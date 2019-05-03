Онкология, как она есть. Почему в Архангельской области не бунтуют против ЦБК?

Российское общество в шоке – по оценкам ряда медицинских светил к 2030 году онкология может поразить буквально всё население нашей страны. Настоящий раковый апокалипсис!
Причин несколько, они хорошо известны - сидячий образ жизни, курение, алкоголь, нездоровое питание. И, конечно экология. Последнее стало буквально лозунгом для современного протестного движения, в частности, в Архангельской области. Ещё более конкретно, в Ленском районе, где активисты грудью встали против строительства экотехнопарка у железнодорожной станции Шиес.
Увы, по существующей статистике Архангельская область действительно в передовиках по онкологическим заболеваниям, что в принципе нехарактерно для северных регионов с их низкими годовыми температурами и холодным солнцем. Но давайте разберемся в причинах… хотя бы попытаемся.
Если судить по заявлениям экоактивистов, причина развития рака именно у нас кроется во множестве мусорных полигонов и свалок, они-то и отравляют окружающую среду. Штука в том, что наибольшее количество мусорохранилищ сконцентрировано вовсе не у нас, а в Московской, Пермской, Волгоградской и Свердловской областях РФ.
Тогда что же наносит действительно страшный вред Архангельской области? Вот, что говорит на этот счет Экологическая карта региона: «Главными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, теплоэнергетические предприятия, предприятия машиностроения. Выбросы в атмосферу предприятий Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы и Котласа составляют более 50% от общего объема выбросов в атмосферу в Архангельской области».
А еще автомобили разных марок и грузоподъемности, на чью долю приходится до 26% всех вредных выбросов в атмосферу. Особенно плачевная ситуация с ними в Архангельске и Новодвинске, крупных промышленных центрах Поморья. Что вполне логично, где производство, там и автотранспорт.
Для наглядности предлагаем цифры: выбросы наиболее характерных загрязняющих веществ в атмосферу на территории области составляют: ванадия пятиокись — 102 т, свинец и его неорганические соединения — 1352 т, хлор — 29 т, метан — 11225 т, спирт метиловый — 671 т, метилмеркаптан — 396 т. Вот вам и причина местной онкологии.
Но почему не бунтуют против ЦБК, других производств? Ответ на поверхности – потому что они кормят, дают работу людям, без них наша область совсем опустеет (и так не всё в порядке с демографией). Никто не протестует против постоянно растущего количества частных машин на улицах, без них представить современную жизнь просто невозможно. Однако гнев народный вызывает именно еще не построенный технопарк. Выступать против него проще, престижней – в соцсетях назовут героем Шиеса. Ну, не построят там ничего… разве это решит проблему уже имеющегося мусора, который разбросан по всей территории области, отравляя землю, воду и воздух?
Председатель Общественного совета «Рослесхоза» Владимир Мирзоев: «В последние годы объёмы мусора растут, и это каждый из нас понимает, оценивая объёмы собственных отходов. Но, как это часто бывает, до поры до времени рост идёт линейно, а в какой-то момент начинает расти по экспоненте. Так произошло и с мусором. Ещё 5 лет назад ситуация не была столь критичной».