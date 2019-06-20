Страна под грифом "Мест нет", или Чем Путин лучше Брежнева

Вся страна говорит о событиях в Москве (мы тоже говорим). Кто-то видит в произошедшем возвращение тоталитаризма, а кто-то проявление подлинной демократии. Ведь побили, арестовали, но отпустили, а не посадили на 10 лет, как участников новочеркасских событий.
Ещё спорят, кто во всём этом виноват. Одни утверждают, что Собянин, мол, он хозяин города, к тому же пришлый и москвичи ему никто. Другие настаивают на том, что Путин, мол, он хозяин страны, без его одобрения комар не чихнёт, не то что гвардию на улицу выведет.
Чтобы внести ясность, «Левада-центр» провела соответствующий опрос. Но не прямо в лоб, а с заходом – предложили сравнить советскую власть позднебрежневского периода с сегодняшней путинской. Результат лично меня поверг в шок и уныние, первая значительно опережает вторую. И полюбуйтесь на характеристики - респонденты чаще всего характеризовали прежнюю власть как близкую народу (29%), сильную, прочную (25%) и справедливую (22%). О нынешней власти опрошенные отзываются как о коррумпированной (41%), далекой от народа, чужой (31%), бюрократичной (24%), недальновидной (19%). Для сравнения: справедливой, близкой народу и уважаемой ее назвали только по 8% респондентов.
А уж расшифровка данных вообще повергает в уныние. Самыми яростными критиками нынешней власти стали люди с высшим образованием, высоким уровнем доходов, жители мегаполисов (в основном Москва) в самом активном и размышляющем возрасте 25-50 лет. Когда ностальгируют о прошлом малообразованные, пожилые сельские жители с низкими доходами, которым сам бог велел грустить об обществе, где не было (хотя бы видимо) богатых, то это почти нормально… как минимум, предсказуемо.
То есть, две крайности, и обе против Путина. Ну, и где те проценты, которые жаждут его нового срока, посерединке? Те, кто там, редко на выборы ходят.
Но ещё больший шок от опроса «Эха Москвы», где вопрос был поставлен ребром: Кто милее, Брежнев или Путин? За первого в телефонном опросе отдали голоса 93% дозвонившихся, нынешний гарант с жалкими 7%. Сограждане, вы так постебались… или одурели окончательно?!!
Видит бог, я не большой поклонник нынешнего президента, особенно в его внешней политике. Которая, кстати, очень смахивает на позднюю брежневскую. Если в середине своего правления дорогой Леонид Ильич ещё понимал пользу от сотрудничества двух главных супердержав (мир большой, сферы влияния поделить несложно, а космос лучше осваивать совместно), то под закат и начало афганской кампании совсем с катушек съехал. Чем, к слову, дал карт-бланш Рейгану на ведение крайне жёсткой экономической политики в сторону СССР – того, кто к тебе с объятиями, душить неприлично.
Но думал ли Брежнев над своим рейтингом? Вряд ли, он же знал, что будет перевыбран до последнего издыхания, к тому же прибывал в святой уверенности, что народ его любит без памяти. Путину в этом смысле сложнее, исчезающие проценты поддержки явно давят на его мужское самолюбие (иначе не устраивали бы комедию с новой системой подсчёта). Значит, имеет место расчёт – россиянам обязательно нужен внешний враг, желательно привычный с детства, которого никогда не победить. Без этого жизнь для многих теряет смысл… по крайней мере, так видно из телевизионных ток-шоу.
Сельских жителей я ещё могу понять. И то с трудом. Кто первыми рвались из армии на олимпийские стройки или в московскую милицию? Именно призывники из глубинки, чей школьный аттестат не позволял думать о высшем образовании. Они рассказывали, что это им завещали их родители, совсем недавно ставшие полноценными гражданами с паспортами на руках… а не когда соизволит выдать правление колхоза. Да, это произошло при Брежневе, фактически отменившим новое крепостное право, а то перед миром было стыдно. Но также и могли вернуть, не оглядываясь ни на кого. Неужели их потомки, да и они сами не понимают разницы между свободой и несвободой?!
