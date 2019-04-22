Герои "Лошарика", или Не называйте ракету "Чебурашкой"!

В этом году наш традиционный «чёрный июль» (когда-то пришёл на смену «чёрному августу») начался ещё в конце июня.
Стало топить Иркутскую область. Кто знаком с географией хотя бы в пределах школьной программа, тот знает – она не на берегу океана расположена. Это от цунами никуда не деться, как мы видим из печального американского опыта. И то, там успевают предупредить, эвакуировать население. Потому что в том государстве понимают – всё разрушенное можно отстроить заново, испорченное восстановить, утерянное компенсировать. Не поддаётся восстановлению только утраченная человеческая жизнь, о ней в той системе ценностей больше всего и пекутся.
Вы говорите – западный мир жесток и циничен? Ну-ну…
Сводки с потопленных районов шли сразу после новостей с G-8… как Трамп не так пожал руку Путину… как Тереза Мэй не была любезна с Владимиром Владимировичем… как наш президент опустил либеральную идею…
После Токио глава нашего государства, конечно, посетил район бедствия и там всё сразу завертелось. Как после «прямой линии», жаль никто предвидеть не мог. В интернете поэтому поводу появились шутки типа: У ста семнадцати жительниц и пяти жителей Иркутской области после прилета Путина отошли околоплодные воды... Какой там смех, когда цифра погибших в водной стихии продолжает расти день ото дня. В век современных коммуникациях каждый, кто не выходит на связь пару дней, считайте, что неживой вовсе.
То, что утонуло, смыло, испорчено, повторюсь, подлежит восстановлению, а, если нет, то и наплевать. Откуда деньги взять? Не построить что-нибудь смертоносное, не провести что-нибудь спортивно-пафосное, всего-то и дел.
Немного официальных цифр по предстоящим расходам - Иркутская область получила 662 млн рублей на разовую финпомощь пострадавшим из-за паводка. Кроме того, Путин поручил главе Иркутской области взять под контроль выплаты пострадавшим от паводка. Ущерб от бедствия для дорог регионального значения оценивается в 800 млн рублей, заявил губернатор региона Сергей Левченко. МЧС срочно закидывает на затопленные территории гуманитарную помощь, всё, как учили.
Переживём… точнее, переживут. Но вот извлекут (извлечём) ли уроки?
Население пострадавших районов прямо обвиняет в произошедшем власть. «Якобы были какие-то подомовые обходы, что людей предупреждали – никого не было!». «Конечно, погибшие не могут взять и рассказать, что никто их не предупреждал о наводнении или что на самом деле они не отказывались от эвакуации. А сколько животных унесло водой?». «Нам твердили из всех утюгов – "Причин для эвакуации нет!", "Оставайтесь по домам!", "Не поднимайте панику!" и самое главное – "Дамба выдержит подъём воды до 10 метров».
Самое страшное, люди верили властям и не дёргались. В Нью-Орлане, как я помню, другая проблема – уговорить покинуть дома цветное население, которое не доверяет своим соседям идентичного с ними происхождения. А в остальном… чуть ли не сам президент прилетает лично за руку из домов вытаскивать. Это и есть проявление истинного либерализма, когда человеческая жизнь наивысшая ценность. Но не гей-парады, на которых вдруг зациклился Путин.
В России каждый год случаются наводнения. Разработаны специальные противопаводковые мероприятия. Я читал, что масштаб подобного бедствия не так сложно спрогнозировать – это не тайфун, не землетрясение и не извержение вулкана. Тогда почему не сделано всё необходимое, не проведена эвакуация хотя бы на всякий случай? Есть подозрение, что выделенные средства из бюджета опять кто-то «освоил».
Справедливости ради надо сказать, что и наше население больше рассчитывает на авось пронесёт, чем на меры предосторожности. Страховщики жалуются – даже в районах, постоянно подверженных природным катаклизмам, количество застраховавших своё жильё не превышает 8%. Ну, не привыкли мы, как американцы, страховаться на будущее! Так же, как и ходить на приём к психоаналитику… разве что к наркологу.
Там, где случается беда, обостряются чувства.
