестройки (его должны были выпустить параллельно с возвращением Сахарова в Москву). Академик Лихачёв, много лет находившийся в статусе полузапрещённого учёного. Никого из них с нами нет.
Да, на их фоне отставник Федотов смотрится скромным соглашателем. Но хоть что-то. Остались Сокуров, Сванидзе… после их имён стоит странная формулировка «по согласованию». Что сие означает – каждое заседание к Путину подходят и выясняют, хочет он завтра видеть эти лица или нет?
В чём главная функция такого органа? Надоедать президенту, жужжать как комары над ухом – в том лагере «кум» бросает недовольных зимой в неотапливаемый БУР, а в этом городе полиция разогнала дубинками собравшихся на мирный митинг. Президент хмурит бровь и приказывает соответствующим службам проверить законность действий. Возможно, что поклёп, тогда он с теплотой в голосе говорит – «подставили вас жалобщики, коллеги, нюх потеряли, ай-яй-яй». Прокол? Ну, а как по-другому?!
Фадеев сам жужжать не будет и другим не даст. СПЧ становится самодостаточным органом, не утомляющим главу государства, Ну, а с тем, что тигру в зоопарке мясо не докладывают, способен разобраться каждый второй из членов, просто назвав своё имя и мирную должность.
И наступила в Ново-Огарёво тишь да благодать. А как по всей стране? Не знаю… не уверен.
Леонид Черток