Но те, что из городов и высшим образованием, среди которых много москвичей, неужели всё забыли? Я в те годы часто просыпался с щемящей тоской, понимая, что жизнь моя запрограммирована советской властью до самого погоста, зарплата не будет выше того, что определено тарифной сеткой, а всё многообразие мира доступно только в телеварианте.
Да, мы из непоротого поколения. За политику в мою юность уже сажали редко, тем более, не детей. Впрочем, «клали на лечение» в психушки, и ещё неизвестно, где страшнее. По молодости и глупости я как-то задал вопрос замполиту, почему именно психбольницы? Он строго ответил, что только душевно больной может не понимать преимущества социализма, нам же каждый день об этом по телевизору рассказывают и в газетах пишут. Действительно, знакомый педагог из спецшколы для умственно отсталых рассказывала, что у них по утрам обязательная политинформация, контингент внимает, затаив дыхание. Кстати, тот замполит оказался приличным человеком, он не сообщил о моих вопросах «куда следует»...
Вы говорите – тогда милиция не била граждан на улицах? Но разве кто-то выходил с протестами? Только та восьмёрка отважных, что не смогла молчать после ввода советских танков в взбунтовавшуюся Прагу. Всем им так сломали жизнь… это вам не 15 суток задержания. Все, кто готов был протестовать, прекрасно знали, чем оно обернётся. В кругах столичной интеллигенции ходили разговоры о событиях в Новочеркасске, где недовольных социальными условиями рабочих просто расстреляли. И это в «оттепель», на что же власть была готова в «застой»?! При Брежневе все экоактивисты Шиес ещё весной были бы размазаны гусеницы танков. Да им и в голову не пришло протестовать, раз партия так решила. Субботники бы устраивали для авральной выгрузки московского мусора.
А свобода читать, что хочешь, смотреть, что нравится, уехать в отпуск за границу, если деньги есть, а не терпеть унижения в профкоме на разборе – достоин или не достоин. Касалось издевательство, кстати, всех, не считаясь с должностями и званиями.
За Брежнева проголосовали люди с высоким достатком? Ну-ну. Они не знают или забыли, что в те годы стоило одеться по моде. Стоило не только денег, но и унижений, не знаю ни одного, кому доставляло эстетическое удовольствие общение со спекулянтами, не говоря уже о риске быть пойманным за руку милицией при сделке. Или вынужденная дружба с официантами лишь для того, чтобы иметь шанс попасть в ресторан. Не в самый популярный, практически в любой. «Мест нет» — самая известная и востребованная табличка, вышедшая в СССР самым большим тиражом. Сейчас её бы назвали главным мемом советского варианта социализма. Помните, как назывались некоторые служебные удостоверения, в основном относившиеся к спецслужбам? «Вездеход»… с ним чаще заходили с чёрного входа в гастроном или на закрытый просмотр, чем на секретный объект.
Имейте в виду, весь этот дефицит, и товарный, и духовный, кончился с приходом капитализма. Который олицетворяет (пока) Путин.
Хотите один бытовой пример? Вы идёте по улице и вам приспичило (по большому или по маленькому, неважно). Огляделись вокруг… ни одного общественного туалета, что делать? Сегодня вы уверенно заходите в любой крупный магазин, отель или кафе. А при Брежневе только за угол, в кусты или подъезд, без вариантов. Потому что просто так не пустят, потому что «мест нет». Вам нравится?
Понятно, что сейчас активная часть общества возмущена недопуском кандидатов от оппозиции на выборы. Однако спешу напомнить – при Брежневе политической оппозиции не было в принципе, были изменники родины и диссиденты, котором место только в тюрьме. Тем более советские избиратели не знали подавляющее большинство своих депутатов ни в лицо, ни пофамильно, так как они не вели никакой предвыборной компании… совсем не нужно в условиях однопартийной системы.
Так что сплюньте трижды через левое плечо. Путин, конечно, далеко не идеал, но всё могло быть гораздо хуже.
Леонид Черток