В соседнем с Иркутской областью Красноярском крае подтопило город Канск (мы там когда-то на выборах против Толи Быка (Анатолия Быкова) сражались). Таких потерь, как у соседей, нет, и всё равно неприятно.
Вот местная жительница и поинтересовалась у своего губернатора – что будет с их дорогой, которая и до этого была не очень. Вдруг размоет… как жить тогда? И в ответ услышала натуральное хамство от Усса - Что вы хотите мне сказать - права качнуть? Я тоже могу качнуть.
Стоп, давайте проанализируем её слова. Простая канская женщина фактически провела противопаводковое мероприятие – предупредила исполнительную власть о возможных последствиях на конкретном объекте. Бесплатно, замечу… без всяких откатов и освоений.
Потом этот Усс, конечно извинился. После того, как на него наехали вышестоящие товарищи по партии (догадываетесь, какой?). Но ведь там, на месте, он походя ухитрился обидеть ещё одного человека, фактически заткнув его, предложив «поправить воротничок».
Что с ними происходит, с чиновниками? Самое простое, это свалить всё на профессиональное выгорание, когда человек уже не понимает, что и кому можно говорить (зато Путину хамит опасается). Но лично мне кажется, что это последствия почти десятилетнего назначения губернаторов – они до сих пор пребывают в иллюзии, что подотчётны только одному человеку (и вы этого человека знаете).
И самое ужасное из случившегося.
14 погибших морских офицера в маленькой атомной подводной лодке «Лошарик». Я только о ней услышал в начале 2015-го, так сразу и подумал – как субмарину назовёте, так она и поплывёт. Вы ещё ракету «Чебурашкой» окрестите… посмотрите, как она в космосе будет чебурахаться.
Помните выражение – то, что между ног, не транспорт? А я считаю – то, что под водой, никакое не плавсредство, а гроб длительной консервации. Но кому-то и там нужно служить…
Первая ассоциация… сами знаете, с чем. Снова растерянное молчание. Потом резко сделали погибших героями и даже наградили (посмертно). И тут я произнесу кощунственные на слух многих слова – сначала неплохо было бы точно установить причины пожара. Из армейского опыта помню – минимум 95% смертельных случаев не в боевой обстановке ничто иное, как расплата за чьё-то разгильдяйство. Конечно, на «Лошарике» несчастном были не матросы-срочники, офицеры с полным иконостасом орденов Мужества, плюс два Героя. Это ж какой боевой опыт у мужиков, даже медаль «За отвагу» не дают за подготовку к параду, только за личное мужество. Представляете, как они могли из куража повыкаблучиваться перед друг другом, ведь тоже люди.
Теперь думаем – для чего этих героев вместе собрали на одной маленькой подлодочке, причём без мичманов и прочей обслуги? Вполне допускаю, что гульнуть в своём тесном кругу, что-то отметить. И это ещё не самый страшный вариант. Страшнее, если эти люди выполняли страшно секретное задание государственной важности, в чём нас пытаются сейчас убедить. Какое, с учётом званий, регалий и боевого опыта погибших? Ничего не приходит в голову, кроме подготовки к Третьей мировой (а при специфике «Лошарика», то и к последней в истории человечества). Иначе зачем нужна эта секретность… только панику разводить.
Впрочем, история о том, как выпихнули из горящей подлодки единственного гражданского, точь-в-точь повторив сценарий «72 метров», всё-таки наводит на первый вариант. Хотя… если сами по случайности подожгли, то все бы бежали, раз была такая возможность, герой ещё не означает самоубийца.
И всё-таки волноваться не стоит. Не сомневаюсь, что наши ближайшие к месту инцидента скандинавские соседи сразу взяли все необходимые пробы воды. И, если ещё не раздался вопль – Россия устроила очередной подводный Чернобыль, поводов для паники нет.
Есть повод для скорби и грусти. Всё-таки у нас больше тех, кто готов к самопожертвованию на словах, а эти офицеры на деле.
P.S. Последняя новость о тайне похорон героев, на чём настояла их родня, буквально вводит в ступор. Представляю, как было бы приятно жёнам-детям, если их родных мужчин оплакала вся страна. Что же им такое обещали… или пригрозили? Будем ждать очередного западного сериала…
Леонид Черток